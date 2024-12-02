聖誕大餐2024｜連鎖餐廳聖誕大餐合集 低至人均$55起！原隻燒火雞/送豬仔骨/早鳥優惠一覽(持續更新)

聖誕節即將到來，多間連鎖食店推出多款豐富聖誕大餐，記者為大家整合多間餐廳的聖誕大套，有聖誕火雞、龍蝦、壽司套餐以及派對小食，最適合約定朋友聚會齊齊食！不論人少少或是多人聚會都有心水選擇，即睇內文。

聖誕大餐 2024 ｜大家樂

大家樂今年呈獻「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」，精選來自世界各地的佳餚，包括原隻燒火雞、肉質鮮甜的波士頓龍蝦、鮮嫩多汁的澳洲羊鞍，以及金黃鬆化的威靈頓三文魚。

大家樂提供多款套餐選擇，除了星級推介的「惹味燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」之外，也有迎合不同派對規模的「4-6人威靈頓三文魚套餐」、「9-12人狂歡派對套餐」和「18-22人普天同慶套餐」，今年更加添小食派對套餐。不得不試威靈頓三文魚，其酥皮鬆化，包裹着的三文魚肉嫩多汁，一酥一嫩，口感豐富。

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