聖誕好去處｜中環大館《小心意 • 大衆樂2024》聖誕活動 12米高聖誕樹/馬戲雜技/燈飾

12月1日至明年1月1日期間，大館再次攜手馬會舉辦聖誕慶祝活動「馬會 x 大館 — 小心意•大衆樂 2024」，精彩活動包括矚目的12米高大型戶外聖誕樹、閃爍動人的燈飾及來自12個國家的當代馬戲節目。精彩耀目的聖誕節目必定讓人留下深刻印象。

聖誕節標誌性的裝飾品必屬聖誕樹。每年矚目的12米高戶外聖誕樹回歸大館，在大館古蹟建築物外的燈飾襯托顯得格外璀璨，今個聖誕不妨帶至親到場欣賞及拍照，為節日留下溫馨回憶，締造不一樣的聖誕。

聖誕活動由香港兒童合唱團表演揭開序幕，團員在音樂總監兼首席指揮霍嘉敏帶領下，表演多首經典的聖誕頌歌，大館當晚更會派發熱紅酒及熱朱古力。在悅耳的歌聲及窩心的熱飲當中，讓人感受聖誕的浪漫迷人氣氛，創造難忘回憶。

大館聖誕活動｜ 12 個全新馬戲雜技節目

《玩轉大館馬戲季》載譽歸來！12月14日起，大館舉行12個全新馬戲節目，邀請來自不同地方的藝術家表演，觀眾可近距離欣賞各種令人驚險雜技表演及搞笑小丑演出。

焦點節目《玩轉重力指南》同樣不容錯過，澳洲的雜技團Gravity & Other Myths利用自身柔軟身體挑戰地心吸力，耍出不同動作，觀眾看得心跳加速。另一重頭戲《「飛」常門中門》，四位來自比利時的雜技團隊利用不同道具如用吊帶、腰帶、空中吊杆施展不同動作，透過平平無奇的門表演各種驚險動作，必定讓觀眾提心吊膽。馬戲雜技節目老少咸宜，家長不妨帶小朋友到場欣賞，度過一個歡樂聖誕節。

《釘孤枝熱血大亂鬥》再次回歸《玩轉大館馬戲季》。「釘孤枝」為馬戲界的術語，意思為一對一挑戰。來自不同地方的雜耍高手聚集於大館，等待這場釘孤枝熱血大亂鬥。觀眾可先欣賞表演者的絕技，其後終極一戰由現場觀眾即時投票，氣氛必定十分熱烈。