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2024-12-19 10:00:00

聖誕好去處｜又一城HANGYODON梳毛體驗 全套工具免費任影 同Jer一齊做「梳毛師」

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聖誕好去處｜又一城HANGYODON梳毛體驗 全套工具免費任影 同Jer一齊做「梳毛師」

聖誕好去處｜又一城HANGYODON梳毛體驗 全套工具免費任影 同Jer一齊做「梳毛師」

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又一城今年聖誕一改傳統聖誕裝飾，特別為大家帶來以Sanrio人氣角色HANGYODON為主題的《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》，以5米高的雪山造型HANGYODON取代傳統聖誕樹，更有HANGYODON鳥居、多個精美打卡位，以及售賣多款限定周邊商品的期間限定店。在12月21至26日期間，商場更加推節日限定「HANGYODON梳毛體驗」，到時一於到現場做「梳毛師」打卡影相！

特別節日限定HANGYODON梳毛體驗

《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》自上月開幕立即吸引不少人到場打卡朝聖，而柳應廷（Jer）更曾到現場落手幫HANGYODON梳毛，並表示：「今次來又一城幫HANGYODON梳毛相當開心，它的毛毛相當柔軟，加上我一直很喜歡這個卡通人物，更可以在『無人之境』用梳帚幫它梳理毛毛，梳得齊齊整整，又可以親手觸碰HANGYODON的順滑毛毛，感覺超級有趣！」
如果想同Jer一樣嘗試做「梳毛師」，在12月21至26日期間，又一城加推節日限定「HANGYODON梳毛體驗」，到時一於到現場做「梳毛師」打卡影相！大會將於拍照區域提供全套梳毛工具，讓大家一嘗梳毛及被治癒的體驗。有興趣的話記得mark定日子到場排隊參加！

HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024
地址：香港九龍九龍塘達之路80號又一城
日期：由11月22日至明年1月1日

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