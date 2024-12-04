聖誕好去處｜新濠影滙冰FUN嘉年華 首設室內溜冰場/雪境橋/8米高聖誕樹 聖誕節著指定圖案衫免費坐8字形摩天輪

聖誕臨近，不少地方已經準備好精彩聖誕活動等著各位。如果今個冬天不想留在香港，不妨近近地去澳門度過歡樂節日啦！澳門新濠影匯由即日起至明年1月5日舉辦「冰 FUN 嘉年華」，聚集室內溜冰、打卡位及冬日市集於一身，讓訪客盡情感受澳門節日氣氛。嘉年華首設室內溜冰場及飄雪「Let It Snow 雪境橋」，只要完成指定步驟即可免費溜冰。聖誕節當天穿著任何聖誕圖案或造形，即可免費乘坐新濠影匯標誌性8字形摩天輪「影滙之星」。

完成指定步驟免費溜冰

新濠影匯冬日期間舉辦「冰 FUN 嘉年華」，首設「夢幻溜冰場」、「Let It Snow 雪境橋」、「8米高閃耀聖誕樹」及「企鵝雪山」等巨型打卡裝置。夢幻溜冰場內擺放唯美旋轉木馬，看著木馬轉動，讓人彷彿身處童話故事中。Let It Snow雪境橋亦是另一焦點，橋上飄雪緩緩落下，拍照打卡必定吸到不少like。雪境橋旁邊的冬日市集匯聚超過40個澳門本地中小企，向訪客提供過百款精美禮品及手作精品。由即日起至 2025年1月5日，只需成為「新濠風尚」會員、或上載「冰 FUN 嘉年華」活動照片到社交媒體，並標記兩個或以上的指定主題標籤，即可免費換領溜冰場入場券一張，感受滿滿冬日夢幻氛圍。