聖誕好去處｜海洋公園玩轉冬日園2024 熊貓新IP PandaThings!/6米高熊抱聖誕樹/熊貓投影 與熊貓歡度聖誕

隨著2隻新來港大熊貓與公眾見面，全港再度掀起一場大熊貓熱潮，今個聖誕不妨到海洋公園與牠們一起歡度冬日佳節。由12月7日至明年1月1日，海洋公園推「玩轉冬日園」，以6隻大熊貓為靈感設計的新IP「Panda Things!」，送上一系列活動如「聖誕夢幻舞會」、「光影盛夜—冬日慶典」及「大熊貓『竹』夢之旅」等，當然不少得各種以大熊貓為主題的打卡點，讓各位一同與大熊貓安安、可可沉浸在溫馨節日之中。由即日起至明年1月2日購買3個或以上全年會籍可享8折優惠。

大熊貓主題聖誕活動

海洋公園聖誕活動一浪接一浪！由12月7日起，海洋公園先送上「聖誕狂舞曲」和「聖誕夢幻舞會」，在節奏感十足的舞會上為聖誕佳節預熱。如果希望與威威及其他聖誕精靈見面的話，就緊記要到「閃爍聖誕園」感受熾熱的歡樂氛圍。最矚目的打卡位必屬超人氣可愛大熊貓作為主角的6米高「『熊』抱聖誕樹」及晚上舉行的「光影盛夜—冬日慶典」，以璀璨奪目的煙火效果及水幕特效必定讓人留下深刻回憶。

各位大熊貓粉絲想過一個pandamas？大熊貓主題活動將於12月21日登場，慶祝大熊貓安安和可可在港過聖誕，以及盈盈、樂樂為香港帶來雙胞胎熊貓寶寶。粉絲們可盡情享受入「大熊貓『竹』夢之旅」，展開一場互動之旅。5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」及「『熊』踪處處打卡點」登陸公園，讓各位投入於大熊貓的可愛世界之中。