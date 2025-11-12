熱門搜尋:
生活
2025-11-12 18:00:00

聖誕好去處｜海港城×香港迪士尼Magical Christmas 樂園外全港最大規模/3大主題打卡位

聖誕將至，當然要與家人好友去香港迪士尼，感受節日歡樂氣氛。即日起至202614日，海港城與香港迪士尼攜手推出樂園外在港最大規模的聖誕活動「Magical Christmas @海港城」，將夢幻氛圍延伸至尖沙咀！活動設5大打卡位，粉絲不但可與9米高「奇妙聖誕樹」合照外，更可與「迪士尼好友巡遊派對」、「魔雪奇緣世界」及「Duffy 與好友聖誕小屋」主題打卡位拍照。最後記得到限定店入手多款主題周邊商品！

海港城與香港迪士尼推出樂園外全港最大規模聖誕活動「Magical Christmas」。（本報攝）

9米高聖誕樹

海港城海運大廈露天廣場的打卡位向來備受全城矚目。露天廣場內，由多棵聖誕樹組成的9米高「奇妙聖誕樹」極具聖誕氣氛，必定成為全場焦點。多位迪士尼好友將以影片方式出現，送上祝福。

由多棵聖誕樹組成的「奇妙聖誕樹」。（本報攝）

當然少不了以香港迪士尼巡遊表演中的米奇與好友花車為設計靈感的「迪士尼好友巡遊派對」及的「魔雪奇緣世界」主題裝置。粉絲不妨與米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、安娜、愛莎及小白合照，留下冬日特別回憶！

以香港迪士尼巡遊表演中的米奇與好友花車為設計靈感的「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置。（本報攝） 「魔雪奇緣世界」主題裝置（本報攝） 「魔雪奇緣世界」主題裝置（本報攝） 多位迪士尼好友將以影片方式出現，送上祝福。（本報攝） 「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置（本報攝） 「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置（本報攝） 「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置（本報攝） 「迪士尼好友巡遊派對」及的「魔雪奇緣世界」主題裝置（本報攝）

設Duffy與好友專區

踏入海運大廈地下中庭，粉絲隨即看見「Duffy與好友聖誕小屋」專區。小屋重現Duffy與好友的聖誕故事場景，加上DuffyShellieMayGelatoniStellaLouCookieAnn、’Olu MelLinaBell的巨型冬日造型毛公仔，極具節日氛圍。專區內同時發售多款香港迪士尼20周年主題紀念品，包括燈光特效濾鏡卡和拼圖襟章等。所有收益更會撥捐「願望成真基金」，為慈善出一分力。

活動同步設「Magical Christmas 快閃店」，粉絲可以入手超過200款迪士尼周邊商品外，亦可打卡部以米奇老鼠為設計靈感的香港紅的，以及全港首個1:87港鐵迪士尼綫場景，高度還原車站及迪欣湖。

香港迪士尼樂園花車巡遊主題立體卡（本報攝） 拼圖襟章（本報攝） Magical Christmas 快閃店（本報攝） 以米奇造型和顏色為設計靈感的原大香港市區的士（本報攝） 粉絲可以入手超過200款迪士尼周邊商品（本報攝） 粉絲可以入手超過200款迪士尼周邊商品（本報攝） 由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻 1:87 港鐵迪士尼綫場景，神還原車站及迪欣湖場景（本報攝） 由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻 1:87 港鐵迪士尼綫場景，神還原車站及迪欣湖場景（本報攝） 由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻 1:87 港鐵迪士尼綫場景，神還原車站及迪欣湖場景（本報攝）

