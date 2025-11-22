聖誕好去處｜淺水灣影灣園 海灣歐陸聖誕4大必玩活動 8米聖誕樹/飄雪市集/下午茶

淺水灣影灣園每年聖誕都是冬日必到的打卡熱點，今年影灣園以「海灣歐陸聖誕」為主題，以海天一色的自然景致為舞台，加上大量閃爍的聖誕裝置，場內360度都是打卡位！到場必去限定「胡桃夾子奇妙之旅」、8米高巨型聖誕樹、週末飄雪市集、聖誕下午茶等活動，全部充滿節日氣氛，留在香港過節都能感受歐陸聖誕風情！

淺水灣影灣園 聖誕活動推介

今年聖誕，影灣園購物商場將化身成聖誕光影匯合地，聖誕裝置遍佈園區，氣氛超好！必影巨型8米聖誕樹，配合節日花藝與燈光，如同童話般浪漫醉人。在11月27日至12月26日期間，大家更可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，領取聖誕明信片後跟隨胡桃夾子的足跡，於商場指定店舖獲得獨特印章，並以免費聖誕明信片送遞服務寄傳遞節日祝福。而每張明信片更可於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費聖誕飲品一杯，大家記得把握優惠機會！



聖誕明信片：11 月 27 日至 12 月 26 日期間於影灣園購物商場 203B 店免費領取，每日數量有限，送完即止。

聖誕郵箱：影灣園購物商場 203B 店

獲取印章之店鋪： INSIDE（一樓）、Via de Lourdes 和 Bookazine（地下）

條款及細則：請出示聖誕明信片於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費指定聖誕飲品一杯，優惠期至 1 月 10 日。優惠不可以兌換現金。

