聖誕好去處｜淺水灣影灣園 海灣歐陸聖誕4大必玩活動 8米聖誕樹/飄雪市集/下午茶

淺水灣影灣園每年聖誕都是冬日必到的打卡熱點，今年影灣園以「海灣歐陸聖誕」為主題，以海天一色的自然景致為舞台，加上大量閃爍的聖誕裝置，場內360度都是打卡位！到場必去限定「胡桃夾子奇妙之旅」、8米高巨型聖誕樹、週末飄雪市集、聖誕下午茶等活動，全部充滿節日氣氛，留在香港過節都能感受歐陸聖誕風情！
淺水灣影灣園 聖誕活動推介
今年聖誕，影灣園購物商場將化身成聖誕光影匯合地，聖誕裝置遍佈園區，氣氛超好！必影巨型8米聖誕樹，配合節日花藝與燈光，如同童話般浪漫醉人。在11月27日至12月26日期間，大家更可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，領取聖誕明信片後跟隨胡桃夾子的足跡，於商場指定店舖獲得獨特印章，並以免費聖誕明信片送遞服務寄傳遞節日祝福。而每張明信片更可於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費聖誕飲品一杯，大家記得把握優惠機會！
聖誕明信片：11 月 27 日至 12 月 26 日期間於影灣園購物商場 203B 店免費領取，每日數量有限，送完即止。
聖誕郵箱：影灣園購物商場 203B 店
獲取印章之店鋪： INSIDE（一樓）、Via de Lourdes 和 Bookazine（地下）
條款及細則：請出示聖誕明信片於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費指定聖誕飲品一杯，優惠期至 1 月 10 日。優惠不可以兌換現金。
週末限定飄雪聖誕市集
在12月6至7日及13至14日，影灣園購物商場更會舉行「週末限定聖誕市集」匯聚 15 個特色攤位將匯聚棕櫚庭，集合 CUÍT、Liquorles、Mercato Gormet 等節日美食，以及匠心手作及精品禮物等，另於指定時間設有漫天飄雪，讓賓客彷如置身歐洲聖誕市集。
淺水灣影灣園聖誕主題餐飲
一場來到，當然不能錯過淺水灣露台餐廳的聖誕主題餐飲，餐廳已準備好多款節慶餐飲體驗，部分更設聖誕老人登場及現場音樂演奏，儀式感滿分。
•節慶早午晚套餐及精緻下午茶（2025 年 11 月 26 日至 2026 年 1 月 1 日）
•「與聖誕老人歡聚」早餐及午市套餐 （12 月 22 日至 23 日）
•平安夜下午茶、晚市套餐（附現場音樂表演）（12 月 24 日）
•聖誕自助早午餐及自助晚餐 （12 月 25 日至 26 日）
•節禮日與大除夕節慶套餐 （12 月 31）
•元旦自助早午餐及現場音樂表演 （2026 年 1 月 1 日）淺水灣影灣園感恩節及聖誕佳節外賣美饌、節日派對及外送到會服務日期｜11 月 21 日至 1 月 4 日