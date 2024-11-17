聖誕好去處｜荃新天地冬日玩樂嘉年華 2000呎充氣樂園/薯片釣釣樂放題

由11月22日至明年1月1日期間，荃新天地設置超過2000呎巨型薑餅人主題充氣樂園，呈獻「冬日玩樂嘉年華」，當中包括3.5米高的滑梯、波波池、透明追逐管道、泡泡屋及 LAY’S 樂事薯片釣釣樂，絕對成為小朋友的冬日「放電」之選，讓大小朋友度過開心歡樂的聖誕節。由即日起至11月21日，凡購買早鳥優惠門票$50，即獲HK$50現金券回贈！活動期間更有設「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店，售賣Sanrio系列精品及特設Mario Kart試玩區。

一到冬天，可能有些人會用薑餅人作聖誕裝飾，讓家中更添聖誕氣氛。荃新天地設置超過2000呎巨型薑餅人主題充氣樂園，特設5大玩樂區，除了有3.5米高糖果屋滑梯、透明管道大暴走及薑餅人彈跳攀爬區之外，最為注目必屬LAY’S 樂事薯片釣釣樂，參加者以魚杆於指定時間內釣出大型薯片池中各式口味的LAY’S 樂事薯片，可以瘋狂釣不同口味薯片回家，與家人朋友開派對。

11月20日至明年1月1日期間，荃新天地1期的戶外花園廣場特設12米高的巨型戶外聖誕樹更會「落雪」，不妨與家人朋友拍照留下美好回憶，感受冬日浪漫氛圍。

11月26日至明年1月1日期間，荃新天地1期中庭將特設「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店。由經典永恆的Super Mario精品及大小朋友的至愛的Sanrio characters都能在此找到。場內更有Mario Kart試玩區，絕對讓大小朋友樂而忘返。

荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園 活動詳情：

日期：11月22日至2025年1月1日

地點：荃新天地2期中庭

早鳥優惠門票詳情

發售日期：由即日起至11月21日

門票價格： HK$50，25 分鐘入場門票1張 (每位入場人士均須持有門票入場，大小同價，每位 18 歲或以上持票入場成人可攜同最多2位已購票之3至12歲小童進入充氣樂園。)

[購票回贈]HK$50 S現金券1張 (*此電子現金券只限於有效期內在荃新天地接受以 S 現金券作為付款工具的指定商戶使用，認受商戶名單可參閱 S+REWARDS 網頁)