聖誕好去處｜韓國人氣卡通DINOTAENG聯乘東薈城 設週末市集+3大打卡位 煙霧泡影相/電動車樂園

韓國人氣卡通角色DINOTAENG獨家聯乘東薈城名店倉，打造 「Marshville's Winter」主題活動，近日加推戶外3大打卡位及週末限定市集。由即日起至明年1月2日期間，不妨與親朋戚友到訪東薈城感受韓式聖誕。多位人氣歌手包括ROVER、林愷鈴及阿正等將於指定日期現身，用歌聲溫暖各位。

戶外 3 大打卡位 商場4樓平台設3大打卡位，一到達立即可以看見QUOKKA、FATTY與HATTY於「滑雪場入閘機」列隊歡迎各位。平台中間6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」必定是今個聖誕拍照打卡之選，留下可愛溫馨回憶。旁邊「冬日雪Hill纜車站」就有HATTY及FATTY與各位一起拍照及坐纜車，指定時間平台更會落下煙霧泡泡，讓到訪者度過唯美冬日。

40 檔檔主入駐戶外市集 聖誕除了要拍照打卡，留下節日回憶外，當然要逛聖誕市集！40檔人氣熱門品牌齊集東薈城「冬日戶外市集」，品牌包括阿正主理的咖啡店「咖啡呀唔該」，亦有全手工製作的雪花酥「Nebu」。

迷你電動車樂園 不少小朋友經常哭嚷要學大人開車，「東薈城名店倉x平治冬日迷你電動車樂園」就最適合這群小司機，體驗駕駛樂趣。

特設「東薈城名店倉 x 平治冬日迷你電動車樂園」，讓各位小朋友可以開心體驗駕駛的樂趣

人氣歌手陪你過聖誕 東薈城於指定日子甚至邀請一眾人氣歌星舉辦「冬日音樂盛會」，不同歌手及組合接力於週末現身為各位獻唱，一同度過溫暖冬日。表演歌手包括：ROVER、林愷鈴、阿正、黃淑蔓及張天穎等。表演免費觀賞，粉絲們要mark實時間日期欣賞偶像表演啦。