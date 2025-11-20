聖誕好去處｜$388起坐萬麗佳節電車 歎7款佳節美食＋打卡聖誕裝飾

今個聖誕，香港萬麗海景酒店及香港電車攜手合作，將大受歡迎的「電車全景遊」觀光電車升級成「萬麗佳節電車」，除了為賓客送上內含7款節日精緻美食的佳節禮饌盛盒外，在全程約一小時的旅程中，電車更會穿梭於滿載節日歡騰的港島街頭，遊走於各個夢幻節日景點，讓大家用不一樣的角度打卡聖誕裝飾。

聖誕必去！萬麗佳節電車

在12月1日至31日期間，香港萬麗海景酒店與香港電車推出「萬麗佳節電車」，仿1920年代設計的復古電車將披上聖誕裝飾，從上環西港城總站出發，途經中環的「冬日小鎮」，當中遮打道的「星光長廊」、皇后像廣場花園的20米高巨型聖誕樹等都是打卡位，另外更可觀賞到「光影匯·中環」，中環標誌性建築將化身成巨型畫布，呈現結合 3D 投影和燈光效果，滿載節日氣氛！

而當電車抵達銅鑼灣前，在電車下層亦可欣賞城市今昔的照片及藏品，及以節日特別版印章製作專屬聖誕明信片，憑全球免費郵寄服務，向世界各地的親朋好友分享這段溫馨旅程。旅程結束後，還可帶走人氣自助餐Food Studio 節日自助餐高達八折的優惠券。



佳節禮饌盛盒菜單