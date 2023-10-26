聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

一年一度的《友邦嘉年華》將於2023年12月21日至2024年2月25日在中環海濱舉行，今年有逾25款個機動遊戲、30個攤位遊戲和40個互動裝置，並將有更盛大的嘉年華活動，更是5年來首次在維港近距離觀看除夕夜和農曆新年煙花。門票於2023年10月26日於KKday公開發售，最平人均只需$125！

今年《友邦嘉年華》提供超過25款機動遊戲，30個攤位遊戲包羅萬有，包括射擊、投籃或踢球，當中有逾100萬件毛公仔等待大家贏取，另有40個互動裝置。大會更邀請到世界雜技團世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演，為一家大小提供全新驚喜演出表演。

「LIVE AT THE BIG TOP」專為友邦嘉年華精心策劃的活動陣容，現場音樂表演、互動節目和身臨其境的體驗。會場特設中央舞台進行藝術表演、互動運動遊戲、現場音樂和本地社區表演 。KKday將於2023年10月26日公開發售多個門票組合，按人數、代幣及體驗日子劃分，讓大家與好友或家人參加《友邦嘉年華》，一同感受歡樂冬日氣氛。

《友邦嘉年華》成人門票 1 張 +10 枚代幣 KKday優惠：非高峰日子$140/位，普通日子$150/位，高峰日子$160/位 《友邦嘉年華》成人門票 2 張 +20 枚代幣 KKday優惠:非高峰日子$280/2位，平均$140/位 普通日子$300/2位，平均$150/位 高峰日子$320/2位，平均$160/位 《友邦嘉年華》兒童門票 1 張 +7 枚代幣 KKday優惠：非高峰日子$95/位，普通日子$100/位，高峰日子$105/位 《友邦嘉年華》成人門票 2 張、兒童門票 1 張 +27 枚代幣 KKday 優惠：非高峰日子$375/2大1小，平均$125/位 普通日子$400/2大1小，平均$133.3/位 高峰日子$425/2大1小，平均$141.7/位 《友邦嘉年華》成人門票 2 張、兒童門票 2 張 +34 枚代幣 KKday 優惠：非高峰日子$470/2大2小，平均$117.5/位 普通日子$500/2大2小，平均$125/位 高峰日子$530/2大2小，平均$132.5/位