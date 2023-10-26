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生活
2023-10-26 12:00:00

聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

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聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

一年一度的《友邦嘉年華》將於20231221日至2024225日在中環海濱舉行，今年有逾25款個機動遊戲、30個攤位遊戲和40個互動裝置，並將有更盛大的嘉年華活動，更是5年來首次在維港近距離觀看除夕夜和農曆新年煙花。門票於20231026日於KKday公開發售，最平人均只需$125

聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

今年《友邦嘉年華》提供超過25款機動遊戲，30個攤位遊戲包羅萬有，包括射擊、投籃或踢球，當中有逾100萬件毛公仔等待大家贏取，另有40個互動裝置。大會更邀請到世界雜技團世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演，為一家大小提供全新驚喜演出表演。

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LIVE AT THE BIG TOP」專為友邦嘉年華精心策劃的活動陣容，現場音樂表演、互動節目和身臨其境的體驗。會場特設中央舞台進行藝術表演、互動運動遊戲、現場音樂和本地社區表演 KKday將於20231026日公開發售多個門票組合，按人數、代幣及體驗日子劃分，讓大家與好友或家人參加《友邦嘉年華》，一同感受歡樂冬日氣氛。

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《友邦嘉年華》成人門票1+10枚代幣

 KKday優惠：非高峰日子$140/位，普通日子$150/位，高峰日子$160/

 

《友邦嘉年華》成人門票2+20枚代幣

KKday優惠:非高峰日子$280/2位，平均$140/

普通日子$300/2位，平均$150/

高峰日子$320/2位，平均$160/

 

《友邦嘉年華》兒童門票1+7枚代幣

KKday優惠：非高峰日子$95/位，普通日子$100/位，高峰日子$105/

 

《友邦嘉年華》成人門票2張、兒童門票1+27枚代幣

KKday 優惠：非高峰日子$375/21小，平均$125/

普通日子$400/21小，平均$133.3/

高峰日子$425/21小，平均$141.7/

 

《友邦嘉年華》成人門票2張、兒童門票2+34枚代幣

KKday 優惠：非高峰日子$470/22小，平均$117.5/

普通日子$500/22小，平均$125/

高峰日子$530/22小，平均$132.5/

聖誕好去處｜《AIA友邦嘉年華》年尾開鑼 多款機動遊戲/攤位遊戲/雜技表演 門票公開發售低至$125

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友邦嘉年華活動詳情

門票優惠日期：2023102600:002024225

活動日期：20231221日至2024225

開放時間：非高峰日子 12:00 22:00

普通及高峰日子 11:00 23:00

地址：中環海濱活動空間（中環龍和道9號）

KKday預訂《友邦嘉年華》門票

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