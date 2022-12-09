聖誕好去處｜Pinkoi Design Fest市集 首設聖誕Night Market/逾120個品牌/入場送$200禮物包

購物網站Pinkoi.com結合大型設計市集與藝術策展的Pinkoi Design Fest 2022・香港站載譽歸來，於12月16日至18日在九龍灣零碳天地以「XMAS is HERE」作主題，更首設聖誕Night Market，集結逾120個海內外特色設計品牌現場進駐，販售一系列創意設計好物，包括食品、家品、戶外用品、服飾、袋、文具精品、皮革、寵物用品等，邀來來自台灣、日本、泰國、韓國等地的海外設計師親臨現場分享品牌設計。

Pinkoi Design Fest 2022・香港站載譽歸來

Pinkoi Design Fest 2022 ｜光影藝術打卡位 今年同樣展開最新藝術聯乘企劃，由NNNNNNN. Creative Studio團隊策劃互動藝術展覽Pinkoi × NNNNNNN. Creative Studio《TOWARD SUNSET》，讓Pinkoi會員們置身光影之間，享受非凡的感官體驗，現場亦設有Pinkoi x The Grey Green聖誕裝飾打卡熱點，大家記得為手機叉足電。

Pinkoi Design Fest 2022・香港站

Pinkoi Design Fest 2022 ｜ 125 個本地及 15 個海外品牌進駐 今次共有110個本地品牌及15個海外品牌進駐，如生活品牌The Wax Can、soto.lab、Burumu Carpentry綻匠木作、Houseplant Fanatic；香港人氣插畫師杜波淇、Albee Yau 及文青咖啡品牌 PRESS THE BUTTON；風格穿搭品牌 mew Jewelry Studio、syzygy；毛孩寵物用品品牌 Mongster、MOMOJI Pets；更有多個超人氣海外品牌如來自台灣的 NAZO、日本的THE NODOKA、泰國的 mulmul cabinet 及韓國的 CAFE AND HOF 等多個精選原創品牌。

Pinkoi Design Fest 2022 ｜多款會場限定商品 現場更會發售多款會場限定商品，例如 Pinkoi x CH.EESE DEPT. 聯乘聖誕限定口味芝士蛋糕、Elephant Cuppa SNOOPY 聯名大象杯及 Pinkoi x Lurve 聖誕限定香薰等，更有 Pinkoi x miffy 及 Pinkoi x Hello Kitty 主題聯名商品巡禮。當中最新聯名商品亦將首度現身，部分精選商品亦會以會場獨家優惠價發售。屆時多個設計館將會提供會場限定優惠禮遇，同場亦設有 Hong Kong Smart Design Awards 得獎作品展覽，絕對是年度必逛市集之一！

Pinkoi Design Fest 2022 ｜入場即送總值超過 $200 禮物包 入場即送總值超過$200禮物包，包括Pinkoi Design Fest 2022特別版tote bag、Pinkoi $35優惠券、Pinkoi x 威信聯名口罩、MegaBox 商戶優惠券、innoova 祝賀卡、factiv / HYGINOVA／Lurve 香水試用裝等，以上禮品將隨機發放，數量有限，先到先得，各位記得早點入場。

Pinkoi Design Fest 2022｜入場即送總值超過$200禮物包

Pinkoi Design Fest 2022 ｜攤位只接受 Pinkoi Pay 另外要留意的是，現場是全港首個「CASHLESS 無現金交易設計市集」，所有攤位只接受Pinkoi Pay，並不接受現金或其他付款方式，如果要購物，就建議提早下載Pinkoi APP及綁定信用卡，以Pinkoi Pay消費滿指定金額，更可獲限定禮遇。