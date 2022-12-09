聖誕好去處｜Pinkoi Design Fest市集 首設聖誕Night Market/逾120個品牌/入場送$200禮物包

購物網站Pinkoi.com結合大型設計市集與藝術策展的Pinkoi Design Fest 2022・香港站載譽歸來，於12月16日至18日在九龍灣零碳天地以「XMAS is HERE」作主題，更首設聖誕Night Market，集結逾120個海內外特色設計品牌現場進駐，販售一系列創意設計好物，包括食品、家品、戶外用品、服飾、袋、文具精品、皮革、寵物用品等，邀來來自台灣、日本、泰國、韓國等地的海外設計師親臨現場分享品牌設計。
Pinkoi Design Fest 2022｜光影藝術打卡位
今年同樣展開最新藝術聯乘企劃，由NNNNNNN. Creative Studio團隊策劃互動藝術展覽Pinkoi × NNNNNNN. Creative Studio《TOWARD SUNSET》，讓Pinkoi會員們置身光影之間，享受非凡的感官體驗，現場亦設有Pinkoi x The Grey Green聖誕裝飾打卡熱點，大家記得為手機叉足電。
Pinkoi Design Fest 2022｜125個本地及15個海外品牌進駐
今次共有110個本地品牌及15個海外品牌進駐，如生活品牌The Wax Can、soto.lab、Burumu Carpentry綻匠木作、Houseplant Fanatic；香港人氣插畫師杜波淇、Albee Yau 及文青咖啡品牌 PRESS THE BUTTON；風格穿搭品牌 mew Jewelry Studio、syzygy；毛孩寵物用品品牌 Mongster、MOMOJI Pets；更有多個超人氣海外品牌如來自台灣的 NAZO、日本的THE NODOKA、泰國的 mulmul cabinet 及韓國的 CAFE AND HOF 等多個精選原創品牌。
Pinkoi Design Fest 2022｜多款會場限定商品
現場更會發售多款會場限定商品，例如 Pinkoi x CH.EESE DEPT. 聯乘聖誕限定口味芝士蛋糕、Elephant Cuppa SNOOPY 聯名大象杯及 Pinkoi x Lurve 聖誕限定香薰等，更有 Pinkoi x miffy 及 Pinkoi x Hello Kitty 主題聯名商品巡禮。當中最新聯名商品亦將首度現身，部分精選商品亦會以會場獨家優惠價發售。屆時多個設計館將會提供會場限定優惠禮遇，同場亦設有 Hong Kong Smart Design Awards 得獎作品展覽，絕對是年度必逛市集之一！
Pinkoi Design Fest 2022｜入場即送總值超過$200禮物包
入場即送總值超過$200禮物包，包括Pinkoi Design Fest 2022特別版tote bag、Pinkoi $35優惠券、Pinkoi x 威信聯名口罩、MegaBox 商戶優惠券、innoova 祝賀卡、factiv / HYGINOVA／Lurve 香水試用裝等，以上禮品將隨機發放，數量有限，先到先得，各位記得早點入場。
Pinkoi Design Fest 2022｜攤位只接受Pinkoi Pay
另外要留意的是，現場是全港首個「CASHLESS 無現金交易設計市集」，所有攤位只接受Pinkoi Pay，並不接受現金或其他付款方式，如果要購物，就建議提早下載Pinkoi APP及綁定信用卡，以Pinkoi Pay消費滿指定金額，更可獲限定禮遇。