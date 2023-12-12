聖誕好去處｜The Tiffany Blue Box Café全新冬日限定菜單 人均$394歎下午茶 即送Tiffany & Co.限量環保袋

The Tiffany Blue Box Café是首飾品牌Tiffany & Co.在亞洲開設的首間餐廳，餐廳裝修用上經典「Tiffany Blue」配色，風格高貴優雅，處處都是打卡位，加上食物質素有水準，開業以來一直深得女士歡心！佳節將至，The Tiffany Blue Box Café 於 12 月期間推出全新冬日限定菜單，廚師團隊為食客匠心打造極緻奢華的冬日限定下午茶、午餐及晚餐 ，美饌佳餚色香味俱全。另外更有節日驚喜禮遇，提前至少7天預訂冬日午餐及晚餐套餐可獲獲得節日限定馬卡龍小禮盒，惠顧節⽇限定下午茶更免費獲贈 Tiffany & Co.限量環保袋⼄個，粉絲們絕對不能錯過！

The Tiffany Blue Box Café下午茶人均$394起 聖誕佳節想和好友相聚，歎精緻下午茶絕對是個好選擇。The Tiffany Blue Box Café 於2023年12月4日至2024年1月1日 (2-6pm)期間推出冬日限定下午茶，價錢為$788 (兩位) ，額外每位收費為$408。經典三層擺盤每一層都擺放了精緻高貴的甜點和鹹點，當中包括經典人氣甜品Tiffany 迷你Blue Box、嚴選日本新鮮士多啤梨製作的士多啤梨芭菲、清甜氛芳的斑蘭椰子慕斯蛋糕、鹹香滋味的龍蝦三文魚籽沙律等，款式豐富。節日限定下午茶飲品包括配Free Flow無限暢飲雷司令氣泡白葡萄酒(Riesling)及其他指定飲品，另可以$88/$58(細杯裝)加配 TIFFANY 藍天空刨冰，凡惠顧冬日限定下午茶(兩位)可免費獲贈 Tiffany & Co.限量環保袋⼄個。