聖誕好去處｜U PLACE泡泡聖誕小鎮市集 寵物領養/即場寵物攝影/漫天泡泡打卡位/美酒街/工作坊

聖誕節是充滿愛與祝福的節日，除了向親友愛人傳達愛意外，也不妨這份愛也分享給毛孩。位於土瓜灣的U PLACE，由即日起一連4個周六、日及公眾假期，舉行「泡泡聖誕市集」，現場有逾15個特色攤檔，包括聖誕精品、手作、寵物用品等，並有Santa聖誕美酒街、手作市集及限定工作坊。U PLACE更再度與寵物機構合作，為等待領養的狗狗與小倉鼠尋覓不離不棄的家，到時一眾毛孩們將盛妝打扮迎接大家。市集同時邀請到專業攝影師，提供即場寵物攝影服務，讓主人與毛孩幸福同框，捕捉愛寵的可愛表情和真摯模樣，留下美好回憶。

U PLACE 泡泡聖誕小鎮市集｜寵物領養活動 聖誕市集特設寵物領養活動，在市集期間舉辦寵物領養活動，為等待領養的狗狗與小倉鼠尋家，機構的資深義工更會在場分享飼養小貼士，同時宣揚愛護動物、「支持領養代替購買」的精神。 日期：12月10至11日、12月17至18日、12月24至26日、12月31日至1月2日(寵物領養活動只至12月26日) 時間：中午12時至晚上8時

U PLACE 泡泡聖誕小鎮市集｜漫天泡泡飄揚 打卡必去 以歐陸聖誕為主題的聖誕小鎮，讓大家置身於浪漫的泡泡下，商場每日都有吹泡泡時間，想打卡的女生要留意。現場更有4米高聖誕樹，連同巨型吹氣聖誕老人一同震撼登場。不論是情侶、閨密或是親子都適合前來影相過聖誕。 日期：11月30日至 2023年1月2日 時間：上午7時至凌晨12時 (每日泡泡時間—下午1時及晚上8時，每次約10分鐘) (特別日子泡泡時間—12月10至11日、12月17至18日、12月24至26日、12月31日至1月2日，下午2時、5時及晚上8時，每次約10分鐘)

U PLACE 泡泡聖誕小鎮市集｜ Santa 聖誕美酒街 以歐洲聖誕為概念的Santa聖誕美酒街，共有8個戶外美酒攤位，搜羅世界各地不同風格的威士忌、朗姆酒、干邑、雅文邑、伏特加、清酒、手工啤酒等，讓大家即使不出國，也能感受外國聖誕市集氛圍，同時享受及認識美酒文化。 日期：12月10至11日、12月17至18日、12月24至26日、12月31日至1月2日 時間：下午3時至晚上10時

U PLACE泡泡聖誕小鎮市集｜Santa聖誕美酒街

U PLACE 泡泡聖誕小鎮市集｜本地匠人聖誕工作坊 U PLACE 將聯同本地匠人CHY Figure推出聖誕工作坊，由匠人手把手指導，即場雕刻立體公仔，製作獨一無二的聖誕夢幻水晶球。備有專業工具及模型專水性顏料，由設計、雕刻，以至上色，都可以由自己一手一腳完成，送給另一半或親友，有心思又有聖誕氣氛！ 日期：12月10至11日、12月24至26日 時間：中午12時至晚上8時