聖誕好去處2023｜尖沙咀聖誕燈飾亮燈！英國藝術家作品巨型LED牆／充氣聖誕老人打卡位

聖誕好去處2023｜今年尖東聖誕燈飾2023正式亮燈！東尖沙咀內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，一如既往地於聖誕及新年期間照耀維港兩岸，增添節日氣氛。欣賞繽紛悅目的聖誕燈飾同時，不妨與愛人一起拍照留念，創造更多美好回憶。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今年已踏入第41年，區內必定是香港巿民及旅客於今個冬日佳節必到的好去處。

尖東聖誕燈飾10大打卡位 今年，尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新來自英國視覺燈光藝術家Rupert Newman「In-Between the Sky: A Festive Beacon」數碼光影藝術作品，透過彷如聖誕萬花筒般的夢幻影像，慶祝普天同慶的聖誕；而麽地里亦會延續Rupert的作品，將動感視覺藝術演變成傳統燈飾裝置，並增添音樂效果，為大家帶來耳目一新的體驗；麼地道沿路三條天橋則設有以聖誕禮物包圖案的燈飾裝置，散發濃濃佳節氣息；千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼，象徵喜樂處處。南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼，為大家送上禮物和歡笑；永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人在煙花的映襯下閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛；富豪九龍酒店內設有與聖誕佳節相關的主題佈置，讓大家感受到濃濃的聖誕喜悅；海景嘉福洲際酒店以火樹銀花為主題，採用紅色和銀色的節日裝飾搭配閃爍燈光，送上繽紛璀璨的節日祝福；帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；九龍香格里拉大酒店門外出現多個巨型充氣聖誕老人，有的調皮地坐在屋頂，有的活潑地與途人打招呼，也有的充滿活力地爬到上頂層，彷彿要為大家送上無盡聖誕驚喜。

暢玩聖誕嘉年華 投入佳節歡樂氣氛 為慶祝普天同慶的聖誕佳節，東尖沙咀地產發展商聯會今年特別舉辦「閃爍尖東耀香江2023 聖誕嘉年華」，在12月16至17日將會推出刺激又好玩的攤位遊戲，大家只要於任何兩間東尖沙咀地產發展商聯會旗下會員酒店或商戶（包括：帝國中心、千禧新世界香港酒店、海景嘉福洲際酒店、九龍香格里拉大酒店、富豪九龍酒店、南洋中心、帝苑酒店、尖沙咀中心、永安廣場）合共消費滿$500即可參加，消費滿$1,000可獲得兩次遊戲機會，消費滿$1,500可獲得3次遊戲機會，每人每日最多可參加4次。遊戲備有豐富獎品，不容錯過。

尖東區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾同時亮起

聖誕節 優惠｜ 尖東 商戶 餐飲折扣 東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶提供折扣優惠予市民大眾，一同享受冬日優惠！市民只需要瀏覽大會網頁，並到指定商戶出示網頁內顯示之折扣優惠，即可享有相關優惠* ！佳節優惠包括富豪九龍酒店雅廊咖啡室Café Allegro的自助午餐及晚餐6折優惠、富豪軒及Mezzo 餐飲均可享7折優惠；九龍香格里拉大酒店Café Kool 預約8人或以上午市或晚市自助餐享75折優惠、大堂酒廊Lobby Lounge預約5人或以上下午茶自助餐可享8折優惠；千禧新世界香港酒店CAFÉ EAST、桃里、嵯峨野、La Table French Brasserie、Residence Lounge & Bar及The Lounge有八折餐飲優惠；海景嘉福洲際酒店Café on M的自助餐晚餐8折優惠；帝苑酒店Le Soleil、雅苑座、J’S 酒吧、四季菊日本餐廳午市或晚市單點美食可享85折優惠、東來順、帝苑軒、Sabatini 午市及晚市單點可享9折；及帝國中心的韓脈、Pizza Express及紅葉茶屋均有提供優惠，讓市民於聖誕期間以優惠價盡享美饌。 *優惠受有關條款及細則約束

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