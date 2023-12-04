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生活
2023-12-04 16:00:00

聖誕好去處2023｜愉景灣Christmas Wonderland 6米高巨型聖誕樹x聖誕露天市集x夢幻冬日飄雪 感受意式聖誕氣氛

資料由客戶提供

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聖誕好去處2023｜愉景灣Christmas Wonderland 6米高巨型聖誕樹x聖誕露天市集x夢幻冬日飄雪 感受意式聖誕氣氛

聖誕好去處2023｜愉景灣Christmas Wonderland 6米高巨型聖誕樹x聖誕露天市集x夢幻冬日飄雪 感受意式聖誕氣氛

踏入12月，大家最期待的當然就是聖誕節！今年愉景灣特別呈獻寫「意」冬日慶典，變身成聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland。由即日起至2024年1月1日，愉景灣不同角落將遍佈以意大利為主題的聖誕燈飾布置，帶來多個特色打卡位，配合飄雪及燈影效果，以及一連串精彩節慶活動，包括將於12月期間，舉辦兩場「聖誕周日露天市集」，以及於12月24至26日舉辦慈善手作市集，除有多款聖誕主題產品外，亦有聖誕歌舞表演、Busking音樂表演，大家還有機會親手給聖誕老人寫信及得到他的回信！此外，愉景灣溜冰場亦有聖誕冰上奇妙匯演，由愉景灣溜冰學校師生一同呈獻精彩的冰上匯演，迎接聖誕的來臨。

（左）愉景北鐘樓化身13米高的意式大教堂，配合4組3米高的天使燈飾裝置；（右）而愉景廣場外面將設6米高巨型聖誕樹，加入威尼斯貢多拉船的設計概念，加上投射地面的雪花燈圖案，令整個愉景灣更加璀璨繽紛，帶來夢幻打卡體驗！

（左）愉景北鐘樓化身13米高的意式大教堂，配合4組3米高的天使燈飾裝置；（右）而愉景廣場外面將設6米高巨型聖誕樹，加入威尼斯貢多拉船的設計概念，加上投射地面的雪花燈圖案，令整個愉景灣更加璀璨繽紛，帶來夢幻打卡體驗！

愉景北鐘樓化身意式大教堂 威尼斯貢多拉船概念聖誕樹

今年聖誕，愉景灣的地標建築——愉景北鐘樓將化身13米高的意式教堂。參考著名的米蘭大教堂作設計靈感，配以10座尖頂支柱及仿教堂彩繪玻璃的細節，展現大教堂的建築特徵， 加上四組三米高的天使燈飾裝置，將這充滿異國風情的地方變成意大利小鎮。

而廣場中心將設六米高巨型聖誕樹，由12層鍛帶形狀的金屬構成，底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身長達八米，帶來豐富及震撼視覺效果。廣場兩側的建築物及心鎖長廊以逾千個LED燈泡點綴，晚上亮燈後更添浪漫氣氛，加上投射地面的雪花燈圖案，令整個愉景北更加璀璨繽紛，周末更有飄雪效果，帶來夢幻打卡體驗！

廣場兩側的建築物及心鎖長廊更加上燈泡裝飾點綴，晚上亮燈後更添浪漫氣氛。

廣場兩側的建築物及心鎖長廊更加上燈泡裝飾點綴，晚上亮燈後更添浪漫氣氛。

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聖誕戶外市集設逾百個攤位 夥拍鄰舍輔導會舉辦慈善手作市集

1210及17日，愉景灣亦特備「聖誕周日露天市集」，匯聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等。大家除了可以物色聖誕禮物外，更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！市集期間亦有樂隊Decibels無伴奏合唱表演及舞蹈表演，齊來感受歡樂的節日氛圍。

愉景灣亦積極與社福機構合作，為社會上有需要人士提供協助及送上關愛，今年愉景灣會夥拍「鄰舍輔導會」，於122426日期間在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集、聖誕報佳音及Busking音樂表演，歡迎大家親臨支持，令聖誕節倍添意義！

愉景灣海濱禮堂亦有聖誕光影投射裝飾，增添浪漫氣氛。

愉景灣海濱禮堂亦有聖誕光影投射裝飾，增添浪漫氣氛。

多個商戶推節日美食優惠 憑餐飲消費換領免費交通優惠

著名臨海露天美食區D’Deck、愉景廣場和愉景北商場滙聚多間不同主題及地區的特色餐廳，於聖誕節期間，更會提供多款節日套餐，讓您與親朋好友歡度假期。不少臨海餐廳更特設戶外雅座，在180°海景旁享受美食及醉人景致。回程更可憑指定餐飲消費，享同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠。

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