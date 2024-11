聖誕好去處2024｜盤點迪士尼聖誕限定活動 魔雪奇緣世界首度飄雪/全新無人機圖案表演 Gin Lee/閻奕格陪你過聖誕

迪士尼聖誕 2024 |Gin Lee/Morissette/Janice Yan攜手迪士尼好友現身「迪士尼聖誕音樂 Live !」

迪士尼聖誕活動另一焦點必屬括李幸倪Gin Lee、Morissette 及閻奕格Janice Yan攜手迪士尼人物現身的「迪士尼聖誕音樂 Live !」。由即日起連續三個週末的晚上,米奇與好友們會與李幸倪Gin Lee等歌手以迪士尼經典歌曲如《 A Dream is a Wish Your Heart Makes》及《Part of Your World》及一系列聖誕樂章為訪客身上溫暖祝福。假如希望以至城堡舞台前的最佳位置觀賞精彩演出,不妨購買「迪士尼聖誕音樂 Live!」座位區通行證,近距離欣賞 Gin Lee、Morissette 及Janice Yan演出,參與一場視聽覺的頂級盛會。

聖誕節怎少得了Duffy與好友們呢,Duffy與好友已經換上全新胡桃夾子主題服裝,超可愛模樣絕對融化粉絲的心,粉絲們必定要於充滿小雪人、聖誕和胡桃夾子主題的裝飾的冬日版Duffy與好友遊玩屋與他們見面留影,將開心歡樂回憶永遠留著。