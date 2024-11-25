聖誕好去處2024｜盤點迪士尼聖誕限定活動 魔雪奇緣世界首度飄雪/全新無人機圖案表演 Gin Lee/閻奕格陪你過聖誕

聖誕氣氛漸濃，相信很多人正在計劃聖誕好去處，與家人至愛盡情享受節日溫馨及歡樂。香港迪士尼由即日至明年1月1日呈獻節日限定「A Disney Christmas」，與愛莎女王一起迎接魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕，不同的迪士尼好友亦同時換上節日新裝準備好迎接各位。到了晚上， Gin Lee及 Janice Yan將以一系列迪士尼經典歌曲與訪客渡過歡樂的「迪士尼聖誕音樂Live！」。Black Friday期間預訂迪士尼酒店，更可享實時房價6折，最平每晚只需HK$1,140。今個聖誕不妨與至親體驗迪士尼的歡樂與溫馨。

香港迪士尼聖誕呈獻「A Disney Christmas」。

迪士尼聖誕 2024 ｜魔雪奇緣世界迎來首個飄雪聖誕 一說起迪士尼及冬日這兩個關鍵詞，必定有不少人想起冰雪女王愛莎。今年魔雪奇緣世界滿佈聖誕裝飾，阿德爾王國居民及聖誕合唱團已經換上冬日新裝，聚首一堂唱出多首經典聖誕歌曲，小白更會驚喜出現，為粉絲送上驚喜。魔雪奇緣世界入口處設置音樂盒，盒上有愛莎以魔法變出的冰雕。如果想聽到音樂盒播放的溫馨旋律，記得要mark實時間去啦。 訪客不妨下載香港迪士尼樂園官方手機應用程式，透過Apps的AR遊樂園於友誼噴泉、鐘樓和阿德爾城堡與愛莎隱藏的冰雪魔法拍照打卡，珍藏冬日特別回憶。 聖誕氣氛又豈是魔雪奇緣世界限定，今個冬日飄雪體驗延伸至迪士尼其他地方，一到晚上幻想世界、魔雪奇緣世界及美國小鎮大街便會漫天飛雪，感受極致浪漫時刻。

迪士尼聖誕 2024 ｜傳統迪士尼慶典「聖誕樹亮燈禮」「米奇與好友聖誕舞會」 經典迪士尼節日活動「夢想成真聖誕樹亮燈禮」載譽而歸！訪客可在飘雪如絮及家傳戶曉的聖誕歌曲下，觀賞全新圖案的無人機表演及點亮聖誕樹，最後與不同節日服裝限定的迪士尼好友們一同享受迪士尼聖誕傳統慶典「米奇與好友聖誕舞會」，感受聖誕歡樂氣氛。

迪士尼聖誕 2024 ｜Gin Lee/Morissette/Janice Yan攜手迪士尼好友現身「迪士尼聖誕音樂 Live ！」 迪士尼聖誕活動另一焦點必屬括李幸倪Gin Lee、Morissette 及閻奕格Janice Yan攜手迪士尼人物現身的「迪士尼聖誕音樂 Live ！」。由即日起連續三個週末的晚上，米奇與好友們會與李幸倪Gin Lee等歌手以迪士尼經典歌曲如《 A Dream is a Wish Your Heart Makes》及《Part of Your World》及一系列聖誕樂章為訪客身上溫暖祝福。假如希望以至城堡舞台前的最佳位置觀賞精彩演出，不妨購買「迪士尼聖誕音樂 Live!」座位區通行證，近距離欣賞 Gin Lee、Morissette 及Janice Yan演出，參與一場視聽覺的頂級盛會。 聖誕節怎少得了Duffy與好友們呢，Duffy與好友已經換上全新胡桃夾子主題服裝，超可愛模樣絕對融化粉絲的心，粉絲們必定要於充滿小雪人、聖誕和胡桃夾子主題的裝飾的冬日版Duffy與好友遊玩屋與他們見面留影，將開心歡樂回憶永遠留著。

迪士尼聖誕 2024 ｜ 夢想花園抽限定Duffy與好友主題迷你毛公仔掛飾 歐陸傳統聖誕市集亦於幻想世界內的夢想花園舉行，如果想見到聖誕特別版的的迪士尼朋友就必定到這裡，與聖誕米奇、聖誕高飛以及其他穿上聖誕服飾的迪士尼朋友拍照留念，細心的粉絲甚至能發現隱藏米奇薑餅的蹤影，為節日增添回憶。最後別忘記參與迪士尼奇妙彩蛋樂，彩蛋內有全新節日限定Duffy與好友胡桃夾子主題迷你毛公仔掛飾，當中更包括3款神秘款式！

全新節日限定Duffy與好友胡桃夾子主題迷你毛公仔掛飾

迪士尼聖誕 2024 ｜迪士尼聖誕滋味及一系列主題紀念品 大街餐廳由Coca-Cola®呈獻會為賓客提供美式節日晚餐，還有聖誕歌詠團現場表演，讓你感受聖誕大餐的傳統氣氛。阿德爾港畔餐廳亦精心準備了充滿當地傳統風味的阿德爾聖誕慶典套餐。為了慶祝愛莎生日與聖誕的特別時刻，極光糖果屋特意推出愛莎柚子朱古力蛋糕，並舖上白雪裝飾送上祝福。 香港迪士尼推出超過200款以不同迪士尼朋友設計的聖誕商品系列，當中更包括多款魔雪奇緣世界主題商品，例如括富阿德爾冬日特色的衣物、頭飾及袋子及首度推出、極具收藏價值的2024魔雪奇緣世界紀念鈴。

Black Friday優惠同步進行中，預訂香港迪士尼樂園度假區酒店，即享實時房價6折，每晚最低只需港幣$1,140起。 A Disney Christmas活動日期：由即日起至2025年1月1日

「迪士尼聖誕音樂 Live！」 詳情