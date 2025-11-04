聖誕好去處2025｜愉景灣意式冬日慶典 送8千張免費船票 魏浚笙等人氣歌手現場獻唱

今個聖誕，愉景灣推出「意式冬日慶典」，將會變身成充滿意式風情的冬日小鎮。由11月21日起舉行一系列節日活動，包括亮燈巡遊、音樂會及聖誕市集等，一連串節目為市民帶來異國氣氛。活動期間更會送出8,000張免費渡輪船票，邀請市民一起到愉景灣歡度佳節。即睇以下活動詳情。

意式浪漫布景玻璃屋與金色城堡 由11月21日起至明年1月1日，愉景灣廣場與愉景北商場將佈滿閃爍燈飾與節日裝置。愉景廣場設有閃亮玻璃屋，而愉景北商場則打造20米高的金色玻璃城堡，靈感來自羅馬西班牙廣場的船之噴泉。夜幕低垂時，飄雪與燈光投影交織，令遊人彷如置身歐洲廣場。 海濱長廊D’Deck及心鎖長廊亦會搖身一變成聖誕星光大道，情侶與家庭都可沿路欣賞燈海打卡，感受節日浪漫。

星光亮燈巡遊 人氣歌手現場獻唱 愉景灣的聖誕亮燈儀式將於11月21日晚上舉行，由魏浚笙（Jeffrey）帶領巡遊並現場獻唱。當晚還有音樂與舞蹈表演，為冬日慶典揭開序幕。 節日期間還有多場現場音樂活動，包括12月14日舉行的新城電台《我們的大熱唱2025》，以及12月26日的《Best Music. Best Taste @ DB》。屆時TVB《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩、季軍羅啟豪，聯同新晉女子組合 Beanies 及 IdG Bubbles，將於愉景北商場為大家帶來精彩現場表演。

聖誕市集登場 12月25日至28日，愉景灣廣場亦將舉行聖誕露天市集，設有木屋攤位及特色小食、手作精品，亦有聖誕老人派發小禮物、魔術表演與兒童舞蹈演出。 此外，定期舉行的周日露天市集亦將於11月9日、11月23 日及12月14日以聖誕主題呈現，讓大家盡情選購心頭好，與親友一同享受節日氣氛。

愉景灣聖誕市集

免費送出 8千 張渡輪船票 由11月22日至明年1月1日的周末及公眾假期，市民可於中環3號碼頭免費乘坐上午11時30分開出的指定班次渡輪前往愉景灣（12 月 24 日為11時40分開出），星期日及公眾假期的航班更會直達愉景北。免費船票限單程，共8,000張，先到先得。 愉景灣免費渡輪節日優惠 日期：2025年11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期） 指定班次出發時間：上午11:30 (*12 月 24 日的免費班次將於上午 11:40 開出) 出發地點：中環3號碼頭 於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。 只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠（限單程且先到先得，額滿即止）。