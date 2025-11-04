熱門搜尋:
生活
2025-11-04 15:00:00

聖誕好去處2025｜愉景灣意式冬日慶典 送8千張免費船票 魏浚笙等人氣歌手現場獻唱

今個聖誕，愉景灣推出「意式冬日慶典」，將會變身成充滿意式風情的冬日小鎮1121日起舉行一系列節日活動，包括亮燈巡遊、音樂會及聖誕市集等，一連串節目為市民帶來異國氣氛。活動期間更會送出8,000張免費渡輪船票，邀請市民一起到愉景灣歡度佳節。即睇以下活動詳情。

意式浪漫布景玻璃屋與金色城堡

1121日起至明年11日，愉景灣廣場與愉景北商場將佈滿閃爍燈飾與節日裝置。愉景廣場設有閃亮玻璃屋，而愉景北商場則打造20米高的金色玻璃城堡，靈感來自羅馬西班牙廣場的船之噴泉。夜幕低垂時，飄雪與燈光投影交織，令遊人彷如置身歐洲廣場。

海濱長廊DDeck及心鎖長廊亦會搖身一變成聖誕星光大道，情侶與家庭都可沿路欣賞燈海打卡，感受節日浪漫。

愉景灣意式冬日慶典 愉景灣意式冬日慶典 愉景灣意式冬日慶典 愉景灣意式冬日慶典 愉景灣意式冬日慶典

星光亮燈巡遊 人氣歌手現場獻唱

愉景灣的聖誕亮燈儀式將於1121日晚上舉行，由魏浚笙（Jeffrey）帶領巡遊並現場獻唱。當晚還有音樂與舞蹈表演，為冬日慶典揭開序幕。

節日期間還有多場現場音樂活動，包括1214日舉行的新城電台《我們的大熱唱2025》，以及1226日的《Best Music. Best Taste @ DB》。屆時TVB《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩、季軍羅啟豪，聯同新晉女子組合 Beanies IdG Bubbles，將於愉景北商場為大家帶來精彩現場表演

愉景灣意式冬日慶典魏浚笙 愉景灣意式冬日慶典周吉佩 愉景灣意式冬日慶典羅啟豪 愉景灣意式冬日慶典Beanies 愉景灣意式冬日慶典IdG Bubbles

聖誕市集登場

1225日至28日，愉景灣廣場將舉行聖誕露天市集，設有木屋攤位及特色小食、手作精品，亦有聖誕老人派發小禮物、魔術表演與兒童舞蹈演出。

此外，定期舉行的周日露天市集亦將於119日、1123 日及1214日以聖誕主題呈現，讓大家盡情選購心頭好，與親友一同享受節日氣氛

愉景灣聖誕市集

愉景灣聖誕市集

免費送出8千張渡輪船票

1122日至明年11日的周末及公眾假期，市民可於中環3號碼頭免費乘坐上午1130分開出的指定班次渡輪前往愉景灣（12 24 日為1140分開出），星期日及公眾假期航班更會直達愉景北。免費船票限單程8,000張，先到先得。

愉景灣免費渡輪節日優惠

日期：20251122日、23日、29日、30日、126日、7日、13日、14日、20日、21日、24*25日、26日、27日、28日、202611日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

指定班次出發時間：上午11:30 (*12 24 日的免費班次將於上午 11:40 開出)

出發地點：中環3號碼頭

於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。

只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠（限單程且先到先得，額滿即止）。

【愉景灣意式冬日慶典2025】活動一覽

「愉景灣意式冬日慶典」打卡位及燈飾

日期：20251121日至202611  

地點：愉景北商場、愉景廣場及DDeck

 

聖誕亮燈儀式及巡遊

日期：20251121日（星期五）

時間：下午6:45

地點：愉景北商場

表演嘉賓：魏浚笙（Jeffrey

 

夢幻冬日飄雪

日期：20251122日、23日、29日、30日、126日、7日、13日、14日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、202611日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

時間：下午3:003:10、下午6:006:10

地點：愉景北商場及愉景廣場正門外

 

周日露天市集

日期：2025119日、1123日及1214日（星期日）

時間：上午11時至下午6

地點：愉景廣場 

詳情：https://www.handmadehongkong.com/

 

《新城．我們的大熱唱2025

日期：20251214日（星期日）

時間：下午2:00至下午4

地點：愉景北商場

 

愉景灣聖誕露天市集

日期：20251225日至28日（星期四至星期日）

時間：中午12時至晚上8

地點：愉景廣場露天廣場

精彩節目：SDM 爵士芭蕾舞學校表演（20251226日）

Jumpy 跳繩表演（20251228日）

 

與聖誕老人會面

日期：20251225日至26日（星期四及星期五）

地點：愉景廣場及愉景北商場

 

Best Music. Best Taste @DB

日期：20251226日（星期五）

時間：下午2時至下午3:30

地點：愉景北商場

表演嘉賓：周吉佩、羅啟豪，Beanies IdG Bubbles

