聖誕市集2023 必去市集推介 小食攤位/音樂表演/特色聖誕產品【持續更新】

聖誕市集2023｜聖誕節除了和朋友聚會、交換禮物及食大餐之外，今年亦有多個聖誕市集，除了有本地手工藝品和特色聖誕精品，更設有打卡位，以及飄雪或煙花匯演，令節日氣氛再升溫，不論是朋友們、情侶及親子都啱去！ 聖誕市集 2023 ｜ K11 MUSEA Christmas Village Pop-up 極受歡迎的「聖誕節村」市集Pop-up再度回歸，今年共有逾50個品牌參與其中，引入多個國際及本地飲食、手工藝及生活品牌，讓大家買到世界各地的節日好物，在現場購物，登記消費，更可賺K Dollar當錢使。 日期：2023年12月2日至2024年1月1日（逢星期五至日、公眾假期及指定平日） 營業時間： 12PM – 9PM｜2023年12月1至3、9至10、16至17、22至31日 及2024年1月1日 3PM – 9PM｜2023年12月8及15日 地址：K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre

聖誕市集2023｜K11 MUSEA Christmas Village Pop-up

聖誕市集 2023 ｜中港城聖誕車尾箱環保市集 中港城將於12月8日起連續4個周末一共11天舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，市集位於中港碼頭上蓋，環抱維港美景。由即日起招募車主參予，參加費用全免，鼓勵一眾年青人趁聖誕期間，人人都可以嘗試擺檔售賣自己的文創作品或環保聖誕禮物。車尾箱市集將會集結售賣文創產品、手工藝品、美食以至遊戲攤檔，而信和集團亦致力推動綠色生活，提倡環保重用，故今次市集亦特別鼓勵各位車主帶同家中物品升級再造出售，以延續物品的生命！另外亦希望通過這個市集，可以為需要關愛的社群籌款，一同傳揚聖誕節愛與關懷的意義。 活動期間，中港城更在指定日子預備大型戶外冬日飄雪匯演及精彩音樂會，場內亦設有多個以回收物料加工打造而成的環保聖誕樹及燈飾裝置，與各位歡度佳節之餘，亦向大眾推廣綠色生活。 聖誕車尾箱環保市集 日期：12月8至10日、16、17、23至26、30、31日（一共11天） 時間：下午5時至下午10時；下午6時至午夜12時30分（12月31日） 地點：中港城海豚池平台花園

聖誕市集 2023 ｜西九聖誕市集 首個西九聖誕市集將於12月 21日至 30日期間，於藝術公園大草坪舉行。為期 10天的露天市集將設25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。

聖誕市集 2023 ｜太古地產 2023 白色聖誕市集 太古地產的年度社區節慶活動「白色聖誕市集」即將回歸，市集規模比以往更盛大，並首次延長開放時間至兩個週末(11月30日至12月3日及12月8至10日) 。今年市集主題為「CHOCOLAND!」，將把糖廠街化身成巨型復古朱古力店，以朱古力為靈感，提供不同打卡熱點、特色餐飲、節慶購物攤檔，以及連串現場表演，並提供一系列具朱古力元素的聖誕節慶美食及豐富節慶精選商品，與大家一同重拾初嚐朱古力的回憶。 市集由太古地產Placemaking Academy(SPPA)十位本地大學生策劃及執行，SPPA亦首次為中學生推出「Placemaking Academy少年計劃」作為其延伸計劃，由SPPA與東區民政事務處東區青藤計劃合辦，兩個學生團隊緊密合作，為市集表演屬於白色聖誕市集的原創歌曲，及設計電子地圖及小遊戲。 日期： 第一週：11月30日至12月3日 (星期四至日) 第二週：12月8至10日 (星期五至日) 時間： 11月30日 中午十二時至晚上九時 12月8日 中午十二時至晚上九時 12月1日 中午十二時至晚上九時 12月9日 中午十二時至晚上八時 12月2日 中午十二時至晚上八時 12月10日 中午十二時至晚上七時 12月3日 中午十二時至晚上七時 地點：鰂魚涌太古坊糖廠街 入場費：免費入場 (歡迎捐款支持)

聖誕市集 2023 ｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集 赤柱廣場今年一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，與大家共度熱辣辣聖誕。市集更獲澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售；而赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。為方便參加者往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭，有關交通安排詳情稍後請留意Facebook及Instagram @stanleyplazahk的公布。此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置。 赤柱廣場「 Chillmas by the Sea 」 日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天） 時間：中午12時至下午8時 地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕市集 2023 ｜愉景灣聖誕露天市集 及 慈善義賣市集 愉景灣今年變身成聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，不同角落將遍布以意大利為主題的聖誕燈飾布置，帶來多個特色打卡位，配合飄雪及燈影效果，充滿節日條氛。12月期間，愉景灣將將11月26日及12月10、17日，舉辦兩場「聖誕周日露天市集」，匯聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等，更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！市集期間亦有樂隊Decibels無伴奏合唱表演及舞蹈表演，齊來感受歡樂的節日氛圍。愉景灣亦積極與社福機構合作，為社會上有需要人士提供協助及送上關愛，今年愉景灣會夥拍「鄰舍輔導會」，於12月24至26日期間在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集、聖誕報佳音及Busking音樂表演，歡迎大家親臨支持，令聖誕節倍添意義。 聖誕周日露天市集 日期：11月26日、12月10及17日 (星期日) 時間：11:00 – 18:00 地點：愉景廣場 聖誕慈善義賣市集 日期：12月24-26日 時間：11:00 – 19:00 地點：愉景廣場