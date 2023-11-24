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生活
2023-11-24 16:24:38

聖誕市集2023 必去市集推介 小食攤位/音樂表演/特色聖誕產品【持續更新】

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聖誕市集2023 必去市集推介 小食攤位/音樂表演/特色聖誕產品【持續更新】

聖誕市集2023 必去市集推介 小食攤位/音樂表演/特色聖誕產品【持續更新】

聖誕市集2023｜聖誕節除了和朋友聚會、交換禮物及食大餐之外，今年亦有多個聖誕市集，除了有本地手工藝品和特色聖誕精品，更設有打卡位，以及飄雪或煙花匯演，令節日氣氛再升溫，不論是朋友們、情侶及親子都啱去！

聖誕市集2023K11 MUSEA Christmas Village Pop-up

極受歡迎的「聖誕節村」市集Pop-up再度回歸，今年共有逾50個品牌參與其中，引入多個國際及本地飲食、手工藝及生活品牌，讓大家買到世界各地的節日好物，在現場購物，登記消費，更可賺K Dollar當錢使。

日期：2023122日至202411日（逢星期五至日、公眾假期及指定平日）

營業時間：

12PM 9PM2023121391016172231 202411

3PM 9PM202312815

地址：K11 MUSEA 6 K11 Art & Cultural Centre

聖誕市集2023｜K11 MUSEA Christmas Village Pop-up

聖誕市集2023｜K11 MUSEA Christmas Village Pop-up

聖誕市集2023｜中港城聖誕車尾箱環保市集

中港城將於128日起連續4個周末一共11天舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，市集位於中港碼頭上蓋，環抱維港美景。由即日起招募車主參予，參加費用全免，鼓勵一眾年青人趁聖誕期間，人人都可以嘗試擺檔售賣自己的文創作品或環保聖誕禮物。車尾箱市集將會集結售賣文創產品、手工藝品、美食以至遊戲攤檔，而信和集團亦致力推動綠色生活，提倡環保重用，故今次市集亦特別鼓勵各位車主帶同家中物品升級再造出售，以延續物品的生命！另外亦希望通過這個市集，可以為需要關愛的社群籌款，一同傳揚聖誕節愛與關懷的意義。

活動期間，中港城更在指定日子預備大型戶外冬日飄雪匯演及精彩音樂會，場內亦設有多個以回收物料加工打造而成的環保聖誕樹及燈飾裝置，與各位歡度佳節之餘，亦向大眾推廣綠色生活。

聖誕車尾箱環保市集

日期：12810日、161723263031日（一共11天）

時間：下午5時至下午10時；下午6時至午夜1230分（1231日）

地點：中港城海豚池平台花園

聖誕市集2023｜中港城 聖誕車尾箱環保市集 聖誕市集2023｜中港城 聖誕車尾箱環保市集 聖誕市集2023｜中港城 聖誕車尾箱環保市集

聖誕市集2023｜西九聖誕市集

首個西九聖誕市集將於12 21日至 30日期間，於藝術公園大草坪舉行。為期 10天的露天市集將設25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。

聖誕市集2023｜西九聖誕市集 聖誕市集2023｜西九聖誕市集
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聖誕市集2023｜太古地產2023白色聖誕市集

太古地產的年度社區節慶活動「白色聖誕市集」即將回歸，市集規模比以往更盛大，並首次延長開放時間至兩個週末(1130日至123日及12810) 。今年市集主題為「CHOCOLAND!」，將把糖廠街化身成巨型復古朱古力店，以朱古力為靈感，提供不同打卡熱點、特色餐飲、節慶購物攤檔，以及連串現場表演，並提供一系列具朱古力元素的聖誕節慶美食及豐富節慶精選商品，與大家一同重拾初嚐朱古力的回憶。

市集由太古地產Placemaking Academy(SPPA)十位本地大學生策劃及執行，SPPA亦首次為中學生推出「Placemaking Academy少年計劃」作為其延伸計劃，由SPPA與東區民政事務處東區青藤計劃合辦，兩個學生團隊緊密合作，為市集表演屬於白色聖誕市集的原創歌曲，及設計電子地圖及小遊戲。

日期：

第一週：1130日至123 (星期四至日)

第二週：12810 (星期五至日)

時間：   

1130 中午十二時至晚上九時       128 中午十二時至晚上九時

121 中午十二時至晚上九時         129 中午十二時至晚上八時

122 中午十二時至晚上八時         1210 中午十二時至晚上七時

123 中午十二時至晚上七時

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街

入場費：免費入場 (歡迎捐款支持)

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聖誕市集2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集

赤柱廣場今年一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，與大家共度熱辣辣聖誕。市集更獲澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售；而赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。為方便參加者往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭，有關交通安排詳情稍後請留意FacebookInstagram @stanleyplazahk的公布。此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置。

赤柱廣場「Chillmas by the Sea

日期：202312910日、1617日及2326日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕市集2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集 聖誕市集2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集 聖誕市集2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集

聖誕市集2023｜愉景灣聖誕露天市集 慈善義賣市集

愉景灣今年變身成聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，不同角落將遍布以意大利為主題的聖誕燈飾布置，帶來多個特色打卡位，配合飄雪及燈影效果，充滿節日條氛。12月期間，愉景灣將將1126日及121017日，舉辦兩場「聖誕周日露天市集」，匯聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等，更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！市集期間亦有樂隊Decibels無伴奏合唱表演及舞蹈表演，齊來感受歡樂的節日氛圍。愉景灣亦積極與社福機構合作，為社會上有需要人士提供協助及送上關愛，今年愉景灣會夥拍「鄰舍輔導會」，於122426日期間在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集、聖誕報佳音及Busking音樂表演，歡迎大家親臨支持，令聖誕節倍添意義。

聖誕周日露天市集

日期：1126日、121017 (星期日)

時間：11:00 18:00

地點：愉景廣場

聖誕慈善義賣市集

日期：1224-26

時間：11:00 19:00

地點：愉景廣場

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聖誕市集2023｜愉景灣聖誕露天市集 及 慈善義賣市集 聖誕市集2023｜愉景灣聖誕露天市集 及 慈善義賣市集 聖誕市集2023｜愉景灣聖誕露天市集 及 慈善義賣市集 聖誕市集2023｜愉景灣聖誕露天市集 及 慈善義賣市集

聖誕市集2023K11 ATELIER Kings RoadThe Little Big Lane」市集

K11  ATELIER Kings Road繼去年舉辦首個「The Little Big Lane」市集，大受歡迎，今年舉辦以森之秘境The Secret Nirvana 為主題的市集，邀請本土年青插畫師設計一系列可愛森林動物作為主角。市集設有9個本地特色小食攤位，每隔兩個星期便會有不同特色的攤位進駐市集。

首輪開幕的美食車帶來人氣品牌《BAOs》，以日本秘方每日新鮮焗製不同麵包款式，如大熱產品雪山麻糬忌廉包，酥脆外皮及軟綿麻糬口感。另設有《蛋卷工房》售賣其人氣手工蜂巢蛋卷，以新鮮農場雞蛋製作，堅持每根雞蛋卷均百分百全人手製作。《南山農舍》為香港離島南大嶼的南山附近，售賣村民們自家創作的美點輕食。而《The Seed Mart 則為大家帶來不同健康食材及湯包等。除了本地美食外，更有售賣法國甜點的《J.A.G. Patisserie》，使用法國原材料，每日新鮮手工製作，為大家帶來創新法式糕點。也有來自售賣芬蘭健康食品及飲品的《Try Finnish 》，透過產品讓更多人了解芬蘭文化。

市集同時帶來本地精選品牌好物，例如愛好香水的你可選購本地熱門品牌《The Scentist HK》，由包裝、樽身以至香氣，都能根據不同喜好而個性化定制。小眾品牌《Dee Gogh》以硬幣為原材料製作出不同創意手工製品，如手鏈、項鏈、戒指等，其中以英女皇頭像為原型的款式大受歡迎，復古又高貴。《Twinkle Accessories》則售賣簡約優雅的手飾，不論是知性優雅或經典個性的款式，都可在這裡找到。

The Little Big Lane Secret Nirvana

日期：即日至202429日（逢星期二至五）

地點：K11 ATELIER 英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC

聖誕市集2023｜K11 ATELIER King’s Road「The Little Big Lane」市集 聖誕市集2023｜K11 ATELIER King’s Road「The Little Big Lane」市集 聖誕市集2023｜K11 ATELIER King’s Road「The Little Big Lane」市集
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