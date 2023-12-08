聖誕市集2023｜K11 MUSEA聖誕村市集帶來逾50品牌+25位人氣歌手現身獻唱聖誕音樂會

聖誕市集2023｜聖誕節除了到商場打卡，當然少不了行聖誕市集。今年K11 MUSEA聖誕村市集帶來超過50品牌，當中包括國際和本地特色創意商品，有麻糬包網紅店 BAOs 和主打軟心厚曲奇的The BBB Bake等。另外，YouTube Music Night將首次在有現場觀眾的情況下登陸 K11 MUSEA，由12月9日起逢星期六日及公眾假期，一共25位人氣歌手將現身於聖誕音樂會獻唱，以動人歌聲陪伴大家渡過動人佳節！

K11 MUSEA聖誕村市集2023

由安達人壽香港及 Stella Artois 支持的 「K11 MUSEA Christmas Village Pop-up」，壓軸 12 月進駐充滿藝術氣息的 6 樓 Sculpture Park。今年聖誕村市集為大家精心搜羅了超過 50 個品牌，25 個攤位帶來多個國際和本地品牌的特色創意商品，包括麻糬包網紅店 BAOs 和 The BBB Bake（推介軟心厚曲奇、布朗尼、麻糬胖曲奇！）、研發東方草本利口酒的 Magnolia Lab 五味雜陳、爆谷熱賣之首 Pop Pop Rangers、標榜法國小鎮地道風味鵝肝世家 Maison Argaud HK、主打曾獲英國「美食奧斯卡」「Great Taste Award 」的西班牙堅果朱古力 Stradf Mall、推廣芬蘭美食及生活文化的 TryFinnish、每天新鮮製作烘焙食品的 Mad For Food（今年特設薑餅人摩天輪！）、以城市作主題 的 Veni Vidi Amavi Candle 及五星級酒店和奢華郵輪都選用的時尚香薰生活品牌 Olfaction N'，一系 列佳節美食、型格家居擺設及精緻手工飾物，等你選擇心頭好。

聖誕村市集內亦有兩大特色亮點。安達人壽香港設置的聖誕特備活動 —「安達漫郵」環節，必定可以為好友送上一份窩心驚喜！賓客只要親臨「安達漫郵」，挑選品牌自家設計的聖誕卡寫上願望和祝福，貼上專屬郵票，安達人壽香港會化身成為聖誕老人，助你把心意寄給身處世界各地摯愛親朋！屆時，安達人壽香港與人氣手工曲奇店 Cookie DPT 聯乘製作聖誕限定 Chubb Mulled Wine 曲奇，於「安達漫郵」活動期間免費派發*！

*數量有限，需網上預先登記。

被譽為聖誕節啤酒的 Stella Artois 今年亦設有攤位。參加套圈圈遊戲即有機會贏取罐裝啤酒 1 罐 （500 毫升）；凡購 2 杯經典生啤，即有機會獲贈 Stella Artois 酒杯連啤酒刮泡刀套裝 1 份及免費 刻字服務*！