熱門搜尋:
日圓匯率 美斯 周凱旋 區議會選舉2023 六合彩 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-08 13:30:00

聖誕市集2023｜K11 MUSEA聖誕村市集帶來逾50品牌+25位人氣歌手現身獻唱聖誕音樂會

分享：
聖誕市集2023｜K11 MUSEA聖誕村市集帶來逾50品牌+25位人氣歌手現身獻唱聖誕音樂會

聖誕市集2023｜K11 MUSEA聖誕村市集帶來逾50品牌+25位人氣歌手現身獻唱聖誕音樂會

聖誕市集2023｜聖誕節除了到商場打卡，當然少不了行聖誕市集。今年K11 MUSEA聖誕村市集帶來超過50品牌，當中包括國際和本地特色創意商品，有麻糬包網紅店 BAOs 和主打軟心厚曲奇的The BBB Bake等。另外，YouTube Music Night將首次在有現場觀眾的情況下登陸 K11 MUSEA，由12月9日起逢星期六日及公眾假期，一共25位人氣歌手將現身於聖誕音樂會獻唱，以動人歌聲陪伴大家渡過動人佳節！

K11 MUSEA聖誕村市集2023

由安達人壽香港及 Stella Artois 支持的 「K11 MUSEA Christmas Village Pop-up」，壓軸 12 月進駐充滿藝術氣息的 6 樓 Sculpture Park。今年聖誕村市集為大家精心搜羅了超過 50 個品牌，25 個攤位帶來多個國際和本地品牌的特色創意商品，包括麻糬包網紅店 BAOs 和 The BBB Bake（推介軟心厚曲奇、布朗尼、麻糬胖曲奇！）、研發東方草本利口酒的 Magnolia Lab 五味雜陳、爆谷熱賣之首 Pop Pop Rangers、標榜法國小鎮地道風味鵝肝世家 Maison Argaud HK、主打曾獲英國「美食奧斯卡」「Great Taste Award 」的西班牙堅果朱古力 Stradf Mall、推廣芬蘭美食及生活文化的 TryFinnish、每天新鮮製作烘焙食品的 Mad For Food（今年特設薑餅人摩天輪！）、以城市作主題 的 Veni Vidi Amavi Candle 及五星級酒店和奢華郵輪都選用的時尚香薰生活品牌 Olfaction N'，一系 列佳節美食、型格家居擺設及精緻手工飾物，等你選擇心頭好。

聖誕村市集內亦有兩大特色亮點。安達人壽香港設置的聖誕特備活動 —「安達漫郵」環節，必定可以為好友送上一份窩心驚喜！賓客只要親臨「安達漫郵」，挑選品牌自家設計的聖誕卡寫上願望和祝福，貼上專屬郵票，安達人壽香港會化身成為聖誕老人，助你把心意寄給身處世界各地摯愛親朋！屆時，安達人壽香港與人氣手工曲奇店 Cookie DPT 聯乘製作聖誕限定 Chubb Mulled Wine 曲奇，於「安達漫郵」活動期間免費派發*！

*數量有限，需網上預先登記。

被譽為聖誕節啤酒的 Stella Artois 今年亦設有攤位。參加套圈圈遊戲即有機會贏取罐裝啤酒 1 罐 （500 毫升）；凡購 2 杯經典生啤，即有機會獲贈 Stella Artois 酒杯連啤酒刮泡刀套裝 1 份及免費 刻字服務*！

Klook.com

「K11 MUSEA Christmas Village Pop-up」聖誕村市集

日期： 2023 年 12 月 2 至 3 日、 9 日至 10 日、16 日至 17 日、22 日至 31 日及 2024 年 1 月 1 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時

日期： 2023 年 12 月 8 日及 15 日

時間：下午 3 時至晚上 9 時

地點： K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park

＊須預先登記，詳情請向現場職員查詢。

全球首個 YouTube Pop-Up Café — Rhythm & Brews by YouTube！

K11 MUSEA 作為香港最受歡迎文化零售地標，今年冬季盡顯其創意藝術文化界的領航地位，為大 家送上全球首個 YouTube Pop-Up Café — Rhythm & Brews by YouTube！這破天荒的項目由安達人壽 香港及 Stella Artois 鼎力支持，並夥拍 K11 MUSEA 人氣精品咖啡店 Ukiyo，打造一系列節日限定聖 誕美點和特飲，務求讓眾人沉浸於音樂、創意、藝術、文化和美食之間。除了節慶美食，Ukiyo 亦將首次「披上」型格閃爍的音樂主題節日佈置，搖身一變成為獨一無二的 Rhythm & Brews by YouTube。

曾經在世界各地成功舉辦，而以往只在 YouTube 直播 的香港 YouTube Music Night 將首次在有現場觀眾的情 況下登陸 K11 MUSEA。由 12 月 9 日起逢週六、日及 公眾假期，一眾人氣組合及歌手包括 P1X3L、派偉俊 Patrick Brasca、洪助昇、陳健安、雲浩影 Cloud Wan、小塵埃 Lil' Ashes、COLLAR 成員陳泳伽 Winka@COLLAR 和李芯駖 Sumling@COLLAR、ANSONBEAN 及 JACE 陳凱詠等將輪流現身，以動人歌聲陪伴大家由黃昏到入夜！

Ad Block
YouTube Music Night 現場音樂會歌手演出時間及名單

YouTube Music Night 現場音樂會歌手演出時間及名單

Rhythm & Brews by YouTube

日期： 2023 年 12 月 1 日至 31 日

營業時間：上午 10 時至晚上 9 時 30 分

地點： K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park 及 610 店

訂座： 2762-8822

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受