聖誕彩妝2025：Chanel繁星護身符、Dior夢幻馬戲、NARS跨界聯乘

來到10月底、天氣轉涼的日子，不少品牌陸續推出聖誕系列彩妝，為一系列王牌產品換上充滿節日氣氛的包裝，部分更加入限定色調，意味只有一次入手機會，今次為大家率先介紹部分新品，品牌鐵粉不要錯過！ 聖誕彩妝 2025 ｜ CHANEL BEAUTY 冬日繁星系列 Gabrielle Chanel喜愛觀察星象，深信無垠星空有著神秘力量。今年聖誕，品牌為節日系列加入獅子、彗星、山茶花、麥穗，還有珍珠5個Chanel女士珍愛的護身符，將每日隨身的化妝品，幻化成幸運小物。 系列亮點之一是可作胭脂和光影兩用、限量的LES SIGNES DE CHANEL，飾以品牌5大標誌的浮雕圖案，柔和地映照肌膚光芒，成就緞光妝效。另一款經典的LES 4 OMBRES四色眼影，同樣飾以五大星象符碼，帶來晚空如謎似幻的色彩：啞緻中調藍灰色、閃爍深紫銀色和緞光淡紫色，由炫光閃爍水藍色調令光芒昇華，為雙眸添注耀眼或深邃色彩。還有今年新推的九色眼影，3款限量版和諧眼影色調組合，每款呈現9種全新高濃度眼影色彩，質感各有不同，帶來啞緻、緞光、閃爍與金屬感妝效，任大家盡情發揮創意。

聖誕彩妝 2025 ｜ Dior beauty 夢幻馬戲團 Dior beauty今年聖誕主題為「夢幻馬戲團」，以華麗包裝將節日氣氛推至極致。Dior先生生前鍾愛馬戲團，品牌從馬戲表演的魔力擷取靈感，重新詮釋經典產品。 其中恆久貼肌亮采蜜粉餅和粉盒，均鑲嵌幸運星的藤格紋圖騰，從內到外洋溢精緻的佳節氛圍，輕掃上標誌性的001 Dior Star光影粉，為肌膚披上泛著金光的輕紗。 另一款珍藏版恆久貼肌氣墊粉底粉盒，同樣在藤格紋圖騰灑落點點的Dior經典幸運星，交織如夢似幻的景致，這款別緻粉盒更同時適用於多款氣墊粉底，入手後可以長期使用。

聖誕彩妝 2025 ｜ Cl é de Peau Beaut é星璨夢航系列 每個人都有迷失的時刻，Clé de Peau Beauté今年的Dreams Express星璨夢航系列，靈感源自一個自我探索的夢境：一位迷失自信的女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，穿越至一片神秘而靈動的瑰麗幻境，期間邂逅5種靈獸，引領她重新探索深藏於內心非凡力量，釋放內在的閃爍光芒。 品牌與法國著名藝術家Stéphane Kiehl攜手合作，將這場充滿動物寓言色彩的森境歷險，以優雅精緻的插畫融入節日系列包裝設計中。系列包括多款王牌化妝品：亮膚光映粉、柔亮唇膏及四色眼影組合，亦有護膚的煥活細胞精華及臻緻再生高效面霜。

聖誕彩妝 2025 ｜嬌蘭 奇幻物語聖誕彩妝系列 Guerlain今年請來藝術家Aurély Cerise，設計整個聖誕系列。她擅長把紙張提升為藝術，把這種纖細材料轉化為珍貴作品，每張紙的質感、克重和觸感，都經過精心挑選。 限量版彩妝系列也融入了紙藝魔法，摺紙藝術的全新彩盒，妙用白色、金色和銀色，成為獨一無二的禮物。為向冬夜的星空致敬，Rouge G寶石唇膏以星光燦爛的限量版示人，換上摺紙圖案的唇膏盒，搭配兩款新色：Rouge Étoilé (877)深石榴緞光紅色，以及Nude Songe(306)玫瑰裸色，唇膏體同時刻有精緻的星星作裝飾，內外俱美。

另一主打是Météorites幻彩流星鎏光星耀粉盒，帶來全新閃亮金色星形珠粉，呼應今年的節日主題。Midnight Glow限量版實是Guerlain真正創新之作，重現最暢銷的Cool/Rosé(02)組合，流露節日色彩的珠粉，盛載紙藝魔法的粉盒內。

聖誕彩妝 2025 ｜ Hourglass Cosmetics Ambient Lighting Edit Unlocked 系列 Hourglass Cosmetics一向主張純素、零動物測試理念，品牌在今年聖誕為王牌的Ambient Lighting Edit Unlocked系列彩妝盤，換上4款全新設計，以鹿、天鵝、狐狸和馬等動植物圖案，讚頌大自然的動物之美。限量版的彩妝盤由烏克蘭刺青藝術家Sasha Unisex手繪設計，Sasha以大膽的幾何水彩風格而聞名，在今次的創作中，帶來充滿空靈感的設計。 值得一提的是，今次系列4款彩妝盤，除了品牌歷來最受歡迎的色調外，今年更加入多款全新色號，其中狐狸款更有全新5色；而且每款均至少有一款採用Hourglass標誌性雲紋工藝打造的腮紅或修容，巧妙融合色彩與質感，營造獨一無二的妝感。

每款彩妝盤內含6組獨特高光、腮紅與修容組合，締造自然透亮光采，更可同時搭配全新限量版雙頭化妝掃，化妝掃專為全新彩妝盤而設，一端為斜角設計，適合上腮紅；另一端則為錐形刷頭，能精準勾勒高光。掃柄特別配以相呼應的藝術圖案，品牌鐵粉必入。