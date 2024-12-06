聖誕消費特集2024｜以港產熊貓寶寶為靈感 wwwtc mall 聯乘 英國設計團隊TADO打造聖誔夢幻熊貓樂園

最近熊貓成為大家的新寵兒！銅鑼灣 wwwtc mall聯乘英國著名設計師組合TADO，以「首對港產龍鳳胎熊貓寶寶」為靈感，以熊貓可愛呆萌形象，打造聖誔夢幻熊貓樂園，與大家投入「Pandas in Love」，讓這個聖誕充滿愛意！此外，wwwtc mall邀請世界級馬戲雜技大師Maria Margiyeva (瑪莉亞·馬爾吉耶娃)，首次來港獻技，為大家送上冬日驚喜！
「Pandas in Love」聖誕藝術裝置
知名英國設計家組合 TADO是次以「首對港產龍鳳胎熊貓」為靈感，為wwwtc mall設計一座充滿愛與玩味的聖誕熊貓樂園。在這個樂園中，熊貓寶寶們正忙於為超過 4 米高的爬架裝飾，掛上各式聖誕裝飾和準備禮物，期待歡度牠們的第一個聖誕佳節。TADO 以創作生動的吉祥物而聞名，熊貓更是他們最常見的角色。在設計這次「Pandas in Love」聖誕裝置時，他們特別添加「星光」和「愛心」等元素，強調新生命帶來的希望與喜悅。大家在裝置中，可以感受到熊貓寶寶們的玩味與溫馨，慶祝熊貓寶寶迎接首個聖誕的歡樂，以及被超過 3 米高的聖誕樹群包圍的華麗場景等，在不同的打卡點體驗一個別開生面的聖誕熊貓裝置。
世界級馬戲大師首度來港獻技
為了讓大家享受獨特的節日體驗，wwwtc mall 特意邀請來自東歐的世界級馬戲雜技大師瑪麗亞·馬爾吉耶娃首次來港表演，讓顧客近距離欣賞精湛雜技表演，沉浸在不一樣的節日氛圍中。擁有 24 年表演經驗的瑪麗亞，從小便開始專業訓練，10 歲時已成為國家藝術體操運動員。她在多場國際賽事中獲獎，並曾在多艘郵輪上表演馬戲與現代舞，讓觀眾嘆為觀止。她的足跡遍佈超過 78 個國家，進行過 100 多場演出，並與其他藝術家多次合作，展開跨藝術界別的精彩聯乘表演。
為延續節日歡愉，wwwtc mall於12月推出一連串節日表演和消費禮遇，如爵士樂、小提琴表演、管弦樂、雜技、聖誕老人巡遊以及戶外Dog Yoga體驗等。顧客在聖誕推廣期內購物滿指定金額，可享高達逾17%回贈! 幸運扭蛋機更將送出逾3,000份禮遇，另可參加新地冬日消費大抽獎，贏取豐富獎品包括電動房車、Panasonic 智能電視、鑽石吊墜、Samsung Galaxy Z Flip 5等。多重禮遇定令大家滿載而歸。
wwwtc mall「Pandas in Love」聖誕藝術裝置
日期︰即日起至2025年1月1日
時間︰早上10時至晚上10時
地點︰L1中庭