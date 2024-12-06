聖誕消費特集2024｜大埔超級城「聖誕奇幻馬戲團」 20 呎高幻彩鏡陣首度登場！

隨著聖誕氣氛漸趨濃厚，一眾造型奇趣的馬戲團精靈迫不及待為大家送上精心排練的演出！大埔超級城特別邀請韓國知名設計團隊 Circus Boy Band，打造「聖誕奇幻馬戲團」，在1,500 平方呎的場地上營造出夢幻舞台，如旋轉木馬、熱氣球、帳篷等，經典馬戲團元素隨處可見。當中最矚目的是高達 20 呎的巨型鏡陣，想像置身於一個由無數鏡面組成的奇幻空間，每個角度都反射出不同的形象，創造出令人目眩神迷的視覺效果。無論是獨自一人或是與朋友們一起，都能在巨型鏡陣中捕捉到最獨特、最具創意的selfie，這不僅僅是一個selfie打卡點，更是一個充滿藝術感和互動性的裝置，讓大家盡情發揮攝影創意。

另一邊廂，在這個以馬戲團為靈感的夢幻場景內，表演精靈已化身為馴獸師、小丑、空中飛人等角色，在這充滿歡樂和驚奇的奇幻馬戲團世界中，帶領大家遊歷一場華麗冒險。在聖誕節期間，還有聖誕老人將在馬戲團迎接前來參觀的客人，與大家 selfie 一番，留下珍貴的回憶。

精彩活動一浪接一浪！大埔超級城已準備多項聖誕新年節目和消費禮遇，包括「新地冬日消費大抽獎」隨時贏走最新電動房車、人氣 Samsung Galaxy Z Flip 5、名貴鑽石首飾和 55 寸 4K 電視等豐富禮品、「冬日感謝月」可以低至HK$1換購最新潮流家電、「冬日聖誕二重賞」送高達HK$700電子優惠券以及「聖誕美食市集」為大家搜羅了琳瑯滿目的精品美食，讓大家食買玩樂盡享滿分，齊齊歡度佳節！