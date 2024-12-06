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2024-12-06 07:30:00

聖誕消費特集2024｜apm 「暖“羊羊”聖誕夢想站」 6米高聖誕樹中央車站 感受創意動畫投影體驗

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聖誕消費特集2024｜apm 「暖“羊羊”聖誕夢想站」 6米高聖誕樹中央車站 感受創意動畫投影體驗

聖誕消費特集2024｜apm 「暖“羊羊”聖誕夢想站」 6米高聖誕樹中央車站 感受創意動畫投影體驗

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「叮！叮！叮」由apm與韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong共同呈獻的冬日夢想列車已抵達商場中庭，準備帶領大家開啟聖誕派對之門！由即日起至202511日，商場以「冬日列車」為靈感打造多個夢幻景點，包括可即場創作動畫投影的「創意夢想號火車」、浪漫洋溢的「冰雪中央廣場」、如水晶宮般的「歐陸中央夢想站」，期待與大家一同踏上夢想之旅！

apm商場今個聖誕攜手韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong ，隆重呈獻歐陸風情的「暖”羊羊”聖誕夢想站」。

apm商場今個聖誕攜手韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong ，隆重呈獻歐陸風情的「暖”羊羊”聖誕夢想站」。

今次展覽更特別加入為香港獨家設計的「聖誕熊貓DongDong」角色，商場中央聳立逾6米高的聖誕樹，樹旁以皇冠形的欄柵點綴，冠上5顆雪球、各站有一隻正在嬉雪的純白DongDong雕塑，美感與趣味並重，讓大家在溫暖愉悅的節日氛圍中，與摯愛共渡創意聖誕夢想之旅。

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以「歐陸長程列車」為靈感的夢想號火車，由車身至車廂都以華麗用色及花紋塑造節日氛圍。

以「歐陸長程列車」為靈感的夢想號火車，由車身至車廂都以華麗用色及花紋塑造節日氛圍。

此外，apm聯乘Flying DongDong準備多款限量的萌趣潮物，希望傳達暖"羊羊"的幸福感！禮品包括獨家設計的兩款主題卡套，有經典綠草版及聖誕絨毛版，另有解壓的捏捏樂及暖手抱枕。而apm更邀得Flying DongDong 及其設計師首次來港舉行見面會及粉絲簽名會，與您共渡甜蜜時刻！同時，apm亦推出「新地冬日消費大抽獎」及「平安夜感謝日」等多個節日消費連環賞，與眾歡度愉快聖誕！

apm 「暖“羊羊”聖誕夢想站」

日期︰即日起至202511

時間︰中午12時至晚上11

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