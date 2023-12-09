聖誕禮物推介2023 迪士尼網店推聖誕主題新產品 聖誕樹吊飾/米奇花環/Marvel聖誕襪

臨近聖誕節，相信不少人仍在煩惱聖誕禮物。迪士尼網店shopDisney推出一系列聖誕節限定款商品，有齊迪士尼、彼思、Marvel和星球大戰，絕對是聖誕禮物必買之選！

打造專屬冬日風格 點亮節日繽紛氛圍 誰說聖誕樹只能用吊燈與粉球裝飾？shopDisney上網羅深受喜愛的迪士尼角色為主題設計的掛飾，為聖誕樹佈置注入迪士尼魔法魅力，打造專屬於你的聖誕空間。多數掛飾都是獨立式設計，除了作為聖誕樹擺件，更可以放在書桌和餐桌上，讓居家空間充滿歡樂的節慶氣氛。 聖誕掛飾不僅結合聖誕場景設計，更加入照明設計，全新系列包括雕刻精細的美國隊長發光掛飾、紅女巫發光掛飾圍繞魔法女主角的半透明魔力軌跡和照亮孤獨守夜中蜘蛛俠的 蜘蛛俠發光掛飾，讓 Marvel 英雄們守護你的聖誕樹。

假日居家佈置提案 儀式感拉滿必備小物 shopDisney上迪士尼節日家品系列帶點美式鄉村復古情懷，為居家空間點綴一分樸實與溫暖，瞬間瀰漫著濃厚又溫馨的節慶氣息。米奇頭像花環應景地在大門歡迎訪客來訪，花環採用籐製外框結合人造花卉擺設，裝飾各種綠色葉子和明亮的橘色豆莢，進門前就能感受到滿滿的聖誕情調。 在冷冽的聖誕冬夜，使用米奇節日馬克杯盛裝一杯暖呼呼的熱飲吧！這款陶瓷杯子選用拉坯陶器的質地與恬適的橡棕色，一定會讓每個客人有種賓至如歸的感受。 另有米奇與好友節日餐碟套裝，為餐桌增添幸福滿溢的聖誕感，與米奇、米妮、辛巴和小飛象分享歡聚的喜悅。餐後用米奇與好友節日分層托盤盛裝甜點畫下完美句點，採用聖誕樹造型的兩層陶瓷盤設計，頂部綴有一顆星星，並印有受歡迎的迪士尼角色與節慶裝飾的繽紛圖案，非常適合杯子蛋糕和閃電泡芙等精緻小點！

迪士尼 Munchlings 散播節慶趣味 倒數迎接聖誕佳節 說到甜點，怎麼能忘了迪士尼樂園小鎮大街上烘焙坊的甜蜜可口的迪士尼美點？迪士尼 Munchlings 節日系列12 日倒數日曆小型毛公仔帶來連連驚喜！外盒設計採用可口的假期房屋造型，打開後會呈現 12 個窗口，每天打開一個數字窗口，看看是哪款美味可愛的迪士尼 Munchlings 絨毛公仔正在等著你，與你共度療癒假期！