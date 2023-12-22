聖誕禮物｜Jo Malone London全港首間香氛體驗概念店開幕 獨家手浴服務/新店優惠/個人化送禮服務

Jo Malone London的海港城旗艦店最近開幕，新店是香港首間芳醇香氛體驗概念店，亦是品牌全港最大的精品店。旗艦店提供獨家全新的「奢寵芳醇手浴服務」，並提供多款個人化送禮服務，由挑選專屬字母瓶扣、彩色玩味古龍水瓶蓋、搭配精緻色彩繽紛緞帶，以至禮盒蠟印服務，讓大家趕在聖誕節前挑選禮物。新店更有購物優惠，送出古龍水9ml、潤膚乳霜15ml及節日限定禮盒磁貼。

Jo Malone London的海港城旗艦店最近開幕，新店是香港首間芳醇香氛體驗概念店，亦是品牌全港最大的精品店。

作為全港首間芳醇香氛體驗概念店，旗艦店設有芳醇古龍水香氛牆，低調奢華的經典英倫黑大理石牆身，展示著芳醇古龍水系列，系列香氣靈感來自世界各地傳統而神秘的古老儀式，採用珍罕奢華的香氛原料。店內亦推出旗艦店獨家全新「奢寵芳醇手浴服務」，帶來馥郁醉人的感官享受。

設計以品牌經典優雅奶白與英倫黑調為主，打造簡約時尚的現代英倫香氛概念空間。踏入新店，映入眼簾的是標誌性的倫敦Townhouse喬治亞建築風格，流暢弧圓線條遇上直紋手工仿水泥牆身，洋溢英式精緻淡雅。

店內擺放一組大理石咖啡桌與沙發，讓大家小坐片刻，椅套的獨特布藝花紋由品牌好友、室內設計師Martyn Thompson親自設計，牆身亦掛上充滿玩味個性的Martyn Thompson陶瓷裝飾碟，彷彿瞬間置身英倫排屋。前方亦展示著深受歡樂的Townhouse白瓷工藝香氛系列，設計簡約優雅，提供生活時尚與室內設計靈感。

個人化送禮服務

旗艦店更有一站式個人化送禮服務，由挑選專屬字母瓶扣、彩色玩味古龍水瓶蓋、搭配精緻色彩繽紛緞帶，以至禮盒蠟印服務，更有來自五十年代的復刻打字機，讓送禮者加添英式專屬心意卡，為對方量身定做獨一無二的香氛盛禮。