聖誕禮物｜TEA CHÂTEAU限量版聖誕茶架套裝+任選茶囊低至9折優惠

聖誕將至，形形色色的聚會及活動接踵而來。TEA CHÂTEAU 為大家呈上限量版聖誕茶架套裝及一系列聖誕優惠活動，無論是抽獎環節抑或朋友知己共聚，送上一份實用又別緻的禮物能傳遞您的窩心心意！今個聖誕，帶上 TEA CHÂTEAU 為親友獻上最真摯的祝福！

TEA CHÂTEAU 特別推出限量版聖誕茶架套裝

限量版聖誕茶架套裝 交換禮物/送禮最佳之選 TEA CHÂTEAU 特別推出限量版聖誕茶架套裝，其中精選套裝包括 9 粒養生茶或 9 粒經典茶。 除了精選套裝外，門市亦提供自選配搭，可根據朋友的喜好及需要，挑選最適合的茶囊！茶架設計精美，正方形禮盒打開後可以變成樹形茶架，不僅可收納茶囊，亦可當裝飾品擺放。