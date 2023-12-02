聖誕禮物｜TEA CHÂTEAU限量版聖誕茶架套裝+任選茶囊低至9折優惠

聖誕將至，形形色色的聚會及活動接踵而來。TEA CHÂTEAU 為大家呈上限量版聖誕茶架套裝及一系列聖誕優惠活動，無論是抽獎環節抑或朋友知己共聚，送上一份實用又別緻的禮物能傳遞您的窩心心意！今個聖誕，帶上 TEA CHÂTEAU 為親友獻上最真摯的祝福！
限量版聖誕茶架套裝 交換禮物/送禮最佳之選
TEA CHÂTEAU 特別推出限量版聖誕茶架套裝，其中精選套裝包括 9 粒養生茶或 9 粒經典茶。 除了精選套裝外，門市亦提供自選配搭，可根據朋友的喜好及需要，挑選最適合的茶囊！茶架設計精美，正方形禮盒打開後可以變成樹形茶架，不僅可收納茶囊，亦可當裝飾品擺放。
聖誕優惠折扣 任選茶囊低至 9 折
於門市任選三盒茶囊即可享 95 折，九盒或以上可享 9 折（包括聖誕茶架套裝）！另外，只要 購買三盒茶，亦可獲得聖誕限定禮盒紙套，紙套設計精美時尚，送禮大方得體。
買茶送機 一機三用 一按即沖 打破固有茶格局
無需煲水，無需計算泡茶時間。只要放入茶囊一按，就會以最精準水溫沖調，確保任何時候都能品 嚐茶的原味，保持茶味一致性，隨時感受真正好茶。每次茶味一樣香濃。 以放鬆的心情，享受沖茶的儀式感及膠囊系統的便捷。建議使用礦泉水沖泡，因為礦物質與茶囊中 的草本成份會激發出更鮮甜驚喜的滋味。另外，TEA CHÂTEAU 沖泡茶機一共有三種用法：沖咖 啡、茶及即熱水功能。非常適合都市用家及展現品茶時尚及養生益處。