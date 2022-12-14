聖誕禮物2022︱BLOOMS & BLOSSOMS花藝裝飾及工作坊

是否正為選購禮物而煩惱？苦惱家中聖誕布置十年如一日？花藝品牌 BLOOMS & BLOSSOMS 於佳節前夕，特別推出 Blooms & Sparkles 系列，除了準備多款聖誕花圈，及特別舉辦工作坊，教導大家打造難忘回憶。

聖誕花藝裝飾華麗別緻

Blooms & Sparkles系列的創作靈感，源自聖誕節溫馨雅致的氛圍，品牌花藝師將家人朋友聚首的歡樂畫面投射於創作當中。閃爍的金片及閃石象徵佳節裡於空氣中蔓延的幸福快樂情感。系列中滲入低調的的士高玩味，再以鮮花、乾花、聖誕裝飾及羽毛等新舊配搭，呈現傳統節日與時尚現代生活的並存的概念。

Blooms & Sparkles聖誕系列6款華麗花圈，將節日氣氛注入各位家中。花藝師運用了女楨子、玫瑰果、染色尤加利子，以及意想不到的閃爍聖誕飾品配搭，展示非凡創意。除了經典花圈外，新穎的月亮形狀花園將會於今個聖誕首度登場，為喜歡與別不同的你帶來驚喜。聖誕花圈系列有不同尺寸供選擇，能為家中的聖誕裝飾增添獨特魅力。