聖誕禮物2022｜Pinkoi聖誕禮物推介 贏日本雙人來回機票/送$100優惠券

聖誕節即將到來，購物網站Pinkoi.com有過萬件海內外特色設計商品，包括質感文青、居家用品及超萌插畫小物，實用又有心思。由即日至12月26日推出獨家優惠，訂單金額滿$100，即有機會贏走「日本雙人來回機票」一套，更不限參加次數；累積購物滿7次，送總值$100無門檻優惠券；海量精選商品88折起更享免運優惠，更有多款Pinkoi聖誕聯名禮盒。

邊買邊贏日本雙人來回機票 由即日至12月26日期間，於Pinkoi購買訂單金額滿$100，即可獲得Google form參與有獎問答，獎賞以「亞洲萬里通」里數形式發放，總值 60,000 飛行里數，得獎名單將於 2023 年 1 月 16 日於 Pinkoi Facebook 專頁公佈，有機會贏走「日本雙人來回機票」一套，而且不限參加次數，買得愈多，機會愈大。另外，Pinkoi同時舉行聖誕感謝祭優惠大放送，累積購物滿5次，送$50無門檻優惠券；累積購物滿7次，送總值$100無門檻優惠券，數量有限，送完即止。 活動及條款細節：https://pinkoi.zendesk.com/hc/zh-hk/articles/12475649648153

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Pinkoi 獨家聯名聖誕禮盒 今年聖誕節，Pinkoi與多個人氣設計品牌，包括綠藤生機 x 19 again、果食男子 x FLASH COFFEE、factiv、Blue Bottle Coffee，獨家推出多款不能錯過的聖誕聯名禮盒。 聖誕禮物2022 ｜ Pinkoi x Blue Bottle Coffee 精心組合聖誕禮盒 Pinkoi聯乘精品咖啡店 Blue Bottle Coffee推出多款限定聖誕禮盒組盒，包括Blue Bottle冬日咖啡豆、日本製手沖濾杯工具、迷你拉花奶泡棒、咖啡香氣蠟燭等，品牌標誌性藍瓶白底配色貫徹，簡潔明亮極顯質感，非常適合一眾文青咖啡控。

聖誕禮物2022 ｜果食男子 x FLASH COFFEE 咖啡熱紅酒聯名禮盒 $289.5 台灣文青果醬品牌「果食男子」和新加坡人氣潮流咖啡品牌「FLASH COFFEE」獨家合作，在 Pinkoi獨家限量推出的「熱紅酒 X 咖啡」聯名禮盒，內含果乾熱紅酒香料包2包、濾掛咖啡組3款風味共6包，無論是想要分開單獨飲用，或是依照禮盒內的食譜將熱紅酒和咖啡搭配，品嚐全新風味的咖啡熱紅酒飲品。不管是自己收藏或是送禮，或是在聚會派對時一起分享都十分合適。

聖誕禮物2022 ｜ 綠藤生機 x 19again 限量聯名聖誕禮盒 $246.6 (8 折，原價 $305.9) 台灣純淨保養品牌「綠藤生機」熱銷 30 萬瓶的頭皮淨化洗髮精，遇見台灣質感香氛品牌 19again 柔順舒壓氣墊梳的人氣明星商品聯名禮盒，以頭部舒壓為出發點，為自己或重要的他挑選一份舒壓療癒的特別禮物，溫提在忙碌之餘也要進行簡單的放鬆儀式。 內含：頭皮淨化洗髮精 250ml x 1 入＋柔順舒壓氣墊梳 x 1 入 （附贈緞帶）

Pinkoi聖誕禮物｜綠藤生機 x 19again 限量聯名聖誕禮盒 $246.6 (8折，原價$305.9)

聖誕禮物 2022 ｜ Pinkoi x factiv 冬日護手霜套裝 $ 540 Pinkoi與香港科研護膚品牌「factiv」推出限定冬日護手聖誕禮盒，集結 FACTIV x ONE DAY 合作製作出含修護成分的三款香氣潤手霜 27MB、38.7°C、⅘ + 1；Pinkoi 融合品牌特色重新設計包裝，以簡約設計元素作細節點綴，營造冬日節慶氛圍。

聖誕禮物2022｜Pinkoi x factiv冬日護手霜套裝 $ 540