聖誕禮物2023｜男女朋友聖誕禮物提案 喇叭/開瓶器/情趣用品/手袋/香水 【持續更新】

聖誕節就快到，年尾除了忙於工作之外，也不要忘記身邊的另一半！今次為大家介紹一系列男女朋友、老公老婆的聖誕禮物提案，包括喇叭、 開瓶器、手袋及香水等等，實用又高CP值！ 男朋友聖誕禮物 2023 ｜ Coravin 別注版取酒器 Coravin為取酒器旗艦系列中的Timeless Three+和Timeless Six+型號，推出獨家別注版「深海藍」及「冷霧灰」兩種顏色。由即日起至12月31日，Coravin香港官網更推出節日優惠：以低至55折優惠錢$1,887(原價$3,340)購買「冷霧灰」Timeless Six+，以及以75折優惠價$1,710(原價$2,280)購買「深海藍」Timeless Three+。 全新Timeless取酒器分別在Coravin香港官網https://www.coravin.hk/，及香港指定零售分銷商，包括屈臣氏酒窖、崇光百貨、HKTVmall、Citysuper及永安百貨限量發售。

男朋友聖誕禮物 2023 ｜ The Glenlivet 12 年雙桶威士忌 單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威 (The Glenlivet) 將於香港推出其12年雙桶威士忌，為節日慶典增添色彩！The Glenlivet的12年單一麥芽蘇格蘭威士忌經雙橡木熟成過程，風味濃郁。透過於美國及歐洲橡木桶中陳釀，為威士忌注入獨特的雲呢嗱香味，帶來如絲般柔滑的口感。這款精緻的威士忌以鮮明的水果香氣及芬芳花香喚醒感官，而帶有奶油和雲呢嗱的口感同時刺激味蕾，幼滑地流入口腔，留下一絲蜂蜜麥芽餘韻。

男朋友聖誕禮物2023｜The Glenlivet 12年雙桶威士忌

男朋友聖誕禮物｜ BE@RBRICK 無線藍牙喇叭 $4,399 BE@RBRICK無線藍牙喇叭貫徹 BE@RBRICK 400%的便攜特質，是完美的聖誕新年禮物。這款喇叭由MEDICOM TOY與聲學工程公司 RINARO ISODYNAMICS合作推出，只需扭動 BE@RBRICK的雙手就可以選擇曲目和調校音量，提供6小時便攜式聆聽體驗、1.5小時快速充電，並有透明、煙燻色和黑色等3款選擇。(LANE CRAWFORD有售)

男朋友聖誕禮物 2023 ｜ Sonos Era 100 智能喇叭 $2,299 ( 原價 $2,499) Era 100是暢銷揚聲器Sonos One的升級版本，體積較Sonos One大，搭載全新的硬體和程式設計，擁有創新的音響技術，同時提供細緻的立體聲音效和深沉澎湃的低音。其纖薄、富現代感的設計讓它不僅僅能提供出色音效，也使它成為書架、廚房檯面、辦公桌或床頭櫃上時尚的裝飾品。

男朋友聖誕禮物2023｜Sonos Era 100 智能喇叭 $2,299 (原價$2,499)

男朋友聖誕禮物 2023 ｜ patagonia Men ’ s Classic Retro-X Jacket $1,990 經典且大受歡迎的 Classic Retro-X抓絨系列，溫潤柔軟質感的fleece外層更用上50%再生聚酯纖維所製成，除了大大減低生產過程中對環境產生的傷害，同時又無損保暖性能。

男朋友聖誕禮物2023｜patagonia Men’s Classic Retro-X Jacket $1,990

男朋友聖誕禮物 2023 ｜ BURBERRY HERO EAU DE PARFUM $1,100/100ML 、 $800/500ML 香調糅合3種溫暖的雪松木油作經典基調，散發清新明亮的氣息。松針的活力前調結合安息香及焚香，調和成深邃感性的濃郁芳香。香氛瓶棱角分明的造型，以抽象手法重新演繹馬蹄，鐫刻經典Burberry標誌，瓶身壓印的 Thomas Burberry「TB」字母，向品牌創辦人致敬，設計鮮明時尚。

男朋友聖誕禮物2023｜BURBERRY HERO EAU DE PARFUM $1,100/100ML、$800/500ML

男朋友聖誕禮物 2023 ｜ Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme $1,170/90ml Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme揉合木調、花香與辛辣香調。溫暖辛辣的玫瑰和辣椒前調與苦澀芳香的清新香氣，形成鮮明對比，同時透出淡淡香醋和鹽味，令人驚喜。橙花精華、橙花和法國薰衣草中調，令香氣更突出；而廣藿香和雪松木基調，則令香氛更醇厚撩人。

男朋友聖誕禮物2023｜Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme $1,170/90ml

男女朋友聖誕禮物 2023 ｜ We-Vibe Sync Go $780 We-Vibe最近推出最新產品We-Vibe Sync Go，袖珍設計專為旅行者而設計。除了適合旅行的設計外，符合人體工學的愉悅形狀確保在親密時刻的最大舒適度， 同時為雙方帶來刺激。插入一半的振動器以產生陰道刺激，而另一半則提供額外的陰蒂刺激。Sync Go完全防水且易於清潔，非常適合在放鬆浸浴或蒸氣淋浴中享受愉悅。

女朋友聖誕禮物 2023 ｜ ANTEPRIMA/WIREBAG PERLA GLITTER 手袋 $3,295 ANTEPRIMA/WIREBAG為經典的STANDARD WIREBAG推出全新版本，帶來閃爍但煥然一新的PERLA GLITTER手袋，手袋以不同大小的珍珠和珠子編織在精緻小巧的STANDARD MINIATURA上，並推出大受歡迎的經典金、銀及黑的亮色系，獨特閃爍的針織設計加上優雅珍珠，隨著光線折射呈現迷人光彩，輕易成為全場焦點。品牌更推出以聖誕為主題的Christmas charm，4款細緻精巧、外型可愛的 3D編織聖誕吊飾，不但適合用作聖誕禮物，同時為 WIREBAG的添加玩味，點綴節日造型！

聖誕禮物女朋友 2023 推介｜ Cafun é Stance Wallet - Black Rhinestone $4,090 品牌的經典王牌袋款，在今個聖誕換上閃爍設計，新袋採用閃鑽製成，在派對上閃閃發亮。手袋雖少但容量十足，更可以拆除肩帶，由斜挎包化身成迷人的手拿包，一袋兩用。

女朋友聖誕禮物 2023 ｜ Chlo é Atelier des Fleurs Cedrus by Quentin Bisch $1,105/50ML、$2,030/150ML 這款帶有木香調、香脂香和煙熏香的香氛，靈感源自一份充滿喜感的禮物：QuentinBisch童年時，他的父親送給母親一把樹枝(男士們不要試！)。當香調作爲副香時，它的香氣柔和、微妙而優雅；當作為主香時 ，香氣則溫暖而濃郁。

女朋友聖誕禮物2023｜Chloé Atelier des Fleurs Cedrus by Quentin Bisch $1,105/50ML、$2,030/150ML

女朋友聖誕禮物 2023 ｜ Chlo é Atelier des Fleurs Magnolia Alba by Louise Turner $1,105/50ML、$2,030/150ML 這款香氛以清爽且帶有奶油香玉蘭花香為中調 ，香氛柔潤、豐滿而又略帶檸檬味的春季玉蘭花香，比較適合喜歡花香的女生。

女朋友聖誕禮物2023｜Chloé Atelier des Fleurs Magnolia Alba by Louise Turner $1,105/50ML、$2,030/150ML

聖誕禮物女朋友 2023 推介｜ lululemon Wunder Puff Textured Fleece Scarf $880 搖粒絨面料質感柔軟，為另一半帶來溫暖。拉鍊上下均可拉開，按照天氣變化打造出不同風格。

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聖誕禮物女朋友 2023 推介｜ lululemon Wundermost Nulu Asymmetrical Bodysuit $680 雙層面料提供額外包覆及支撐，內外均具柔軟觸感，柔軟的抓絨內層面料更具備四面彈力及排汗快乾功能。同時加入Lycra彈性纖維，不易變形，按扣設計，穿著時更順滑舒適。