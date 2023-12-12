聖誕禮物2023｜JOYCE Beauty金鐘旗艦店重新登場 網羅逾40個品牌/精選聖誕套裝

JOYCE Beauty位於金鐘太古廣場的旗艦店，最近以煥然一新的設計重新開幕，新設計以家居為主題，並融合現代優雅與懷舊元素，讓顧客可以悠閒舒適地購物，新店更網羅逾40個備受熱捧的美妝、護膚、日常護理品牌，正在物色聖誕禮物的朋友，不妨都新店走一轉，或者會找到心頭好。

重新開幕的旗艦店以品牌與香港的緊密聯繫為設計靈感，融合上世紀中葉的香港公寓建築元素，以柔和素色馬賽克磚搭配温暖的木材質調和簡約俐落的線條打造陳列架，並巧妙地將珠算盤和中草藥百子櫃等轉化為獨特的展示桌，呈現本地的文化特色和城市生活記憶。

金鐘太古廣場旗艦店面積近1,000平方呎，由MDO木君建築設計創辦人徐伩君女士(Jaycee Chui)和橋義先生(Justin Bridgland)設計。徐女士是英國建築師註冊委員會認證的建築師和室內設計師，而橋義先生則是英國皇家建築協會認證建築師和音樂家。他們在倫敦、香港和中國內地擁有多年經驗，設計作品也在國際獎項中屢獲殊榮，包括英國WIN世界室內新聞大獎、意大利A'Design設計大獎及美國繆思設計大獎等。