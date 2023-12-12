聖誕禮物2023｜JOYCE Beauty金鐘旗艦店重新登場 網羅逾40個品牌/精選聖誕套裝

JOYCE Beauty位於金鐘太古廣場的旗艦店，最近以煥然一新的設計重新開幕，新設計以家居為主題，並融合現代優雅與懷舊元素，讓顧客可以悠閒舒適地購物，新店更網羅逾40個備受熱捧的美妝、護膚、日常護理品牌，正在物色聖誕禮物的朋友，不妨都新店走一轉，或者會找到心頭好。
重新開幕的旗艦店以品牌與香港的緊密聯繫為設計靈感，融合上世紀中葉的香港公寓建築元素，以柔和素色馬賽克磚搭配温暖的木材質調和簡約俐落的線條打造陳列架，並巧妙地將珠算盤和中草藥百子櫃等轉化為獨特的展示桌，呈現本地的文化特色和城市生活記憶。
金鐘太古廣場旗艦店面積近1,000平方呎，由MDO木君建築設計創辦人徐伩君女士(Jaycee Chui)和橋義先生(Justin Bridgland)設計。徐女士是英國建築師註冊委員會認證的建築師和室內設計師，而橋義先生則是英國皇家建築協會認證建築師和音樂家。他們在倫敦、香港和中國內地擁有多年經驗，設計作品也在國際獎項中屢獲殊榮，包括英國WIN世界室內新聞大獎、意大利A'Design設計大獎及美國繆思設計大獎等。
JOYCE Beauty將重新設計的旗艦店分作家居的不同區域，滿足不同顧客的需要，顧客可以在書房壁櫃尋找合適的產品，或在梳妝台區自在地試妝。客廳的中島區同時集合陳列，諮詢互動和工作坊的功能，讓顧客在寧靜優雅的氛圍中，享受寫意的購物體驗。
金鐘太古廣場旗艦店網羅逾40個備受熱捧的美妝、護膚、日常護理品牌，包括RéVive, 111SKIN, Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader, Oribe, Philip B, Surratt Beauty, Lyma及Editions De Parfums Frédéric Malle等。為慶祝JOYCE Beauty金鐘太古廣場旗艦店重新開幕，JOYCE Beauty特別推出一系列精選套裝，包括美妝、護膚及香水等。
111SKIN X FASHION TRUST ARABIA EYE LIFT EDIT $1,290
今個聖誕，111SKIN秉持回餽社會的精神，與支持中東和北非新晉設計師的非牟利組織Fashion Trust Arabia合作。這個眼部修護套裝，模仿眼部提升手術的效果，淡化細紋和皺紋，針對黑眼圈和浮腫，呈現亮采及彈性柔肌，為派對季節作好準備。
套裝內含：
．Eye Lift Gel NAC Y2™ 15ml
．2 x Rose Gold Illuminating Eye Mask
．2 x Cryo De-Puffing Eye Mask
RÉVIVE INTENSITÉ NIGHT & EYE COLLECTION $4,300
套裝囊括3大抗衰老王牌：Intensité Crème Lustre Night顯著提升緊緻度和彈性，成就更具柔韌度的膚質；Intensité Les Yeux眼霜令眼周肌膚更明亮，紋理更平滑；而Masque Des Yeux眼膜瞬間保濕修護眼周肌膚，添上神采和年輕感。
套裝內含：
．Intensité Crème Lustre Night 50ml
．Intensité Les Yeux 15ml
．6 x Masques Des Yeux Instant Eye Sheet Mask
ORIBE GOLD LUST LITER SET $2,500
Gold Lust系列的節日限定禮盒，印有藝術家Louis Barthélemy的原創畫作。內有賦活性的洗髮露，結合療效出色的滋潤油和萃取成分，添加生物修復複合物成份，在平衡頭皮健康的同時鞏固髮絲，而保濕鎖水的護髮配方具有修復功效，讓髮絲重拾活力，於聖誕佳節為秀髮帶來星級洗護療程。
套裝內含：
．Gold Lust Repair & Restore Shampoo 1L
．Gold Lust Repair & Restore Conditioner 1L