聖誕禮物2023｜Marimekko推香港限定聖誕禮盒 多款節日套裝/節慶感北歐印花家品

步入聖誕節月份，又是時候布置家居，並向家人好友表達心意。芬蘭設計品牌Marimekko今年特別推出香港限定的節日限定禮盒套裝，不單有印花馬克杯和碟子套裝，更有芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice，為佳節氛圍昇溫。Marimekko同時推出多款節日套裝，包括蠟燭、頸巾、咕𠱸及水杯等，方便大家揀選心水禮物。
節日限定禮盒套裝及限時Combo Set
交換禮物是節日的重要儀式，Marimekko今季特別推出節日限定禮盒套裝，深藍外盒包裝搭配燙金的UNIKKO印花，內有一對UNIKKO或KUUSIKOSSA印花的馬克杯和碟子套裝，更限量附送芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice兩份，令整個佳節氛圍昇華。無論自用或送禮，讓人特別感受到節日祝福和愉悅興奮的心情！節日限定禮盒套裝數量有限，售完即止。
精選北歐印花好禮
除了一系列節日限定禮盒外，Marimekko於這個秋冬也繼續帶來極具節慶感的經典印花產品，富有北歐質感氛圍，不管是品牌標誌性的UNIKKO印花、別緻的聖誕樹森林、別具北歐風味的森林動物、抑或是簡約利落的磚塊印花，都讓大家塑造獨特的節日風格。
KUUSIKOSSA(XMAS TREES FOREST) 聖誕樹森林
由Maija Louekari設計的KUUSIKOSSA（聖誕樹森林）帶你進入一個神奇的森林，以多樣線條與圖紋交織出獨特有趣的聖誕樹印花，躍然出現在馬克杯、碟子和咕套上，讓家裡充滿各式聖誕樹，呈現北歐森林的絕美景色。
PEURA(DEER) 森林中奔跑的鹿
PEURA是設計師Aino-Maija Metsola延續她創作的的森林小故事，PEURA印花繪畫兩隻白尾鹿奔跑於松樹林之中，帶著靈動的目光邊跑邊跳，走進寧靜安全的森林裡。生動的插畫彷彿童話繪本般細說著北歐冬日風情的故事，放置於家中增添無限想像與質感。
KETUNMARJA(FOX BERRY)狐狸漿果
由設計師Aino-Maija Metsola創作的KETUNMARJA 印花散發著神秘的色彩，描繪一隻於黃昏時悄悄潛入花園的狐狸，同時有數隻鳥兒坐在一棵紫杉樹上，施放愉悅氣息的魔法。以馬克杯和碟子粉飾節慶餐桌，節慶氛圍油然而生。