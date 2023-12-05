聖誕禮物2023｜Marimekko推香港限定聖誕禮盒 多款節日套裝/節慶感北歐印花家品

步入聖誕節月份，又是時候布置家居，並向家人好友表達心意。芬蘭設計品牌Marimekko今年特別推出香港限定的節日限定禮盒套裝，不單有印花馬克杯和碟子套裝，更有芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice，為佳節氛圍昇溫。Marimekko同時推出多款節日套裝，包括蠟燭、頸巾、咕𠱸及水杯等，方便大家揀選心水禮物。

節日限定禮盒套裝及限時 Combo Set

交換禮物是節日的重要儀式，Marimekko今季特別推出節日限定禮盒套裝，深藍外盒包裝搭配燙金的UNIKKO印花，內有一對UNIKKO或KUUSIKOSSA印花的馬克杯和碟子套裝，更限量附送芬蘭傳統聖誕熱飲Mulled wine spice兩份，令整個佳節氛圍昇華。無論自用或送禮，讓人特別感受到節日祝福和愉悅興奮的心情！節日限定禮盒套裝數量有限，售完即止。

Marimekko香港限定聖誕禮盒購買連結