聖誕禮物2024｜男女朋友聖誕禮物提案 高質實用兼有心思禮物清單

臨近聖誕節，相信大家都開始為男女朋友、老公老婆準備聖誕禮物，今次介紹多款性價比高的實用聖誕禮物，包括名牌服飾、電子產品、家庭電器、香氛蠟燭及日常用品等，想買高質實用兼有心意的禮物，記得留意這個「實用聖誕禮物/交換禮物清單」啦！ 女朋友聖誕禮物｜ ANTEPRIMA 節日限定誕生石色彩系列 ANTEPRIMA今年為WIREBAG挑選各種寶石般亮麗的顏色，全新登場的STANDARD II WIREBAG呈獻12款顏色，代表12個生日月份的幸運顏色。以手機袋為廓形和迷你手挽為特色，鏈帶更採用了新的鋁材質，令WIREBAG更輕巧，整個袋身閃爍著耀眼的光芒，出席派對或約會時在燈光的映照下尤其引人注目。同樣以誕生石顏色為靈感的立體小熊WIREBAG CHARM，擁有細緻精巧的可愛外型，鏈子更鑲有閃亮寶石，令WIREBAG展現出活潑有趣的新面貌，是最時尚的穿搭配件。

女朋友聖誕禮物 2024 ｜ FROM FUTURE 愛心圖案毛衣開襟外套 $1,890 小眾法國羊絨品牌 FROM FUTURE，主打精緻羊絨服飾及時尚配飾，每件作品均採用優質環保羊絨製作，每件毛衣所用的羊絨均來自以盛產優質羊絨而聞名的內蒙古戈壁灘，所有羊絨纖維均由經驗豐富的農民按照尊重和善待動物的傳統方法收集，不僅具備卓越品質，還承諾可持續時尚，外套亮眼的愛心圖案絕對可以表達心意。(From Rue Madame)

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女朋友聖誕禮物 2024 ｜ ZIIP Beauty ZIIP HALO: Blush Edition $3,799 備受喜愛的ZIIP HALO在這個值得慶祝的節日披上玫瑰金色調，採用獨特的雙波形技術，透過不同頻率的納米微電流波和微電流波即時提升臉部輪廓和淡化細紋。如果想進一步提升日常護膚效果，可透過ZIIP應用程式解鎖專業教程。所有護膚程式均由 ZIIP 創始人親自指導，包括各種標誌性護膚程式以及全新的醫美級護膚方案。

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女朋友聖誕禮物 2024 ｜ Sam Edelman BIANKA SLINGMESH $1,600 BIANKA SLINGMESH高跟鞋，採用今年潮流的網紗面料製作，配合閃石、珍珠於鞋面作裝飾，令鞋款更顯高貴時尚。迷人設計融合現代優與夢幻元素，為冬季派對做好耀眼準備。

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女朋友聖誕禮物 2024 ｜奈良美智《 Miss Forest 》飄雪水晶球 $698 (12 月上旬開售 ) MoMA館藏藝術家之一的奈良美智(Yoshitomo Nara)，其著名的藝術作品《Miss Forest》被重新詮釋，活現於精緻的水晶球中。(MoMA有售)

女朋友聖誕禮物 2024 ｜ Maison Francis Kurkdjian 限量版香氛蠟燭 品牌每年都會推出限量版香氛蠟燭，今年除了傳統的Mon beau Sapin「聖誕冷杉」外，還有兩款新的香氛蠟燭：Baies des forêts「森林醬果」香氛蠟燭混合溫暖的香料和略帶果香的木香，讓人聯想到滿佈冬青樹枝和鮮紅漿果的巴黎街道；Baies des lunes「圓月醬果」香氛蠟燭注入了麝香和奶油木香，展現槲寄生這種具有象徵意義的聖誕植物。槲寄生有象牙色的漿果，傳説在槲寄生樹下親吻會帶來好運！每款香氛蠟燭均裝在精美的法國利摩日瓷器中，瓶身有Francis Kurkdjian經典的金色聖誕裝飾，可單獨購買香氛蠟燭或3件裝禮盒款。

Maison Francis Kurkdjian限量版香氛蠟燭 $820/280g(單支)、$1,110/3 x 95g(3件裝禮盒)

女朋友聖誕禮物 2024 ｜ TEA CHÂTEAU 養生入門禮盒 TEA CHÂTEAU推出聖誕限定的養生入門禮盒，在節慶中與親友分享健康與關愛。禮盒精心選擇3種不同的養生功效，包括恢復(Recovery)、放鬆(Relax)及煥發 (Refresh)，讓健康隨著每杯茶傳遞給另一半，品牌更預告，將於12月推出雪白色的多功能沖泡茶機GENIE，時尚舒適的高級感小家電，體現品牌「一按滋養生活」的理念。

男朋友聖誕禮物 2024 ｜ BE@RBRICK AUDIO400% 便攜藍牙喇叭—透明炫彩水晶 $4,779 風靡全球的BE@RBRICK喇叭以全新幻彩風格登場，音質卓越，只需扭動BE@RBRICK 右手便可切換播放曲目，而輕扭左手則可調整音量，必定會令科技精品迷愛不釋手。(連卡佛有售)

男朋友聖誕禮物 2024 ｜ BAZ & FRIENDS Baz 衛衣 $440 連卡佛的聖誕以「Invasion of Baz & Friends」為主題，去年大受歡迎的連卡佛聖誕吉祥物Baz與幾位冬日怪獸，回歸普天同慶的聖誕佳節，亦並推出一系列Invasion of Baz & Friends 精品、聖誕襪禮物、手袋吊飾、鎖匙扣、個人化電話繩、扣針套裝、貼紙、咕𠱸和門墊，還有一系列連帽衛衣、衛衣、棒球帽和T恤。

男朋友聖誕禮物2024｜BAZ & FRIENDS Baz衛衣 $440

男朋友聖誕禮物 2024 ｜ CLARKS x PLEASURES 聯名鞋款 Clarks與洛杉磯街頭品牌PLEASURES首次合作，推出中性Torhill限量聯名鞋款。兩款鞋款設計以刺繡貫穿整個系列：秋冬必備的軍綠色配上奢華霸氣的3D龍形刺繡；強烈對比的黑白色，呈現華麗刺繡震撼，並在後跟外側繡上標誌性的PLEASURES草書字體細節，展示品牌的獨特性。

男朋友聖誕禮物2024｜CLARKS x PLEASURES 黑白Torhill Woven($2,099)及軍綠色Torhill DRGN($1,899)

男朋友聖誕禮物 2024 ｜ Sonos Beam (Gen 2) $4,999 這款高級soundbar安裝快捷簡單，具備優雅美觀且準確無誤的孔洞設計，帶來令人驚喜的外觀，提供空間音頻體驗，甚至可以啟用語音增強或夜間聲音功能，以獲得更清晰和平均的音效。

男朋友聖誕禮物2024｜Sonos Beam (Gen 2) $4,999

男朋友聖誕禮物 2024 ｜ National Geographic Reimann 短羽絨 National Geographic Apparel今個冬天推出全新Hug Down系列，由人氣組合RIIZE動感演繹。RIIZE成員Wonbin示範Reimann短羽絨，這款羽絨是品牌標誌性的高領短版羽絨外套，蓬鬆度達至700卻擁有極致輕盈效果。備有獨特的EASYWARM發熱功能性材質，進一步增強保暖性能。Reimann的設計充滿細節，標誌性的高領設計全面包覆頸部，有效抵禦寒風，而衣襬的抽繩設計則可靈活調整造型，塑造時尚風格。