聖誕節優惠｜如心酒店集團 聖誕早鳥優惠高達6折 節日蛋糕/禮盒/自助餐

聖誕自助餐｜如心酒店集團 聖誕早鳥優惠高達6折 節日蛋糕/禮盒/自助餐

聖誕節普天同慶，當然要準備好節日蛋糕和禮盒與親友分享喜悅。今年聖誕如心酒店集團為大家帶來一系列驚喜禮遇，包括Nina Boutique 網上商店早鳥優惠高達6折、旗下自助餐餐廳指定日子將有聖誕老人現身等，充滿節日氣氛，下文即睇介紹！ Nina Boutique 網上商店早鳥優惠6折 Nina Patisserie精心製作一系列節日蛋糕和糕點，包括開心果朱古力蛋糕 (附有 DIY 配件包)、宇治抹茶歌劇院蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、士多啤梨拿破崙，全部都製成聖誕節主題造型，精緻之餘美味可口。另外網店亦有推出一系列精心設計的聖誕禮物，例如聖誕朱古力禮盒、聖誕薑餅人曲奇禮盒、如心蝴蝶酥、聖誕禮籃等，送禮自奉都一流。 Nina Boutique 網上商店網址

黃竹坑 I-O-N 及 Café Circles 節日自助餐 黃竹坑I-O-N在節日期間精心炮製一系列美食，包括冰鎮海鮮、魚子醬蟹肉刺身丼、烤火雞和燒澳洲 M5和牛後腿肉眼，以及各種東南亞招牌菜餚和節慶甜品，例如星洲胡椒炒蟹、火焰雪山 (指定時段供應)。指定日子將會有聖誕老人出現，還有老少咸宜的扭氣球表演和聖誕歌詠獻唱，聖誕慶祝必去！ I-O-N 黃竹坑:

地址：香港仔黃竹坑道 55 號 南灣如心酒店 P3 樓

電話：3968 8833 或 6793 4223 (WhatsApp) 24.12 (二) 25.12 (三) 26.12 (四) 31.12 (二) 1.1 (三) 自助午餐 成人$568 | 小童$438 長者 $508 自助晚餐 成人$728 | 小童$468 長者 $628 自助午餐 成人$538 | 小童$408 長者 $478 自助晚餐 成人$668 | 小童$428 長者 $568 自助午餐 成人$568 | 小童$438 長者 $508 自助晚餐 成人$708 | 小童$468 長者 $608 自助午餐 成人$498 | 小童$368 長者 $438 自助晚餐 成人$628 | 小童$388 長者$528

荃灣西如心酒店Café Circles歡慶璀璨佳節自助餐 荃灣西如心酒店Café Circles亦有推出歡慶璀璨佳節自助餐，亮點包括燒釀聖誕火雞、香烤阿拉斯加皇帝蟹腳和有骨牛肉眼。一系列琳瑯滿目的節日甜點亦讓您大快朵頤，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等，滿足您對甜食的喜愛。在節日期間，聖誕老人將會到訪、還有扭氣球表演和聖誕歌詠獻唱。 Café Circles

地址：荃灣楊屋道 8 號 荃灣西如心酒店 9 樓

電話：2280 2868 或 5970 0551 (WhatsApp) 24.12 (二) 25.12 (三) 26.12 (四) 31.12 (二) 1.1 (三) 自助午餐 11:30 - 14:00 成人$638 | 小童 / 長者 $528 午後自助餐 14:30 - 16:30 成人$578 | 小童 / 長者 $458 自助晚餐 首輪 17:00 - 19:30 次輪 20:00 - 22:30 成人$838 | 小童 / 長者 $718 自助午餐 12:00 - 14:30 成人$638 小童 / 長者 $528 自助晚餐 18:30 – 21:30 成人$828 小童 / 長者 $718