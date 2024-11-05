聖誕節優惠｜如心酒店集團 聖誕早鳥優惠高達6折 節日蛋糕/禮盒/自助餐

聖誕節普天同慶，當然要準備好節日蛋糕和禮盒與親友分享喜悅。今年聖誕如心酒店集團為大家帶來一系列驚喜禮遇，包括Nina Boutique 網上商店早鳥優惠高達6折、旗下自助餐餐廳指定日子將有聖誕老人現身等，充滿節日氣氛，下文即睇介紹！
Nina Boutique 網上商店早鳥優惠6折
Nina Patisserie精心製作一系列節日蛋糕和糕點，包括開心果朱古力蛋糕 (附有 DIY 配件包)、宇治抹茶歌劇院蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、士多啤梨拿破崙，全部都製成聖誕節主題造型，精緻之餘美味可口。另外網店亦有推出一系列精心設計的聖誕禮物，例如聖誕朱古力禮盒、聖誕薑餅人曲奇禮盒、如心蝴蝶酥、聖誕禮籃等，送禮自奉都一流。
黃竹坑 I-O-N 及 Café Circles 節日自助餐
黃竹坑I-O-N在節日期間精心炮製一系列美食，包括冰鎮海鮮、魚子醬蟹肉刺身丼、烤火雞和燒澳洲 M5和牛後腿肉眼，以及各種東南亞招牌菜餚和節慶甜品，例如星洲胡椒炒蟹、火焰雪山 (指定時段供應)。指定日子將會有聖誕老人出現，還有老少咸宜的扭氣球表演和聖誕歌詠獻唱，聖誕慶祝必去！
I-O-N 黃竹坑:
地址：香港仔黃竹坑道 55 號 南灣如心酒店 P3 樓
電話：3968 8833 或 6793 4223 (WhatsApp)
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24.12 (二)
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25.12 (三)
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26.12 (四)
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31.12 (二)
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1.1 (三)
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自助午餐
成人$568 | 小童$438 長者 $508
自助晚餐
成人$728 | 小童$468 長者 $628
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自助午餐
成人$538 | 小童$408 長者 $478
自助晚餐
成人$668 | 小童$428 長者 $568
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自助午餐
成人$568 | 小童$438 長者 $508
自助晚餐
成人$708 | 小童$468 長者 $608
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自助午餐
成人$498 | 小童$368 長者 $438
自助晚餐
成人$628 | 小童$388 長者$528
荃灣西如心酒店Café Circles歡慶璀璨佳節自助餐
荃灣西如心酒店Café Circles亦有推出歡慶璀璨佳節自助餐，亮點包括燒釀聖誕火雞、香烤阿拉斯加皇帝蟹腳和有骨牛肉眼。一系列琳瑯滿目的節日甜點亦讓您大快朵頤，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等，滿足您對甜食的喜愛。在節日期間，聖誕老人將會到訪、還有扭氣球表演和聖誕歌詠獻唱。
Café Circles
地址：荃灣楊屋道 8 號 荃灣西如心酒店 9 樓
電話：2280 2868 或 5970 0551 (WhatsApp)
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24.12 (二)
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25.12 (三)
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26.12 (四)
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31.12 (二)
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1.1 (三)
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自助午餐
11:30 - 14:00
成人$638 | 小童 / 長者 $528
午後自助餐
14:30 - 16:30
成人$578 | 小童 / 長者 $458
自助晚餐
首輪 17:00 - 19:30
次輪 20:00 - 22:30
成人$838 | 小童 / 長者 $718
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自助午餐
12:00 - 14:30 成人$638
小童 / 長者 $528
自助晚餐
18:30 – 21:30 成人$828 小童 / 長者 $718
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觀塘 I-O-N 半自助節慶美饌
觀塘 I-O-N 誠摯邀請賓客盡享半自助節慶美饌體驗，無限量供應的冷海鮮、精選前菜和節日甜品。 一系列的美味佳餚，包括龍蝦威靈頓、法國春雞三重奏、香烤羊扒、聖誕意式燉海鮮、經典香烤聖誕火雞、龍蝦二食和和牛牛臂腰扒等。每道菜都滿載廚師團隊的心思，旨在提升節日慶典的氣氛。 聖誕老人將於 12 月 24 日至 25 日特別現身，為節慶增添一抹生氣和活力。為了確保大小朋友盡享歡樂時光，餐廳還將有精彩的扭氣球表演，為客人帶來樂趣和歡樂笑聲。
I-O-N 觀塘
地址：觀塘創業街 38 號 九龍東如心酒店 2 樓
電話：3968 8222 或 6508 0975 (WhatsApp)
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24.12 (二)
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25.12 (三)
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26.12 (四)
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31.12 (二)
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1.1 (三)
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半自助午餐
成人$458 | 長者 $398 小童 $358
半自助晚餐
成人$768 | 長者 $708 小童 $668
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半自助午餐
成人$358 | 長者 $298 | 小童 $258
半自助晚餐
成人$698 | 長者 $638 | 小童 $598