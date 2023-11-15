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生活
2023-11-15 10:30:00

聖誕節前快速提升輪廓 BMF面部療程 促進肌膚再生/減淡皺紋

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聖誕節前快速提升輪廓 BMF面部療程 促進肌膚再生/減淡皺紋

聖誕節前快速提升輪廓 BMF面部療程 促進肌膚再生/減淡皺紋

下個月就是聖誕節，女士們當然想以最佳狀態示人！本地專業美容中心BMF(Bella Marie France)推出面部護理「Skin Exosome療程」，以外泌體(Exosome)促進肌膚再生能力；而另一「CFU Ultima強效面部拉提療程」則有效刺激膠原蛋白再生及提拉鬆弛肌膚，針對嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題，塑造V面效果，讓女生們緊緻飽滿輪廓及年輕膚質，迎接連串聖誕聚會。

BMF大使宣萱 BMF各大分店位於中環、銅鑼灣、尖沙咀、九龍灣及葵芳。

想針對虎紋及肌膚鬆弛等問題，有些女士會選擇「埋線」等微創手術，但其實亦可考慮非侵入性的療程。BMF由意大利引入CFU Ultima美容儀器，利用超聲波能量帶來拉提效果，療程後無需復原時間，亦不會損害肌膚，快速地淡紋及提升輪廓。「CFU Ultima強效面部拉提療程」(體驗價$988起）針對眼瞼下垂、臉頰鬆弛或下垂、毛孔粗大、皺紋和笑紋、雙下巴、嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題。利用溫度合適的超聲波能量深入肌膚，有效刺激膠原蛋白再生及提拉鬆弛肌膚，塑造V面效果，令肌膚變得緊緻飽滿；同時減淡細紋、皺紋及暗瘡印，塑造無瑕的年輕淨肌。

「CFU Ultima強效面部拉提療程」針對眼瞼下垂、臉頰鬆弛或下垂、毛孔粗大、皺紋和笑紋、雙下巴、嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題。 「CFU Ultima強效面部拉提療程」針對眼瞼下垂、臉頰鬆弛或下垂、毛孔粗大、皺紋和笑紋、雙下巴、嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題。

另一個推介的是「Skin Exosome療程」，療程透過促進細胞間的通訊，引導皮膚重建健康屏障。外泌體(Exosome)近年被發現擁有顯著的促進再生能力，在醫學美容界人氣高企。細胞通過釋放外泌體來進行通訊及傳遞訊息，當它們在體液中自由循環時，所運輸的細胞分子便可針對性地激活皮膚，達至刺激膠原蛋白及彈性蛋白增生、啟動皮膚自我修復功能、改善色素及細紋。

BMF推出的「Skin Exosome療程」，首次試做價為$800(原價為$1,300)，治療師會透過超聲波導入模式，讓精華迅速被皮膚吸收並發揮作用，改善一系列常見皮膚問題，如暗瘡、痘印、色素、膚色不勻、毛孔粗大、皮膚鬆弛及老化問題等，讓肌膚重拾柔軟彈性及保濕滋潤。更適合所有膚質，敏感肌亦可安心進行療程。療程除了超聲波導入外，還包括卸妝潔面、去角質、針清、淋巴按摩及敷面膜，讓女士重拾年輕膚質。

「Skin Exosome療程」透過超聲波導入模式，讓精華迅速被皮膚吸收並發揮作用。

「Skin Exosome療程」透過超聲波導入模式，讓精華迅速被皮膚吸收並發揮作用。

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