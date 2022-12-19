聖誕節2022｜千両期間限定外賣自取聖誕盛 開Party必備壽司刺身 指定套餐送日本清酒

還有不足一星期就到聖誕節，是時候準備派對食物！今個聖誕，千両特別呈獻兩款全新聖誕派對盛，帶來多款刺身、壽司、精選甜品及頂級清酒，一個套餐就能完美包辦整個聖誕Party所需的美食，方便之餘水準高，大家不妨考慮一下。
千両外賣自取壽司刺身
聖誕派對盛分別提供「3至4位享用」及「6至8位享用」兩種選擇。千両聖誕派對盛（3至4位享用）（$1,540），當中包括極上壽司聖誕盛(42件)、特上刺身聖誕盛(10款)、龍蝦牛油果凱撒沙及北海道紐約芝士蛋糕，食物款式豐富。另外如果派對人數較多，更可選擇千両聖誕派對盛（6至8位享用）（$2,868），當中包括極上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、卷物聖誕盛、炙燒壽司聖誕盛、龍蝦牛油果凱撒沙及北海道紐約芝士蛋糕，凡惠顧此套餐，更會送上瀧澤純米吟釀乙枝，開Party必備！
千両外賣自取聖誕盛於全線14間分店限定發售，由2022年11月17日起接受優先訂購，並於2022年12月12日至2023年1月2日期間可自行到分店取貨。千両會員或Mastercard® 持卡人凡於2022年11月17日至12月18日期間優先預訂任何外賣自取聖誕盛並繳付全費即可享有85折優惠；一般客戶亦可享有9折優惠。於2022年12月19日至2023年1月2日期間預訂並繳付全費，千両會員或Mastercard持卡人則可享有9折優惠。所有聖誕盛只供外賣自取，不設堂食享用。
千両客戶服務熱線：2101 1789