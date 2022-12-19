聖誕節2022｜千両期間限定外賣自取聖誕盛 開Party必備壽司刺身 指定套餐送日本清酒

還有不足一星期就到聖誕節，是時候準備派對食物！今個聖誕，千両特別呈獻兩款全新聖誕派對盛，帶來多款刺身、壽司、精選甜品及頂級清酒，一個套餐就能完美包辦整個聖誕Party所需的美食，方便之餘水準高，大家不妨考慮一下。

