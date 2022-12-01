聖誕節2022│岑麗香現身又一城 為全港室內最高21米巨型愛心聖誕樹隆重揭幕

又一城「A Hearty Christmas @ Festival Walk」活動佈置了多個聖誕特色打卡點。

今個聖誕節，又一城隆重呈獻「A Hearty Christmas @ Festival Walk」活動，與你歡度愛心滿滿又溫暖的聖誕佳節。萬眾期待，全港室內最大、高70呎的巨型聖誕樹，於即日起至12月27日期間再次聳立又一城，絕對是全城最亮眼的聖誕打卡熱點。可以與聖誕老人合照，同時欣賞充滿聖誕歐陸氣氛的雜耍表演，與摯愛共度難忘的聖誕節！ 全港室內最高心形巨型聖誕樹 而同樣奪目耀眼的美麗人妻岑麗香日前現身於又一城，為全港室內最高、以心形佈置為主題的巨型聖誕樹隆重揭幕，並介紹又一城A Hearty [email protected] Walk一連串聖誕節精彩活動，與聖誕老人互動合照，並為全港室內最大最高的巨型心形聖誕樹主持亮燈儀式。

愛心聖誕又一城 多個打卡熱點逐個數 闊別三年，全港室內最巨型的聖誕樹再次昂首聳立於又一城，聖誕樹下及附近共有6個不同造型的佈置場景，包括心心熱氣球、心形士的糖、心形隧道、愛心聖誕花環等，每一個裝飾都別具特色，絕對值得打卡留念！