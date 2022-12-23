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2022-12-23 12:00:00

聖誕節2022｜拼購平台「日日拼」登陸香港 日本食品新鮮直送 精選聖誕套裝抵至64折

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聖誕節2022｜拼購平台「日日拼」登陸香港 日本食品新鮮直送 精選聖誕套裝抵至64折

聖誕節2022｜拼購平台「日日拼」登陸香港 日本食品新鮮直送 精選聖誕套裝抵至64折

久等了兩年多，日本終於通關！不少人到日本都大手購入水產和地方限定食材，但難以空運回港。全新拼購平台「日日拼」正式登陸香港專營日本食材，會員可以優惠價拼購香港罕見的高質素日本美食，拼購人數愈多優惠愈大，最高可達六折，全部貨品均由日本新鮮直送！

 

「日日拼」多款優質日本食品由製造商直接供貨，減低中間成本，因此集合購買便可降低來貨價、日本國內運費和空運費。大家不需要親自由日本原產地入貨或代購，「日日拼」亦可以做到單件貨品出售。再分享給親朋戚友攜手拼購，即可享有最高六折優惠！

優惠折扣根據拼購人數分為5等級，購買人數越多，優惠折扣越大。購買單一溫度貨品時的原價總額為港幣$500或以上，即可享免運費優惠，否則收取$60 運費。而物流送貨方面，每日23:59截單，截單後最快2天將貨品送到府上。

即睇如何拼購！

網站上會介紹生產者的講究之處，並推薦簡單美味的食譜等。 假設看到加 2個可享折 扣升級，按下商品頁面的分享圖標，可複製商品頁面的連結。開啟 社交媒體 app 後，只需要貼上連結便可以分享給親朋好友。拼購人數越多，優惠折扣越大。 每日 23:59 截單，截單後最快2天將貨品送到府上。 ，只要將喜愛 的商品收藏後，再設定「折扣通知功能」，這樣每 當商品到達折扣時便會發出通知。

$400以上免運費 聖誕套裝抵至64

為了與大家普天同慶聖誕，「日日拼」將其精選日本美食配搭成多款精選聖誕套裝，派對小食、北海道產甜品、佐酒良伴應有盡有。當大家仍為交換禮物和籌備派對食物而苦惱中，「日日拼」必定幫到你，買滿$400 即可享運費全免，最抵的聖誕套裝更享64折優惠！大家切勿錯過！

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