聖誕節2022｜拼購平台「日日拼」登陸香港 日本食品新鮮直送 精選聖誕套裝抵至64折

久等了兩年多，日本終於通關！不少人到日本都大手購入水產和地方限定食材，但難以空運回港。全新拼購平台「日日拼」正式登陸香港專營日本食材，會員可以優惠價拼購香港罕見的高質素日本美食，拼購人數愈多優惠愈大，最高可達六折，全部貨品均由日本新鮮直送！

「日日拼」多款優質日本食品由製造商直接供貨，減低中間成本，因此集合購買便可降低來貨價、日本國內運費和空運費。大家不需要親自由日本原產地入貨或代購，「日日拼」亦可以做到單件貨品出售。再分享給親朋戚友攜手拼購，即可享有最高六折優惠！ 優惠折扣根據拼購人數分為5等級，購買人數越多，優惠折扣越大。購買單一溫度貨品時的原價總額為港幣$500或以上，即可享免運費優惠，否則收取$60 運費。而物流送貨方面，每日23:59截單，截單後最快2天將貨品送到府上。 即睇如何拼購！