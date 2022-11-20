聖誕節2022│昂坪Glamping聖誕村 聖誕主題露營車 歐陸特色小屋 歡度冬日戶外聖誕

每年聖誕佳節，一家大小，親朋好友都遊走各大地標遊享受佳節氣氛。由11月25日至1月2日，昂坪市集化身成昂坪Glamping聖誕村，市集內設置聖誕主題露營車、歐陸特色小木屋及可愛雪人等打卡位，讓賓客感受戶外的聖誕Glamping氣氛。
在歐陸特色小屋 歡度冬日戶外聖誕
位處大嶼山自然環境的昂坪360，一直是讓賓客親近大自然的不二之選。尤其是近年來流行的Glamping露營，亦見於大嶼山不同地點。今個聖誕，昂坪360將Glamping概念帶到昂坪市集。湖水藍露營車切合聖誕主題，掛上可愛薑餅人以及聖誕裝飾，更添聖誕氣氛。賓客亦可進入聖誕露營車內，發揮創意，擺出最IG-able甫士，大影特影。旁邊的歐陸特色小屋設置的露營椅以及可愛雪人均讓賓客感受戶外聖誕氣氛。
聖誕黏土魔法球工作坊 聖誕老人派禮品
逢週末及公眾假期，賓客憑即日纜車門票並於昂坪市集商戶消費，即可參加聖誕黏土魔法球工作坊，由美術導師即場指導製作出美麗的聖誕吊飾，讓大人與小朋友共度美好親子時光。聖誕老人更會於聖誕節期間派發小禮品，與大家慶祝聖誕，切勿錯過！
昂坪Glamping聖誕村
日期：2022年11月25日至2023年1月2日
時間：星期一至五：上午10時至下午 6 時
聖誕節期間（2022年12月24日至12月27日）：上午10時至下午6 時30 分
地點：昂坪市集圓形廣場
聖誕黏土魔法球工作坊
日期：2022年11月26日及27日；2022年12月3、4、10、11、17、18、24至27日
時間：早上11時至下午5時
地點：昂坪市集涼亭
名額：名額有限，先到先得
聖誕老人巡遊
日期：2022年12月24至27日
時間：中午12時, 下午1時, 2時, 3時 (每節約30分鐘)
地點：昂坪市集