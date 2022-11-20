聖誕節2022│昂坪Glamping聖誕村 聖誕主題露營車 歐陸特色小屋 歡度冬日戶外聖誕

每年聖誕佳節，一家大小，親朋好友都遊走各大地標遊享受佳節氣氛。由11月25日至1月2日，昂坪市集化身成昂坪Glamping聖誕村，市集內設置聖誕主題露營車、歐陸特色小木屋及可愛雪人等打卡位，讓賓客感受戶外的聖誕Glamping氣氛。

在歐陸特色小屋 歡度冬日 戶 外 聖誕

位處大嶼山自然環境的昂坪360，一直是讓賓客親近大自然的不二之選。尤其是近年來流行的Glamping露營，亦見於大嶼山不同地點。今個聖誕，昂坪360將Glamping概念帶到昂坪市集。湖水藍露營車切合聖誕主題，掛上可愛薑餅人以及聖誕裝飾，更添聖誕氣氛。賓客亦可進入聖誕露營車內，發揮創意，擺出最IG-able甫士，大影特影。旁邊的歐陸特色小屋設置的露營椅以及可愛雪人均讓賓客感受戶外聖誕氣氛。