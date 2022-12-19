聖誕節2022│生力白啤首次推出限量版酒杯 打造夢幻「白色聖誕」

雖然香港的冬季與冰雪無緣，但同樣可以過一個夢幻的「白色聖誕」！生力白啤（San Miguel Cerveza Blanca）特意於今個聖誕首次推出限量版酒杯，讓大家可以為這個一年一度的佳節增添精緻的節日儀式感。

蛋形杯腹能集中酒香 收窄杯口能凝聚酒泡

杯型線條優雅流麗，將清新芳香的生力白啤沿杯倒出，蛋形的杯腹更能集中酒香，而收窄的杯口則能凝聚酒泡，讓生力白啤喝得更順滑、更有味道。享受聖誕大餐時，不妨與把生力白啤倒入專屬酒杯中細味。欣賞迷人金黃色酒體填滿酒杯，細滑如雪的啤酒泡剛好填滿杯緣，豐盈感十足；而陣陣薄荷及柑橘香氣撲鼻而至，再喝一口品嚐「果味」與「麥味」相輔相成的「味惑絕配」，在嗅覺、視覺及味覺全面昇華飲用體驗。此時與摯愛及親友碰杯慶祝，齊齊感受醉人浪漫的白色聖誕！