聖誕節2022｜白色聖誔 The Mira Hong Kong星爍冰紛「奧」妙聖誕之旅

有冇諗過，今個聖誕節喺香港過一個白色聖誔？The Mira聯乘奧地利國家旅遊局，來個星爍冰紛「奧」妙聖誕之旅，每逢週五及週六，露天酒廊Vibes化身成奧地利雪山上的休憩小木屋，上演夢幻飄雪，雪花紛飛的動人景致，非常igable，盡情感受冬日氣氛！飄雪匯演時間為晚上6時至10時到訪，每晚8場。
打卡位豈止得一個？酒店大堂亦以奧地利薩爾斯堡為背景的奇妙的水晶球讓大家盡情打卡，若果平安夜及聖誕節在酒店享受住宿及餐飲，更可欣賞由 Nessa Studio呈獻小童芭蕾表演！
星爍冰紛「奧」妙聖誕晚宴連住宿$3,500起
平安夜想難忘一點，可以選擇晚宴連住宿，參與難忘星爍冰紛「奧」妙聖誕晚宴，宴會廳以Swarovski閃亮迷人的水晶掛飾點綴，冬日浪漫氛圍滿載，欣賞弦樂及維也納少年合唱團呈獻的精彩演出！亦有薩爾斯堡聖誕市集為設計靈感的攤位，奧地利特色美饌及多款海鮮，聖誕老人更會到場與大家見面！
12月16日前預訂可享早鳥優惠9折
星爍冰紛「奧」妙聖誕晚宴連住宿，HK$3,500起 (僅限12月24及25日)
星爍冰紛「奧」妙聖誕晚宴門票售價： $1,188 (成人) $788 (小童; 3-12 歲)
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