聖誕節2022｜白色聖誔 The Mira Hong Kong星爍冰紛「奧」妙聖誕之旅

有冇諗過，今個聖誕節喺香港過一個白色聖誔？The Mira聯乘奧地利國家旅遊局，來個星爍冰紛「奧」妙聖誕之旅，每逢週五及週六，露天酒廊Vibes化身成奧地利雪山上的休憩小木屋，上演夢幻飄雪，雪花紛飛的動人景致，非常igable，盡情感受冬日氣氛！飄雪匯演時間為晚上6時至10時到訪，每晚8場。

打卡位豈止得一個？酒店大堂亦以奧地利薩爾斯堡為背景的奇妙的水晶球讓大家盡情打卡，若果平安夜及聖誕節在酒店享受住宿及餐飲，更可欣賞由 Nessa Studio呈獻小童芭蕾表演！