聖誕節2022│芬蘭聖誕老人村首度降臨亞洲 ifc商場呈獻最正宗的北歐聖誕國度 滿足小朋友童年夢想

冬日悄然而至，耳熟能詳的聖誕序曲漸漸響起，街道上掛滿閃亮的聖誕燈飾，城市彌漫著濃厚的節日氣氛。今個冬日，象徵著愛與希望的聖誕老人將會跨洋越海，從他的故鄉芬蘭來到香港！於2022年11月23日至2023年1月2日期間，香港ifc商場將與舉世聞名的官方聖誕老人村攜手在亞洲首度呈獻「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置，重塑位於芬蘭北極圈內羅瓦涅米(Rovaniemi)的聖誕老人村、聖誕老人辦公室 (Santa Claus Office)及聖誕老人郵政局 (Santa Claus’ Main Post Office)。商場更特別設計了聖誕老婆婆烘焙店和聖誕精靈工作坊，讓訪客親踏最具童話色彩及濃厚傳統芬蘭聖誕氣氛的聖誕老人村，來一趟北歐節日窩心之旅，與親朋摯愛和聖誕老人譜寫最快樂的聖誕篇章，讓童夢由此成真！

與聖誕老人開展觸動心靈的窩心冬日旅程

小時候總幻想聖誕老人駕著馴鹿雪橇，在夜深人靜的時分悄悄送上心儀的聖誕禮物，收到禮物時的那份驚喜歡欣，溫馨的節日暖意頓時湧上心頭，教人難以忘懷。想要一圓曾經遙不可及的聖誕童夢，來到香港ifc商場，親踏彷照芬蘭羅瓦涅米(Rovaniemi)的聖誕老人村，預約到訪聖誕老人辦公室與由芬蘭遠道而來的正宗聖誕老人面對面訴說聖誕願望及合照留念，由心感受跨越距離的愛與祝願。到訪聖誕老人郵政局寫下明信片、走進聖誕老婆婆烘焙店和聖誕精靈工作坊體驗有趣互動遊戲，及在芬蘭雪地登上雪橇探險，感受充滿傳統芬蘭聖誕氣息的節日風情，由此展開觸動心靈的冬日旅程，實現美麗的聖誕夢想。