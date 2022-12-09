聖誕節2022｜龍島推2022聖誕節期間限定禮盒 朱古力+曲奇禮盒/榛子香橙布丁慕絲蛋糕

臨近聖誕，龍島今年以「Holly Jolly」為主題推出一系列充滿聖誕節慶色彩的朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕等1其中包括各款朱古力及曲奇禮盒，更有期間限定榛子香橙布丁慕絲蛋糕，為大家呈獻一個充滿濃濃節日色彩的聖誕。

今年全新推出的聖誕節期間限定朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕，禮盒包裝以專屬聖誕的紅與綠為主調，精緻典雅。必買歡渡聖誕朱古力禮盒 ($268)，集齊9款不同口味的手工朱古力，既有經典的口味，又有節日限定的聖誕造型手工朱古力，如聖誕小熊、精緻禮物盒及可愛聖誕襪，讓人滿心歡喜。

此外，大家亦可以入手魔法聖誕千層酥及曲奇禮盒 ($328)，以冬日小屋為造型，內有深受歡迎的馬卡龍曲奇，以及曲奇及千層酥，一盒一次過滿足你3個願望！