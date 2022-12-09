聖誕節2022｜龍島推2022聖誕節期間限定禮盒 朱古力+曲奇禮盒/榛子香橙布丁慕絲蛋糕

臨近聖誕，龍島今年以「Holly Jolly」為主題推出一系列充滿聖誕節慶色彩的朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕等1其中包括各款朱古力及曲奇禮盒，更有期間限定榛子香橙布丁慕絲蛋糕，為大家呈獻一個充滿濃濃節日色彩的聖誕。
今年全新推出的聖誕節期間限定朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕，禮盒包裝以專屬聖誕的紅與綠為主調，精緻典雅。必買歡渡聖誕朱古力禮盒 ($268)，集齊9款不同口味的手工朱古力，既有經典的口味，又有節日限定的聖誕造型手工朱古力，如聖誕小熊、精緻禮物盒及可愛聖誕襪，讓人滿心歡喜。
此外，大家亦可以入手魔法聖誕千層酥及曲奇禮盒 ($328)，以冬日小屋為造型，內有深受歡迎的馬卡龍曲奇，以及曲奇及千層酥，一盒一次過滿足你3個願望！
即睇全部禮盒！
聖誕蛋糕系列 必食榛子香橙布丁慕絲蛋糕
除了聖誕禮盒之外，龍島亦有推出多款聖誕蛋糕，包括榛子香橙布丁慕絲蛋糕，以榛子慕絲，夾著香橙布丁製作而成，配搭朱古力海綿蛋糕。底層伴以54%黑朱古力榛子脆脆，大大提升蛋糕的口感！另有雜莓開心果紅絲絨蛋糕，喜歡吃紅絲絨蛋糕的你一定不能錯過！
它們同步推出小蛋糕系列，包括梅酒士多啤梨慕絲蛋糕、栗子芒果慕絲蛋糕，一個人也可以享受到蛋糕滋味！另外龍島與香港陶瓷品牌 Loveramics 合作，帶來四款全新口味、充滿冬日聖誕色彩的甜品杯。杯裡裝著不同口味的甜品，如白桃大吉嶺茶慕絲、芒果北海道牛乳布丁等，與大家共度一個甜蜜聖誕。
由即日起至12月14日，購買所有禮盒 (繽紛聖誕雜錦Mini “O”薄脆曲奇除外)，會員可享9折；金卡會員85折；而白金卡會員就有8折。滙豐信用卡持卡人於12月14日前購買歡渡聖誕朱古力禮盒(9/16件裝)都有9折優惠。
另外，由即日起至12月15日，所有龍島會員購買Santa’s Ride香橙布丁榛子慕絲蛋糕都有8折優惠。