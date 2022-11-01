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2022-11-01 12:30:00

聖誕節2022｜Duffy and Friends登陸MOKO新世紀廣場 7大打卡位+聖誕樹屋+奇妙夢想城堡 有機會同Linabell見面！

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聖誕節2022｜Duffy and Friends登陸MOKO新世紀廣場 7大打卡位+聖誕樹屋+奇妙夢想城堡 有機會同Linabell見面！

聖誕節2022｜Duffy and Friends登陸MOKO新世紀廣場 7大打卡位+聖誕樹屋+奇妙夢想城堡 有機會同Linabell見面！

想見Duffy and Friends唔一定要入迪士尼！今個冬日，Duffy與一眾好友，包括ShellieMayGelatoniStellaLouCookieAnn'Olu Mel，以及新朋友小狐狸LinaBell，現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動，一同慶祝聖誕節！

7大打卡位 聖誕樹屋+全新冬日系列毛公仔

1119日起，MOKO將化身全城最「萌」的聖誕星空小鎮，大家可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，向壁爐旁的LinaBel大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照。

當然少不了Duffy及其他好友！DuffyShellieMay主題小屋以璀璨金色為主調，全屋佈置了精美掛飾。StellaLou主題小屋則以薰衣草粉紫色為主，走進小屋更可以看到StellaLou在跳舞！而Gelatoni的畫室套用了柔和的綠色，散發著溫暖治癒氣息，地上擺滿了妙筆生輝的畫作。更可以發現Gelatoni於畫布上描畫了CookieAnnOlu Mel二人的肖像。商場L1樓層亦設有「夢幻聖誕長廊」，沿途將展出Duffy與好友最新冬日系列毛公仔。

Duffy及ShellieMay主題小屋 LinaBell聖誕樹屋 夢幻聖誕長廊 StellaLou主題小屋則 Gelatoni畫室

6米奇妙夢想城堡華麗登場

不用入迪士尼都可以看到城堡真身！商場將「奇妙夢想城堡」帶到現場，6米高的「奇妙夢想城堡」裝置漆上了璀璨粉嫩的粉金色，配上精緻復古的歐陸設計風格，是今個冬日必到的打卡朝聖熱點！米奇老鼠、米妮老鼠、高飛、布魯托、唐老鴨、鋼牙與大鼻已經換上聖誕服飾及準備好各式各樣的禮物，在城堡前迎接粉絲們一同參加聖誕派對。

6米奇妙夢想城堡

6米奇妙夢想城堡

DuffyLinaBell 124搞聖誕見面會

124MOKO將舉行「DuffyLinaBell 聖誕見面會@MOKO」，2大超人氣「萌」友將結伴登場，親身與獲邀嘉賓合照，粉絲亦有機會與他們自拍留念，暢遊聖誕星空小鎮，共同創造美好難忘的可愛回憶！見面會入場證換領詳情將於11月中旬公佈，粉絲們記得留意商場社交平台的最新消息，並且準備好相機等待DuffyLinaBell的現身！

Gelatoni LinaBell ShellieMay StellaLou Duffy

MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town

日期：20221119日至202318

時間：上午10時至下午10

地點：MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊(MARK FAST)

DuffyLinaBell 聖誕見面會@MOKO

日期：2022124

時間：下午2時半至5時半

地點：MOKO MTR樓層中庭

參加辦法：見面會入場證換領詳情將於11月中旬公佈，請留意商場社交平台的最新消息

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