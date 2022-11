聖誕節2022|Duffy and Friends登陸MOKO新世紀廣場 7大打卡位+聖誕樹屋+奇妙夢想城堡 有機會同Linabell見面!

想見Duffy and Friends唔一定要入迪士尼!今個冬日,Duffy與一眾好友,包括ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel,以及新朋友小狐狸LinaBell,現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動,一同慶祝聖誕節!