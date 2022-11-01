聖誕節2022｜Duffy and Friends登陸MOKO新世紀廣場 7大打卡位+聖誕樹屋+奇妙夢想城堡 有機會同Linabell見面！

7 大打卡位 聖誕樹屋 + 全新冬日系列毛公仔

由11月19日起，MOKO將化身全城最「萌」的聖誕星空小鎮，大家可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，向壁爐旁的LinaBel大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照。

當然少不了Duffy及其他好友！Duffy及ShellieMay主題小屋以璀璨金色為主調，全屋佈置了精美掛飾。StellaLou主題小屋則以薰衣草粉紫色為主，走進小屋更可以看到StellaLou在跳舞！而Gelatoni的畫室套用了柔和的綠色，散發著溫暖治癒氣息，地上擺滿了妙筆生輝的畫作。更可以發現Gelatoni於畫布上描畫了CookieAnn及Olu Mel二人的肖像。商場L1樓層亦設有「夢幻聖誕長廊」，沿途將展出Duffy與好友最新冬日系列毛公仔。