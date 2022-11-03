聖誕節2022│Nespresso x 朱古力大師Pierre Hermé 聖誕限量版粉囊率先登場

一年一度聖誕佳節即將來臨，Nespresso已率先推出三款充滿節日風味的粉囊，今年品牌與著名法國糕點廚師和朱古力大師Pierre Hermé合作，於咖啡口味滲透出大師的甜點風格！

粉囊今年以酒紅、藍、米三款色彩，綴以金色不規則圖案，非常搶眼，包括藍色Infiniment Espresso，採用於哥倫比亞托利馬悉心栽種的Arabica咖啡豆製成，該區的高海拔地勢、肥沃的火山土壤及茂密的林蔭，為種植咖啡豆造就理想環境；而Infiniment Espresso更有濃馥郁果香及純滑麥片香氣，盡展黑咖啡的香濃純粹風味；另有米色Infiniment Gourmand及酒紅Infiniment Fruité，前者以帶有麥片香氣的南美洲Arabica咖啡豆作特別烘焙，締造出滿溢榛子、杏仁脆餅與雲呢拿的細緻香甜，後者則採用南美洲的Arabica咖啡豆作基調，烘焙出帶有麥芽麥片氣息的紅桑子風味咖啡，令人聯想起法式糕餅大師Pierre Hermé的精妙之作。

系列即日起於Nespresso專門店及線上發售，數量有限，售完即止。而粉絲一向期待的聖誕倒數月曆，入面包括24粒粉囊及禮物1份，凡購物滿$400即可以$300優惠價換購，不過暫時未有貨，心急的你要再等一下，詳情可留意網站公布。