聖誕節2022│PMQ Merry Vibes 掌握動靜節奏 盡情搖擺

PMQ 元創方於這個聖誕新年策劃 PMQ Merry Vibes —— 夥拍搖擺舞 Swing Dance 舞團「一代搖擺 Swing Pocket」舉行一連串聖誕搖擺爵士派對、快閃表演、搖擺舞初體驗工作坊等節目，希望香港人在聖誕期間，輕鬆「動」起來！在搖擺樂的舞步和節奏中，與新朋舊友甩走憂慮，釋放快樂多巴胺；跨年跟隨「尋樂 Museek Studio」，在慢行和冷門樂器的玩樂中，體驗禪行與放鬆。於新一年回歸 Me Time，讓身心自癒，找到自我喜悅的頻率！
聽爵士搖擺 與快樂共舞
相聚狂歡，向來是聖誕的重頭戲。隨著音樂舞動，是每個人與生俱來的本能，不要再用「手腳不協調」自我設限，是時候探索最簡單和原始的樂趣！在節日裡放開拘束，忘憂地手舞足蹈！
搖擺舞初體驗工作坊 （親子場／普通場）
跳住聽爵士！在 30 分鐘的搖擺舞初體驗工作坊內，來自《一代搖擺 Swing Pocket》的搖擺舞愛好者會帶 參加者學習簡單的舞步，隨着爵士樂輕鬆愉快的節奏下，享受音樂和舞蹈帶來的自由，與快樂同頻。
日期及時間：
親子場（名額：15組──每組包括1位5歲以上兒童與1位家長）：2022年12 月 24 日│2:30pm – 3:00pm
普通場（名額：每節 30 位）：
2022 年 12 月 24 日│4:00pm – 4:30pm
2022 年 12 月 25 日│3:30pm – 4:00pm、7:00pm – 7:35pm
2022 年 12 月 26 日│3:15pm – 3:45pm
地點： PMQ 元創方 A 座 2 樓 QUBE 智方
費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
(親子場) https://www.popticket.hk/event/swing-dance-family
聖誕爵士樂演奏及搖擺舞表演
如果你喜歡爵士音樂文化，或者只是想度過一段美好的聖誕下午，本地樂隊《探花 Flo-tripper》將帶來多首聖誕歌曲及爵士經典，聯同《一代搖擺 Swing Pocket》的搖擺舞愛好者把假日的愉快節奏舞動出來。
日期及時間：
聖誕爵士樂演奏及搖擺舞表演（一代搖擺 Swing Pocket x 探花 Flo-tripper）： 2022 年 12 月 24 日 | 3:15pm – 3:45pm
2022 年 12 月 25 日 | 2:45pm – 3:15pm
2022 年 12 月 26 日 | 2:30pm – 3:00pm
B. 聖誕爵士樂演奏（一代搖擺 Swing Pocket x 探花 Flo-tripper）： 2022 年 12 月 24 日 | 5:00pm – 5:30pm
2022 年 12 月 25 日 | 4:15pm – 4:45pm
2022 年 12 月 26 日 | 4:30pm – 5:00pm
地點：PMQ元創方A座2樓QUBE智方
名額：每節50位
費用：免費
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
聖誕爵士樂演奏及搖擺舞表演: https://www.popticket.hk/event/jazz-swing-dance
聖誕爵士樂演奏: https://www.popticket.hk/event/christmas-jazz
搖擺爵士派對 Live Jazz x Dance Party
這個聖誕節，沉浸在爵士樂裡，盡情搖擺！一場派對，邀你一齊邁開望憂腳步——手舞足蹈、放肆歡笑、釋放快樂多巴胺！
日期及時間：2022年12月25日 | 8:00pm – 10:00pm
地點：PMQ 元創方A座2樓QUBE智方
名額：150位
費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
https://www.popticket.hk/event/swing-dance-party
在經歷了聖誕的熱鬧歡騰之後，不妨將注意力和關愛，給回自己，與冷門樂器回歸Me Time。呼吸、脈搏、腦波——我們的身體和思緒也有自己的頻率和節奏，跟隨《尋樂冷門樂器店 Museek Studio》，透過禪行和冷門樂器，找到屬於自己自在的節奏、滿懷內心喜悅，迎接嶄新的一年。
柔聲。徐行：禪行與聲音放鬆體驗
尋樂冷門樂器店創辦人/資深瑜伽導師 Hinson Lo 帶領大家進行行禪、呼吸練習和放鬆體驗。練習通過對自己 身體的察覺，把平靜帶到內心。伴隨著多樂器演奏者 Kawa Wong 和 跨媒介藝術家 Heyson Tsang 利用冷門 樂器現場合奏，讓大家在新年交接之時，放慢步伐，好好休息，然後重新出發。
日期及時間：2022年12月31日及2023年1月1日｜1:30pm - 2:30pm
地點：PMQ元創方B座2樓QUBE智方
名額：每節30位
費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
https://www.popticket.hk/event/walking-meditation
Museek Jam原聲．即興合奏體驗工作坊
靜心聆聽與感受，透過隨心合奏，探索內在音樂潛能。 我們相信即使沒有音樂根底，只要對音樂（聲音）有興趣，願意靜聽並隨 心奏樂，任何人都可以「玩音樂」。活動將有約10種冷門樂器基本玩法演示，如果你喜歡原聲樂器，想嘗試即興合奏，可以來感受當下創造音樂的滋味。
導師：多樂器演奏者 Kawa Wong
日期：2022年12月31日及2023年1月1日
時間：4:00pm – 5:00pm
地點：PMQ元創方B座2樓QUBE智方
名額：每節15位
費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
https://www.popticket.hk/event/museek-jam
冷門樂器導賞團（親子場／普通場）
尋樂為大家帶來世界各地，近40個國家不同的冷門樂器。在一小時導賞團中，導賞員將會為大家示範各種樂器，並講解有關 該樂器的種種故事和歷史。更特別設置親子場，讓家長和小朋友一起玩玩節奏遊戲，動動身體。
日期及時間：
親子場：2022年12月31日（名額：4 組）| 1:00pm–1:45pm、3:30pm–4:15pm
成人場：2023年 1 月 1 日（名額：每節 8 位）| 1:00pm–1:45pm、3:30pm–4:15pm
地點：PMQ 元創方 B 座 2 樓 H211 室 尋樂期間限定店
費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)
報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁
https://www.popticket.hk/event/museek-guided-tour