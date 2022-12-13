聖誕節2022│PMQ Merry Vibes 掌握動靜節奏 盡情搖擺

PMQ 元創方於這個聖誕新年策劃 PMQ Merry Vibes —— 夥拍搖擺舞 Swing Dance 舞團「一代搖擺 Swing Pocket」舉行一連串聖誕搖擺爵士派對、快閃表演、搖擺舞初體驗工作坊等節目，希望香港人在聖誕期間，輕鬆「動」起來！在搖擺樂的舞步和節奏中，與新朋舊友甩走憂慮，釋放快樂多巴胺；跨年跟隨「尋樂 Museek Studio」，在慢行和冷門樂器的玩樂中，體驗禪行與放鬆。於新一年回歸 Me Time，讓身心自癒，找到自我喜悅的頻率！

聽爵士搖擺 與快樂共舞

相聚狂歡，向來是聖誕的重頭戲。隨著音樂舞動，是每個人與生俱來的本能，不要再用「手腳不協調」自我設限，是時候探索最簡單和原始的樂趣！在節日裡放開拘束，忘憂地手舞足蹈！

搖擺舞初體驗工作坊 （親子場／普通場）

跳住聽爵士！在 30 分鐘的搖擺舞初體驗工作坊內，來自《一代搖擺 Swing Pocket》的搖擺舞愛好者會帶 參加者學習簡單的舞步，隨着爵士樂輕鬆愉快的節奏下，享受音樂和舞蹈帶來的自由，與快樂同頻。

日期及時間：

親子場（名額：15組──每組包括1位5歲以上兒童與1位家長）：2022年12 月 24 日│2:30pm – 3:00pm

普通場（名額：每節 30 位）：

2022 年 12 月 24 日│4:00pm – 4:30pm

2022 年 12 月 25 日│3:30pm – 4:00pm、7:00pm – 7:35pm

2022 年 12 月 26 日│3:15pm – 3:45pm

地點： PMQ 元創方 A 座 2 樓 QUBE 智方

費用：免費 (須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。)

報名：即日開放公眾預先報名，詳情請參閱官方網頁

(親子場) https://www.popticket.hk/event/swing-dance-family

(普通場) https://www.popticket.hk/event/swing-dance