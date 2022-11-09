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2022-11-09 12:00:00

聖誕節2022｜Pororo & Friends登陸香港！ 2米高巨形Pororo+ 3大互動遊戲 平安夜+聖誕節辦抱抱見面會

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聖誕節2022｜Pororo & Friends登陸香港！ 2米高巨形Pororo+ 3大互動遊戲 平安夜+聖誕節辦抱抱見面會

聖誕節2022｜Pororo & Friends登陸香港！ 2米高巨形Pororo+ 3大互動遊戲 平安夜+聖誕節辦抱抱見面會

今個聖誕，韓國人氣卡通小企鵝Pororo將會化身聖誕老人，與6位好友同場現身開設「Pororo & Friends聖誕宅急便」。由20221122日至202312日，大家可於西寶城、昇悅商場及昇御商場找到Pororo & Friends的蹤影，有5大打卡位，更有Pororo限定抱抱見面會，喜歡Pororo的你一定不能錯過！

5大俏皮聖誕打卡位 必影2米高巨形Pororo

Pororo帶領6個好朋友登陸西寶城，首度以聖誕造型現身，開設期間限定「Pororo & Friends聖誕宅急便」。有5大聖誕打卡位，包括逾4米高禮物速遞站、近2米高巨形Pororo吹氣大頭等場景，打卡一流！此外，於昇悅商場及昇御商場都設有「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店，同樣有Pororo打卡位。

西寶城、昇悅商場 及 昇御商場聯乘韓國人氣巨星小企鵝Pororo 西寶城、昇悅商場 及 昇御商場聯乘韓國人氣巨星小企鵝Pororo 2米高巨型Pororo吹氣大頭 4米高的眼仔碌碌淘氣Pororo 當然少不了Eddy及Loopy Pororo與Crong搞怪出沒 聖誕列車出巡 開展聖誕奇妙之旅 「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店 @昇御商場 「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店@昇悅商場

3大互動遊戲 讚好Facebook專頁即可參與

除了5大俏皮聖誕打卡場景，Pororo更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物Facebook濾鏡遊戲、搞鬼動態貼圖。只要讚好西寶城FacebookInstagram專頁，即可免費參加遊戲一次，限時內於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。完成任務及獲得指定分數後，即有機會贏到驚喜Pororo限定神秘小禮物一份

「Pororo禮物監督員」 互動遊戲 「Pororo接禮物」Facebook 濾鏡遊戲 Pororo限定聖誕搞鬼動態貼圖 Pororo限定聖誕搞鬼動態貼圖 Pororo限定聖誕搞鬼動態貼圖

週末限定「Pororo聖誕限定抱抱見面會」 

為一圓忠實粉絲的聖誕願望，西寶城特別舉辦「Pororo聖誕限定抱抱見面會」，讓各位小粉絲與Pororo近距離接觸。聖誕造型的Pororo將於平安夜及聖誕節當日首度驚喜現身。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！

另外，為了令場內聖誕氣氛升溫，西寶城將於121718日一連兩日舉辦「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」。一眾小朋友現場以優美的舞姿及曼妙的歌聲，與大家共度愉快難忘的佳節。

1. 西寶城「Pororo聖誕限定抱抱見面會」

日期：20221224日及1225

時間：下午2時至230 及下午3時至330 (共兩節，每節30分鐘)

地點：西寶城UG中庭

2. 聖誕DIY手作兒童市集

日期：20221217日及1218

時間：上午11時至下午7

地點：西寶城UG中庭

3.「快閃兒童聖誕歌舞會」

日期：20221217日及1218

時間：下午2時至430

地點：西寶城UG中庭

聖誕節週末限定活動 「Pororo聖誕限定抱抱見面會」

聖誕節週末限定活動 「Pororo聖誕限定抱抱見面會」

獨家換領限量Pororo無線充電器+商戶禮券

商場更推出「Pororo & Friends聖誕有『禮』」活動，兩大消費禮遇，共送出總值近港幣$300,000商戶優惠。

更獨家推出限量版「Pororo無線充電器」，以標誌性Pororo頭像作設計，適合iOSAndroid手機及電子配件等，是粉絲必換之物。顧客只需即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領指定商戶現金券或無線充電器一個。

限量Pororo無線充電器獨家換領

獨家換領限量Pororo無線充電器

商場/詳情

西寶城

昇悅商場

昇御商場

換領

日期：2022年11月18日至2023年1月2日（星期五日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上7時

日期：2022年11月19日至2023年1月2日（星期六，日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上5時

商戶禮券

於場內*電子貨幣即日累積消費滿HK$300或以上(憑最少2張不同商戶消費發票，每張發票須滿$100或以上)，即可換領$50餐飲/ 零售商戶現金券1張。

(每日名額: 125@西寶城; 65@昇悅商場)

*電子貨幣即日單一消費滿HK$200或以上，即可換領Fusion by PARKnSHOP $50超市現金券1張。

(每日名額35)

Pororo無線充電器

於場內以電子貨幣即日累積消費滿$600或以上(憑最少2張不同商戶消費發票，每張發票須滿$100或以上)，即可換領無線充電器乙個。

(總名額: 350@西寶城; 150@昇悅商場)

*電子貨幣即日單一消費滿$400或以上，即可換領無線充電器乙個。(總名額80)

西寶城：香港卑路乍街8 (港鐵香港大學站C2出口)

昇悅商場：九龍荔枝角道833 (港鐵荔枝角站D3出口)

昇御商場：九龍漆咸道北388 (港鐵何文田站B1出口)

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