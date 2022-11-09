聖誕節2022｜Pororo & Friends登陸香港！ 2米高巨形Pororo+ 3大互動遊戲 平安夜+聖誕節辦抱抱見面會

今個聖誕，韓國人氣卡通小企鵝Pororo將會化身聖誕老人，與6位好友同場現身開設「Pororo & Friends聖誕宅急便」。由2022年11月22日至2023年1月2日，大家可於西寶城、昇悅商場及昇御商場找到Pororo & Friends的蹤影，有5大打卡位，更有Pororo限定抱抱見面會，喜歡Pororo的你一定不能錯過！
5大俏皮聖誕打卡位 必影2米高巨形Pororo
Pororo帶領6個好朋友登陸西寶城，首度以聖誕造型現身，開設期間限定「Pororo & Friends聖誕宅急便」。有5大聖誕打卡位，包括逾4米高禮物速遞站、近2米高巨形Pororo吹氣大頭等場景，打卡一流！此外，於昇悅商場及昇御商場都設有「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店，同樣有Pororo打卡位。
3大互動遊戲 讚好Facebook專頁即可參與
除了5大俏皮聖誕打卡場景，Pororo更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物Facebook濾鏡遊戲、搞鬼動態貼圖。只要讚好西寶城Facebook或Instagram專頁，即可免費參加遊戲一次，限時內於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。完成任務及獲得指定分數後，即有機會贏到驚喜Pororo限定神秘小禮物一份
週末限定「Pororo聖誕限定抱抱見面會」
為一圓忠實粉絲的聖誕願望，西寶城特別舉辦「Pororo聖誕限定抱抱見面會」，讓各位小粉絲與Pororo近距離接觸。聖誕造型的Pororo將於平安夜及聖誕節當日首度驚喜現身。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！
另外，為了令場內聖誕氣氛升溫，西寶城將於12月17及18日一連兩日舉辦「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」。一眾小朋友現場以優美的舞姿及曼妙的歌聲，與大家共度愉快難忘的佳節。
1. 西寶城「Pororo聖誕限定抱抱見面會」
日期：2022年12月24日及12月25日
時間：下午2時至2時30分 及下午3時至3時30分 (共兩節，每節30分鐘)
地點：西寶城UG中庭
2. 聖誕DIY手作兒童市集
日期：2022年12月17日及12月18日
時間：上午11時至下午7時
地點：西寶城UG中庭
3.「快閃兒童聖誕歌舞會」
日期：2022年12月17日及12月18日
時間：下午2時至4時30分
地點：西寶城UG中庭
獨家換領限量Pororo無線充電器+商戶禮券
商場更推出「Pororo & Friends聖誕有『禮』」活動，兩大消費禮遇，共送出總值近港幣$300,000商戶優惠。
更獨家推出限量版「Pororo無線充電器」，以標誌性Pororo頭像作設計，適合iOS及Android手機及電子配件等，是粉絲必換之物。顧客只需即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領指定商戶現金券或無線充電器一個。
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商場/詳情
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西寶城
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昇悅商場
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昇御商場
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換領詳情
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日期：2022年11月18日至2023年1月2日（星期五至日及公眾假期）
時間：中午12時至晚上7時
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日期：2022年11月19日至2023年1月2日（星期六，日及公眾假期）
時間：中午12時至晚上5時
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商戶禮券
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於場內*電子貨幣即日累積消費滿HK$300或以上(憑最少2張不同商戶消費發票，每張發票須滿$100或以上)，即可換領$50餐飲/ 零售商戶現金券1張。
(每日名額: 125個@西寶城; 65個@昇悅商場)
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以*電子貨幣即日單一消費滿HK$200或以上，即可換領Fusion by PARKnSHOP $50超市現金券1張。
(每日名額35個)
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Pororo無線充電器
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於場內以電子貨幣即日累積消費滿$600或以上(憑最少2張不同商戶消費發票，每張發票須滿$100或以上)，即可換領無線充電器乙個。
(總名額: 350個@西寶城; 150個@昇悅商場)
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以*電子貨幣即日單一消費滿$400或以上，即可換領無線充電器乙個。(總名額80個)
西寶城：香港卑路乍街8號 (港鐵香港大學站C2出口)
昇悅商場：九龍荔枝角道833號 (港鐵荔枝角站D3出口)
昇御商場：九龍漆咸道北388號 (港鐵何文田站B1出口)