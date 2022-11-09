聖誕節2022｜Pororo & Friends登陸香港！ 2米高巨形Pororo+ 3大互動遊戲 平安夜+聖誕節辦抱抱見面會

今個聖誕，韓國人氣卡通小企鵝Pororo將會化身聖誕老人，與6位好友同場現身開設「Pororo & Friends聖誕宅急便」。由2022年11月22日至2023年1月2日，大家可於西寶城、昇悅商場及昇御商場找到Pororo & Friends的蹤影，有5大打卡位，更有Pororo限定抱抱見面會，喜歡Pororo的你一定不能錯過！

Pororo帶領6個好朋友登陸西寶城，首度以聖誕造型現身，開設期間限定「Pororo & Friends聖誕宅急便」。有5大聖誕打卡位，包括逾4米高禮物速遞站、近2米高巨形Pororo吹氣大頭等場景，打卡一流！此外，於昇悅商場及昇御商場都設有「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店，同樣有Pororo打卡位。

除了5大俏皮聖誕打卡場景，Pororo更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物Facebook濾鏡遊戲、搞鬼動態貼圖。只要讚好西寶城Facebook或Instagram專頁，即可免費參加遊戲一次，限時內於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。完成任務及獲得指定分數後，即有機會贏到驚喜Pororo限定神秘小禮物一份

週末限定「 Pororo 聖誕限定抱抱見面會」

為一圓忠實粉絲的聖誕願望，西寶城特別舉辦「Pororo聖誕限定抱抱見面會」，讓各位小粉絲與Pororo近距離接觸。聖誕造型的Pororo將於平安夜及聖誕節當日首度驚喜現身。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！

另外，為了令場內聖誕氣氛升溫，西寶城將於12月17及18日一連兩日舉辦「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」。一眾小朋友現場以優美的舞姿及曼妙的歌聲，與大家共度愉快難忘的佳節。

1. 西寶城「 Pororo 聖誕限定抱抱見面會」

日期：2022年12月24日及12月25日

時間：下午2時至2時30分 及下午3時至3時30分 (共兩節，每節30分鐘)

地點：西寶城UG中庭

2. 聖誕 DIY 手作兒童市集

日期：2022年12月17日及12月18日

時間：上午11時至下午7時

地點：西寶城UG中庭

3. 「快閃兒童聖誕歌舞會」

日期：2022年12月17日及12月18日

時間：下午2時至4時30分

地點：西寶城UG中庭