聖誕節2022│the PLACE聖誕藝文市集2022 「一本」吉祥物小松鼠店長 窩心主持「松鼠園遊會」

每到聖誕佳節，尖沙咀一帶都會火樹銀花、氣氛濃厚，而尖沙咀圖書中心更加是藝文盛放、歡樂滿堂！今個聖誕，尖沙咀圖書中心再度舉辦「the PLACE聖誕藝文市集2022」，並由網上購書平台「一本」吉祥物小松鼠擔當主角，為大眾獻上一場精心設計的「松鼠園遊會」！園遊會內設有多個特色攤位，包括面部彩繪、人像畫、扭氣球、設計手作、聖誕禮物等，更有多項精采活動及親子工作坊，滿載了小松鼠的點點心思與節日溫情。在眾人選購心水好書、心儀禮品之餘，更可窩心地與親友共度別開生面的溫馨佳節。

「松鼠園遊會」窩心活動

松鼠遊踪：聖誕市集舉行期間，全家齊齊尋找小松鼠在各處留下的足跡，完成收集印章即可換取精美小禮品！

松鼠工作室：「一本」會員專區旁特設聖誕市集期間限定打卡位「松鼠工作室」，與小松鼠店長合照打卡。

松鼠郵政所：凡購物即送精美聖誕明信片乙張。聖誕市集期間更提供本港免費代寄服務，並會蓋上限量版松鼠圖案印章，名額有限，額滿即止。

松鼠星座研究社：聖誕市集期間專設松鼠星座研究社，為你預測2023年星座運勢。更推出一系列「一本」小松鼠星座版 Whatsapp Stickers，立即下載send 給朋友：https://bit.ly/3OHEsWY