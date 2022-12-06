聖誕節2022│the PLACE聖誕藝文市集2022 「一本」吉祥物小松鼠店長 窩心主持「松鼠園遊會」

每到聖誕佳節，尖沙咀一帶都會火樹銀花、氣氛濃厚，而尖沙咀圖書中心更加是藝文盛放、歡樂滿堂！今個聖誕，尖沙咀圖書中心再度舉辦「the PLACE聖誕藝文市集2022」，並由網上購書平台「一本」吉祥物小松鼠擔當主角，為大眾獻上一場精心設計的「松鼠園遊會」！園遊會內設有多個特色攤位，包括面部彩繪、人像畫、扭氣球、設計手作、聖誕禮物等，更有多項精采活動及親子工作坊，滿載了小松鼠的點點心思與節日溫情。在眾人選購心水好書、心儀禮品之餘，更可窩心地與親友共度別開生面的溫馨佳節。
「松鼠園遊會」窩心活動
松鼠遊踪：聖誕市集舉行期間，全家齊齊尋找小松鼠在各處留下的足跡，完成收集印章即可換取精美小禮品！
松鼠工作室：「一本」會員專區旁特設聖誕市集期間限定打卡位「松鼠工作室」，與小松鼠店長合照打卡。
松鼠郵政所：凡購物即送精美聖誕明信片乙張。聖誕市集期間更提供本港免費代寄服務，並會蓋上限量版松鼠圖案印章，名額有限，額滿即止。
松鼠星座研究社：聖誕市集期間專設松鼠星座研究社，為你預測2023年星座運勢。更推出一系列「一本」小松鼠星座版 Whatsapp Stickers，立即下載send 給朋友：https://bit.ly/3OHEsWY
「the PLACE聖誕藝文市集 2022」精選特色攤位
Just Facepainting
由一班媽媽級的Facepainters組成，精於傳統Facepainting及Armpainting，近年更推出創新防水Airbrush Painting，並於海洋公園及及不同的Playhouse為一家大小帶來更多歡樂氣氛。
攤位日期：第1周及第2周
包士嘟Belle’s Dude優質香港小食
於2018年由攝影師Wayne創立，以七，八十年代香港霓虹招牌夜景元素加入女兒畫作，作為產品包裝設計核心，盛載精選食品包括：144層蝴蝶酥、蝦蝦蝦子麵，黃金肉鬆脆脆酥等。全部香港手工出品，保育自家創作精神，承傳香港情懷。
攤位日期：第1周
Houseplant Fanatic
主打超容易照顧迷你仙人掌盆栽，Micro Size只有2cm盆！讓植物融入我們生活，令苦悶的生活中增添一點幸福感。聖誕節更會推出手工製作貴族松迷你聖誕樹，可愛、慳位又有氣氛。
攤位日期：第1周
Soft Bright Moment
微光時刻的理念是一個意境，就算宅在家，當燃點那微微的燭光，配搭彩色繽紛蠟材，加入花香或食物的香味，也能給一點遐想，舒緩心情，在恬靜的環境下放空，得以喘息。
攤位日期：第2周
Celluver瑟路菲
產品添加了溫和植物萃取物及頂級香料，每款香薰及香水等都帶著令人記掛的心愛香氣，創辦人旨在要讓使用者都成為獨一無二的明星。產品低敏為首，再求功效，用家可安心使用。
攤位日期：第2周
「the PLACE 聖誕藝文市集 2022」工作坊推介
酒塞聖誕老人和聖誕鹿工作坊
攤位名稱：Agnes Recycle
利用回收酒塞、利是封及衫鈕等物料，教授小朋友製作簡單又得意聖誕裝飾。
時間：12月10日（六）12:00-16:00（製作過程30分鐘）
費用：$120
FB: @ agnesrecycles
擴香聖誕乾花蠟燭台
攤位名稱：StarMist Candle
利用聖誕花材擴香石擺設為自己設計獨一無二的聖誕擺設，蠟燭杯除了可在來放置蠟燭燃點外，也可以用放置首飾小物。
時間：12月10日（六）至11日（日）12:00-20:00
費用：$200（已包聖誕版茶蠟2粒）
對象：8歲或以上任何人士
IG: @starmist_candle
聖誕不倒翁
攤位名稱：手作屋Hands For Fun
過程中可認識和運用不同類型的氣球，學習得到基本的扭結技巧，獲得作品之餘，又增加滿足感。
時間：12月17日（六）17:15-18:00或12月18日（日）13:15-14:00
費用：$120
IG: @handsforfunfun
聖誕馬卡龍泡泡黏土工作坊
攤位名稱：Swing Handmade蜻蜓製皂坊
親手製作色彩鮮艷的黏土聖誕馬卡龍！可以發揮創意，成品可以作為非常可愛的聖誕禮物，還可以弄碎沖水做出豐厚泡泡的泡泡浴！滿滿的香氣，還有滋潤皮膚的成份，好玩又享受！提供不同顏色和模具，適合不同年紀的朋友參與，製作出最有個人特色的作品！（注意：不可食用）
時間：12月18日（日）16:00-20:00（製作過程60分鐘）
費用：$160
FB: @swinghandmade
*上述工作坊向個別檔主/導師報名，詳情請參考檔主社交平台帳號
*工作坊名額有限，先到先得
*歡迎親子同行，上述費用已包括材料及工具借用
「the PLACE 聖誕藝文市集 2022」x「松鼠園遊會」
日期：第 1 周—— 2022年12月10至11日（星期六、日）
第 2周—— 2022年12月17至18日（星期六、日）
時間：中午12:00至晚上8:00
地址：尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層
地點：大堂及活動廳