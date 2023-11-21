聖誕節2023｜小飛俠阿童木登陸LCX 陪你玩轉白色聖誕

能與大受歡迎的殿堂級動畫人物角色「Astro Boy小飛俠阿童木」一起過聖誕，當然要趕快飛奔過去！由即日起至2024年1月1日，小飛俠阿童木將從日本空降香港LCX，與大家「童」度歡樂又浪漫的白色聖誕節！LCX特別與著名美國玩具品牌ToyQube合作，以ToyQube創辦人兼藝術家Keith Poon提出的小飛俠阿童木滑雪者的概念為設計的基礎，將小飛俠阿童木的標誌性形象與節日氛圍結合，精心打造出以小飛俠阿童木為主題的「Ski Station」。

第一站！小飛俠阿童木動感滑雪區 過白色聖誕節才更有節日氣氛！在盡情滑雪前，你可以先到裝備室換上滑雪裝及滑板等滑雪裝備，體驗「穿上」阿童木最標誌性的紅色巨型長靴，再走進能量艙，為自己注入滿滿能量！準備就緒後，一踏出裝備室便能看見1.7米高的阿童木已換上滑雪裝，與大家見面！大家還可以坐上吊椅纜車與阿童木及妹妹小蘭合照，一起登上雪山！

第二站！觀景登山纜車照相區 不會滑雪也不要緊，大家可以坐上登山纜車，觀賞雪景和1.5米高的小飛俠阿童木造型雪人，盡情打卡！大家還可以在纜車內免費參與拍照活動，為這個聖誕留下美好的回憶！

第三站！本地藝術家 Chino x 阿童木潮玩滑板區 深受歡迎的阿童木亦是本地潮流指標之一！來到街頭風格的滑板場，除了可以欣賞ToyQube為是次活動特別推出及熱賣的阿童木設計單品及收藏品外，當中由本地知名藝術家Chino Lam所設計的1.8米高連帽衛衣造型小飛俠阿童木立像更是全場焦點！這款由ToyQube及Chino聯手打造的作品更化身成36吋高的立像，讓粉絲可以在LCX Xplus預購，放置在家好好珍藏！

LCX x ToyQube 限定禮品換領 大家記得不要錯過多款小飛俠阿童木限定紀念品，讓這個旅程更加難忘！LCX聯同ToyQube特別為這次活動首度推出毛公仔頸枕、擺件掛勾等多款精品，無論是粉絲還是潮玩達人都絕對會愛不釋手！只要於LCX任何商戶即日消費滿指定金額，即可同日換領限定禮品一份，換完即止。

LCX x ToyQube限定禮品換領

小飛俠阿童木特色商品 ToyQube特地為是次活動推出多款小飛俠阿童木新款商品，並帶來熱賣的潮玩精品，售完即止！

換領紙帽及禮品包裝服務 是次活動更特別推出小飛俠阿童木造型紙帽，紙帽上的小飛俠阿童木戴著聖誕帽，更具節日氣氛！於指定日子，大家只要讚好LCX及ToyQube社交平台帳號，即可免費換領紙帽一個，換完即止！ 換領日期：2023年12月2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日及 12月26日 (星期六、日及公眾假期) 換領時間：下午2時至6時 換領地點：LCX正門