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生活
2023-10-14 14:00:30

聖誕節2023｜新港城中心The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣 全球首個3.5米高充氣姆明打卡必影5米高姆明屋

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聖誕節2023｜新港城中心The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣 全球首個3.5米高充氣姆明打卡必影5米高姆明屋

聖誕節2023｜新港城中心The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣 全球首個3.5米高充氣姆明打卡必影5米高姆明屋

雖然十二月先到聖誕節，但不少商場都正在準備聖誕裝飾，陪伴大家迎接普天同慶的節日！由11月10日至2024年1月1日，馬鞍山MOSTown新港城中心將化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，還原超人氣姆明世界，讓大家猶如置身於充滿北歐冬日氣氛的姆明谷，留在香港亦可以過白色聖誕！現場設有3大打卡區及2大主題玩樂區，人氣角色姆明、歌妮、史力奇、小美等姆明一族亦會出現，粉絲必訪！

「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」3大打卡區

今次「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」內容非常豐富，3大打卡區各有各好玩！「毛毛姆明遊樂園」內有全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明，以及一眾姆明好友及樹精們，非常熱鬧；「北歐浪漫小木橋」更被七彩花海包圍，加上首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇，同樣值得拍照留念；最後更有標誌性的5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」，姆明爸爸、溫柔的姆明媽媽、開心活潑的歌妮、熱情的小美及善良的力夫正在周邊迎接大家，絕對不容錯過！另外姆明屋旁邊的紅玫瑰花園，是由本地環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術精心製作，以200支環保紅玫瑰打造成獨一無二的花海藝術裝置，在藍白相間的聖誕樹襯托及一眾樹精們的陪伴下，大家可以不一樣的環保角度探索姆明童話世界。

「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」活動詳情
日期：2023年11月10日起至2024年1月1日
時間：中午12時至晚上8時
地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

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